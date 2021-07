Revoir le rôle du financement pour l’amélioration des services urbains

Dix-neuf des 27 villes dépensent plus que le montant de référence (> 100 %) recommandé par le High Powered Expert Committee (HPEC), 2011. (Image représentative)

Par Shishir Gupta et Rishita Sachdeva

Le PIB de l’Inde a diminué de 7,3% en 2020-2021 alors que le pays s’est engagé dans l’un des blocages les plus stricts au monde pour contenir la propagation de Covid-19. Cela a poussé le déficit budgétaire déjà élevé de 4,6% du PIB en 2019-20 à 9,3% pour 2020-21. Fort de l’arrêt marqué de la première vague et de la reprise de l’activité économique, le FMI a prévu que l’Inde devrait connaître une croissance de 12,5% en 2021-2022 et sera la grande économie à la croissance la plus rapide. Cependant, la deuxième vague sans précédent et la possibilité d’une troisième vague ont bouleversé tous les paris sur la force de la reprise économique.

En ces temps difficiles, il est peu probable qu’il y ait une augmentation significative de la décentralisation des fonds vers les organismes locaux urbains, qui manquent cruellement de ressources. Les recettes municipales de l’Inde en pourcentage du PIB sont restées constantes à 1 % depuis 2007-08, ce qui est très faible par rapport à d’autres pays en développement comme le Brésil et l’Afrique du Sud dont le ratio s’élevait à 7,4 % et 6 %, respectivement, en 2010. Le La question que les décideurs politiques et les administrateurs municipaux doivent se poser est la suivante : existe-t-il d’autres leviers non monétaires pour améliorer la prestation de services dans les villes indiennes ? Heureusement, la réponse est « oui ».

La qualité de la prestation des services de base à un citadin moyen laisse beaucoup à désirer. Par exemple, 75 à 80 % des déchets municipaux sont collectés, et seuls 22 à 28 % sont traités et traités ; la disponibilité moyenne en eau est d’environ 70 litres par habitant et par jour (lpcd) dans les zones urbaines, contre 135-150 lpcd requis pour une vie hygiénique, et la liste est longue.

Dans une nouvelle étude « Revisiter le rôle du financement », nous soutenons qu’il existe un besoin impérieux de cartographier les dépenses et les résultats obtenus dans une gamme de services urbains. Cette cartographie aiderait à établir des villes et des services où le financement est une contrainte réelle, et où la prestation de services inférieure pourrait être due à d’autres raisons telles qu’une utilisation inefficace et inefficace des fonds. Nous sondons ce lien en comparant les dépenses de revenus que notre échantillon de 27 villes encourent pour fournir des services de gestion des déchets solides (GDS) avec les résultats de performance en matière de propreté tels que mesurés par le Swachh Survekshan. Les résultats sont contre-intuitifs.

—Dix-neuf des 27 villes dépensent plus que le montant de référence (> 100 %) recommandé par le High Powered Expert Committee (HPEC), 2011. Pourtant, aucune n’a un score de propreté parfait attendu ; neuf de ces 19 dépenses dépensent au moins 1,5 fois plus que le montant de référence ;

—Bien que les dépenses aient un impact significativement positif sur la propreté, elles n’expliquent que 23 % de la variation.

L’étude constate que les villes qui dépensent plus ne sont pas nécessairement mieux loties que celles qui dépensent moins en termes de performance de propreté. Par exemple, dans la catégorie de population « plus de 5 millions », Amdavad et le Grand Mumbai ont obtenu des scores de 73 % et 77 % en 2016 SS, respectivement, mais avaient de grandes variations dans leurs dépenses de GDS par habitant de Rs 273 et Rs 1 234, respectivement. Jaipur et Chandigarh, qui comptent toutes deux entre 1 et 5 millions d’habitants, ont des dépenses similaires par habitant de Rs 430 et Rs 438, respectivement, en GDS et pourtant ont une nette différence dans leurs scores de performance à 62% et 86%, respectivement.

L’argument n’est pas de minimiser l’importance du financement, mais de souligner également l’importance de l’efficacité de l’allocation. Par exemple, le financement reste un levier important pour améliorer la prestation de services pour des villes telles que Ranchi et Guwahati, qui dépensent respectivement 157 Rs et 130 Rs en 2016, bien inférieures à la référence HPEC de 302 Rs, et ont également une mauvaise enquête SS. score de 44 % et 52 %, respectivement.

Les premières observations soulignent le rôle qu’ont joué un leadership municipal stable, des partenariats public-privé efficaces et l’engagement des citoyens dans la fourniture de meilleurs services de GDS. Prenons l’exemple d’une ville très performante comme Indore, qui a le même maire depuis 2015 et a impliqué 850 groupes d’entraide pour la sensibilisation des citoyens au tri des déchets ; Les municipalités d’Amdavad et de Pune ont adopté des modèles de PPP pour collecter et transporter les déchets de la ville.

Gupta est chercheur principal et Sachdeva est analyste de recherche, Center for Social and Economic Progress

