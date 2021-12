Revivez tous les moments mode des People’s Choice Awards 2020

Attention : Des moments de mode mémorables à venir.

L’une des meilleures parties des remises de prix est de voir toutes les stars de la liste A étourdir sur le tapis rouge à l’avance, c’est pourquoi nous pouvons difficilement attendre les People’s Choice Awards 2021 ce mardi.

Diffusée à 21 h sur NBC et E !, l’émission votée par les fans honorera le meilleur des meilleurs films, télévision, musique et culture pop. Attendez-vous à voir toutes vos stars préférées, y compris les lauréats spéciaux de cette année, Halle Berry (Icône du peuple de 2021), Dwayne The Rock Johnson (Champion du Peuple 2021), Kim Kardashian (Icône de la mode de 2021) et Christina Aguilera (Icône de la musique de 2021).

La couverture du tapis rouge débutera à 19 h sur E! as barreur de Laverne est sur le point d’héberger Live From E !: 2021 People’s Choice Awards aux côtés des panélistes animateur de télévision lauréat d’un Emmy Karamo, correspondant de style E! Zanna Roberts Rassi et spécialiste de la culture pop Naz Perez.