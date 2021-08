Revoir les réserves dans l’enseignement médical

Si cela avait été réalisé, nous aurions peut-être déjà mis en place un modèle plus efficace et un discours plus salubre sur la réserve médicale.

Par Soham D Bhaduri

Dans un compte rendu éloquent de la pratique générale au Royaume-Uni, Julian Tudor Hart, dans un article célèbre publié en 1971, a capturé comment des services médicaux de qualité ont tendance à s’accumuler dans les régions qui en disposent déjà. Les zones industrielles du Royaume-Uni, qui ont connu une charge de travail plus élevée, moins de temps de médecin par patient et, par conséquent, une moins bonne qualité de soins cliniques, ont attiré non seulement moins de médecins, mais aussi ceux dont le moral était plus bas. Les incitations pécuniaires pour attirer les médecins dans les régions mal desservies n’ont guère amélioré les choses, et nombre de ceux qui peuplaient les zones industrielles y avaient des liens de parenté. Cela est pertinent pour l’Inde contemporaine qui voit un débat relancé sur la réserve dans l’enseignement médical.

L’annonce récente d’une réservation de 27% et 10% pour les catégories OBC et Economically Weaker Sections (EWS) respectivement dans le All India Quota for NEET a ébouriffé de nombreuses plumes. Vu de près, ce n’est pas le genre de geste dramatique qui devrait prendre quelqu’un au dépourvu. Il s’agit plutôt d’une extension de ce qui a été appliqué dans les établissements d’enseignement centraux depuis un certain temps maintenant. Néanmoins, cela a engendré un nouveau débat sur le mérite par rapport à la réserve, beaucoup spéculant que cela pourrait aggraver la fuite des cerveaux médicaux. Mais, ce n’est pas la partie la plus triste.

La déformation fondamentale du discours actuel est que l’éducation médicale est considérée simplement comme une opportunité pour certains individus de prospérer dans la vie, tout comme dans le cas des emplois. C’est donc qu’elle devient un terrain de jeu pour différentes sections de se disputer les privilèges, et donc aussi pour la politique de la « banque de votes ». Les subventions importantes versées à l’enseignement médical semblent incapables de faire naître dans la conscience commune le fait que le but de l’enseignement médical est de servir les objectifs nationaux de santé. Cela implique que la réserve doit également être alignée sur la réalisation de ces objectifs nationaux. Si cela avait été réalisé, nous aurions peut-être déjà mis en place un modèle plus efficace et un discours plus salubre sur la réserve médicale.

Si des médecins choisis dans des zones mal desservies sont plus susceptibles d’y habiter et d’y exercer que d’autres, il y a lieu de réserver stratégiquement une proportion de sièges à ces aspirants. Maintes et maintes fois, l’inscription des étudiants selon les règles du domicile et de la langue vernaculaire a été préconisée par des experts et des penseurs. Cela peut être complété par des mesures telles que la construction stratégique de facultés de médecine dans les zones déficitaires. Combinés à des réformes telles qu’une plus grande concentration communautaire dans l’enseignement médical, ceux-ci peuvent être des outils utiles pour atteindre un objectif national important, celui d’assurer une répartition relativement équitable des médecins et des soins de santé de qualité. Un tel cadre stratégique de réservation impliquerait cependant de multiples subtilités nécessitant une planification, une recherche et une coordination réfléchies, ce qui continue d’échapper au pays au profit de paradigmes simplistes et opportuns.

Entre 2014 et 2019, il y a eu une augmentation de 47% du nombre de facultés de médecine du gouvernement. Entre 2014 et 2020, les sièges MBBS et PG ont augmenté respectivement de 56 % et 80 %. Au cours de cette expansion louable, quelle attention a été accordée à la répartition régionale stratégique des facultés de médecine ? Quel effort a été consacré à l’exploration de la répartition des étudiants en médecine et des médecins émergents entre les catégories domiciliaires et sociales, afin de rectifier d’éventuelles disparités ? Malgré une mauvaise répartition rurale-urbaine établie de longue date des médecins, notre seul outil imaginable continue d’être les clauses clichées sur les services ruraux obligatoires. La réservation selon des critères sociaux et économiques constitue en effet un sous-ensemble de la résolution du problème plus large de la mauvaise répartition, mais n’est en soi ni adéquate ni destinée à résoudre ce problème. Sans compter que de telles réserves continuent de fonctionner dans un écosystème de formation médicale de plus en plus tourné vers la privatisation, et donc de plus en plus éloigné du principe de répartition équitable.

Pour que les réserves médicales soient stratégiques, leur philosophie directrice doit changer – d’une où les réserves élèvent principalement des sections spécifiques à une où les intérêts nationaux sont mieux servis. Dernièrement, l’offre publique de soins de santé a de plus en plus adopté le principe d’achat stratégique. Ce n’est que justice puisque l’argent des contribuables ne doit être utilisé qu’avec efficacité. Il est grand temps que nous comprenions que c’est le cas des réservations.

L’auteur est médecin, expert en politique de santé et rédacteur en chef de The Indian Practitioner

