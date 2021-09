Revivez l’évolution de la mode de Bad Bunny sur et en dehors du tapis rouge

Ennuyeux et basique sont deux mots qui ne font pas partie de Mauvais lapinle vocabulaire de.

La star du piège latin, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, n’est pas seulement connu pour sa musique à travers le monde. Il est également célèbre pour son style électrisant et audacieux.

Jetez un œil aux looks d’El Conejo Malo sur scène ou sur le tapis rouge, et vous verrez qu’il est que ses tenues sont tout aussi audacieuses et captivantes que ses chansons en tête des charts. En fait, il a déjà dit à E! News comment la musique et la mode inspirent sa vie.

“De la même manière que j’ai dit que vous devriez être vous-même, je crois que vous devriez faire les choses avec votre cœur”, a-t-il partagé en octobre dernier. “Vous devriez faire des choses qui évoquent un sentiment… Je fais toujours les choses avec le cœur, avec intention et avec passion.”

La superstar portoricaine a ajouté : “Je me concentre sur ma musique, ma carrière, tout, donc c’est l’un de mes objectifs de consacrer mon temps à la mode.”