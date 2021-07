Revoir vos processus : éliminer les redondances

Comparer

Il s’agit d’un guide général de gestion d’entreprise après une pandémie.

Après une analyse des systèmes, une vue d’ensemble des systèmes et une éventuelle revue, qui pourrait conduire à la migration vers le cloud, et après l’intégration de certains des systèmes à l’aide d’API, le chef d’entreprise doit prendre en charge la tâche de revoir les affaires. processus en vue d’éliminer les licenciements.

Même après l’intégration, certains processus resteront parallèles au processus intégré lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Ces processus et activités doivent être éliminés.

Les processus redondants sont un problème qui passe inaperçu dans la plupart des organisations. C’est insidieux. Dans la plupart des cas, le chef d’entreprise ne connaîtra jamais la pourriture. La corrosivité n’est jamais vraiment évaluée. Et ainsi de suite, indéfiniment, menant à une organisation monstrueuse avec toutes sortes de complexités. La complexité persiste même après l’embauche d’analystes commerciaux et d’analystes de systèmes pour rationaliser les processus, intégrer les systèmes, etc.

Les processus en double doivent être supprimés, tout comme les fichiers en double doivent être supprimés afin qu’ils ne créent pas de confusion pour les utilisateurs et réduisent les performances de l’ordinateur.

L’élimination des redondances se traduira par une organisation fluide et élégante qui est efficace dans tout ce qu’elle fait. L’entreprise perd du poids et se remet en forme. Cela devrait être une tâche sur les cartes pour le chef d’entreprise post-pandémique.

Voici les principales activités impliquées dans l’élimination des mises à pied.

cartographie des processus automatisation des processus métier (BPA) en éliminant les étapes sans valeur ajoutée.

La cartographie des processus garantit que vous documentez tous les processus qui conduisent à des résultats à valeur ajoutée. Les processus laissés en dehors de la cartographie n’ajoutent généralement aucune valeur réelle. Le processus mappé doit être automatisé, si possible. C’est là qu’intervient l’automatisation des processus métier. La dernière étape serait d’éliminer les processus qui n’étaient pas inclus dans la « cartographie des processus » et de se débarrasser des processus manuels qui étaient automatisés.

Archivage parallèle : sources multiples de vérité. Archivage parallèle : maintien d’un système d’archivage physique sur papier, parallèle au numérique. conserver les processus manuels aux côtés des processus automatisés. conserver les étapes inutiles et inutiles dans le nouveau processus (reliques de l’ancien système et processus). imprimez des « trucs » après que l’entreprise se soit lancée dans une mission « Go Digital ». imprimez un document qui n’a pas besoin d’être signé, scannez-le puis envoyez la copie scannée par e-mail (NB * aurait pu faire un pdf du document et l’envoyer par e-mail).

La tenue de registres parallèles est une malédiction car elle établit de multiples sources de vérité. Le besoin d’une source unique de vérité est plus prononcé dans l’environnement commercial post-pandémique. Chaque entreprise aura toujours ce type, ce service, cet autre bureau, qui aime conserver ses propres dossiers dans son propre système parallèle (généralement une feuille de calcul). Il y a toujours une justification pour pourquoi ils le font. Certaines des raisons incluent le fait de ne pas croire que le système officiel sera toujours disponible, de ne pas faire confiance à la véracité du système officiel, de ne pas être en mesure d’extraire un rapport dans le format souhaité avec les champs souhaités du système officiel et l’absence d’un particularité de ce système officiel.

Le temps consacré à la tenue d’enregistrements parallèles est du temps perdu. Il ajoute à la “agitation” sans ajouter de valeur à l’entreprise. En fin de compte, les employés sont toujours occupés, mais les résultats ne correspondent pas à l’agitation.

Ceux qui tiennent des registres parallèles jurent qu’ils n’aiment pas le système officiel et promettent de maintenir le système officiel à jour tout le temps pour correspondre à leur système parallèle. Cependant, dans de nombreux cas, l’entreprise se retrouve avec des entrées, des enregistrements et des transactions dans le système parallèle qui ne sont pas reflétés dans le système officiel et vice versa. Par conséquent, vous vous retrouvez avec de multiples sources de vérité, ce qui crée de la confusion.

Ce qui précède explique le conflit perpétuel concernant les statistiques de vente entre le service Ventes et Marketing et les statistiques MD dérivées de l’équipe de compte ou de l’équipe d’analyse des données. Un jour donné, dans la plupart des entreprises, les ventes (revenus) déclarées par l’équipe des ventes ne sont pas liées aux revenus déclarés par l’équipe financière.

La différence est due au fait que l’équipe commerciale a surestimé les ventes en ajoutant les ventes qui n’ont pas encore été saisies dans le système à leurs chiffres déclarés. Parfois, la différence est due au fait que l’équipe comptable génère certaines factures dans le système comptable, mais que les transactions n’ont pas été capturées à la source (l’équipe de vente), c’est-à-dire qu’elles ne sont pas passées par l’entonnoir. L’autre raison pourrait être que l’équipe de vente conserve un enregistrement de ses ventes en dehors du système officiel.

Un autre exemple de tenue de dossiers parallèle est ce type qui continue de classer des choses sur son bureau en parallèle du lieu de classement officiel et du système de classement. Au lieu d’enregistrer des fichiers sur le serveur, Dropbox ou Google Drive, le gars les enregistre sur son bureau, et quand il a fini de travailler sur ce fichier, il le fait glisser vers l’emplacement d’archive officiel.

Ce n’est apparemment pas contre-productif. Cependant, le problème survient lorsque vous oubliez de faire glisser et déposer le fichier de bureau vers l’emplacement d’archive officiel après avoir apporté quelques modifications. Le point clé est que conserver deux copies du même fichier à deux endroits différents est redondant. Agrégé sur de nombreux fichiers, processus et individus, le coût de cette redondance ajoute un poids, des inefficacités et des complexités importants à l’organisation.

Le deuxième type de tenue de registres parallèle consiste à conserver l’ancien système de classement physique sur papier. Les représentations numériques de la plupart des documents sont désormais acceptées par tout le monde (y compris le percepteur des impôts), il est donc très peu nécessaire de maintenir un système de classement papier physique. La recherche d’efficacité conduit à l’adoption d’un système d’archivage numérique avec de meilleures fonctionnalités de recherche et des conventions de nommage. Une fois cela mis en œuvre, 90 % du système de fichiers physique devrait avoir disparu. C’est redondant. S’y accrocher n’est pas une bonne gestion des risques. C’est du déni.

Conserver les processus manuels à côté des processus numériques est un autre exemple de redondance. La mayoría de las empresas que migran a soluciones de contabilidad en la nube en línea se dan cuenta rápidamente de que la asignación de los recibos entrantes de los clientes es más rápida debido a las funciones de coincidencia automática mediante las cuales los recibos se comparan automáticamente con factures. Avec la plupart des systèmes comptables existants, ce mappage implique que l’équipe comptable envoie un relevé bancaire à l’équipe commerciale, afin qu’elle obtienne le nom du client et publie le reçu sur le bon compte GL du débiteur.

Lorsqu’un nouveau processus est introduit qui améliore les capacités de mise en correspondance automatique, l’ancien système d’envoi de relevés bancaires à l’ensemble de l’équipe de vente pour les affectations devrait disparaître. Le nouveau processus pourrait être aussi simple que d’inclure des notes aux clients leur indiquant qu’ils doivent utiliser le numéro de facture comme référence. Cela peut être aussi compliqué que d’introduire une solution de paiement en ligne (par exemple, PayFast) qui est intégrée au système comptable de telle sorte que lorsqu’un client paie une facture en ligne, la plateforme de paiement enregistre le reçu dans le système comptable. 90% de la facturation). processus de rapprochement bancaire).

Quelle que soit l’amélioration apportée, l’ancien processus devrait s’effondrer. C’est ce qui devrait arriver. Cependant, ce n’est pas ce qui se passe. Souvent, l’ancien processus est exécuté, même lorsqu’il n’est plus pertinent, et personne n’utilise réellement les informations du processus précédent. Les employés continuent à faire les choses à l’ancienne parce qu’on ne leur a pas dit d’arrêter.

Le type de licenciement le plus ennuyeux vient de la femme âgée qui continue d’imprimer une pile de documents, éventuellement destinés à la déchiqueteuse alors qu’un nouveau processus a apparemment été mis en place pour l’éviter. C’est la dame âgée qui imprime une copie du relevé bancaire, le place à sa droite et imprime l’intégralité du GL prestataire, le place à sa gauche et se lance dans le processus d’« attribution » ou de « rapprochement ». Cela se fait après que la société vous a acheté un deuxième moniteur afin que vous puissiez utiliser deux écrans, exporter des éléments pour vous démarquer et travailler à partir de là. L’ancien processus devrait être redondant.

Il existe de nombreux exemples de licenciements qui doivent être résolus en suivant une procédure régulière à tout moment, peu importe à quel point ils sont informels et ennuyeux. C’est la clé pour réduire la complexité et le gaspillage.

Les redondances ne peuvent jamais être complètement supprimées (PS*, vous ne pourrez jamais m’empêcher de créer des fichiers sur mon bureau, vous devrez me virer). L’objectif est de revoir les processus de temps en temps et de supprimer tout ce qui est devenu redondant. L’amélioration continue est l’objectif.

Le chef d’entreprise post-pandémique doit être conscient des divers processus commerciaux qui se déroulent au sein de son organisation. Vous devriez être en mesure de remettre en question la validité et la pertinence de certains processus. Il devrait être en mesure de sanctionner le retrait des anciens processus. Vous devriez être en mesure d’éliminer la plupart des redondances qui réduisent les performances.

Ciao !