Révolte Covid: Boris fait face à une descente humiliante après que le public ait été informé des conseils d’IGNORE | Politique | Nouvelles

Les régions d’Angleterre avec des cas élevés de souche indienne du virus ont dit aux résidents d’ignorer les conseils exhortant à éviter les voyages inutiles et à ne rencontrer que des amis et de la famille à l’extérieur. Le gouvernement a fait face à la colère après avoir publié de nouvelles directives sur son site Web Gov.uk vendredi soir sans annonce officielle.

Bolton, Leicester, Kirklees, Bedford, Blackburn avec Darwen, Burnley et North Tyneside figuraient tous sur la liste des zones bénéficiant de directives plus strictes, aux côtés de l’arrondissement londonien de Hounslow.

Mais les dirigeants locaux ont déclaré au public qu’ils étaient libres de continuer à vivre comme le reste du pays, affirmant qu’il n’y avait aucune base pour des mesures plus strictes.

L’avis mis à jour publié par le gouvernement la semaine dernière déclare: «La nouvelle variante de Covid-19 se propage plus facilement d’une personne à l’autre.

«Pour aider à arrêter la propagation, vous devez être particulièrement prudent lorsque vous rencontrez quelqu’un en dehors de votre foyer ou de la bulle de soutien.

«Dans les zones énumérées, dans la mesure du possible, vous devriez essayer de vous rencontrer à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur lorsque cela est possible, tenez-vous à deux mètres des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas (sauf si vous avez formé une bulle de soutien avec elles).

«Cela inclut les amis et la famille avec lesquels vous ne vivez pas, et évitez de voyager dans et hors des zones touchées à moins que cela ne soit essentiel, par exemple pour le travail (si vous ne pouvez pas travailler à domicile) ou pour l’éducation.

Cet après-midi, le directeur de la santé publique de Leicester, le professeur Ivan Browne, a déclaré que “rien ne justifie que Leicester soit traité différemment du reste du pays”.

Lors d’une conférence de presse, le chef du Conseil de Bolton, David Greenhalgh, a rejeté les suggestions que les gens ne devraient pas quitter la ville en disant qu’il n’était pas nécessaire “d’annuler les vacances”.

Une déclaration conjointe a été publiée par les directeurs de la santé publique de Burnley, Bedford, Blackburn avec Darwen, Bolton, Kirklees, Leicester, Hounslow et North Tyneside, ajoutant qu’aucune restriction légale n’était en place.

Il a déclaré: «Suite à la couverture nationale des orientations récemment révisées, nous avons rencontré des responsables nationaux et confirmé qu’il n’y a pas de restrictions sur les déplacements dans ou hors de chacune de nos zones: il n’y a pas de verrouillage local.

«Dans les régions où la nouvelle variante de Covid se répand, nous travaillons tous ensemble pour stimuler les tests et la vaccination et pour soutenir l’auto-isolement.

«Il existe des précautions de santé publique raisonnables que les gens peuvent prendre en tant qu’individus, conformément aux types de conseils que nous avons tous suivis tout au long de la pandémie.

“Nous continuerons à partager cela et à travailler avec les responsables nationaux pour nous assurer que les gens comprennent ce à quoi ils doivent penser dans leur vie quotidienne.”

Bien que les orientations n’aient pas changé, la déclaration à la suite d’une réunion entre les responsables nationaux et les autorités locales fait allusion à une dépréciation des ministres sur la question.

La souche indienne a été répertoriée comme une «variante préoccupante» par Public Health England, avec un malaise face à la propagation rapide des cas.

Le 20 mai, il y avait 3 424 cas de la souche contre 1 313 cas la semaine précédente.

Bien que les preuves montrent que deux doses d’un vaccin contre le coronavirus réussissent à combattre la variante, il y a des inquiétudes que cela puisse encore se propager parmi ceux qui n’ont qu’un seul vaccin.

Le ministre de Downing Street et des vaccins, Nadhim Zahawi, a défendu les directives de ne pas se réunir à l’intérieur ou de quitter la région après que Jon Ashworth, du Labour, ait affirmé que le gouvernement cherchait à instaurer des “verrouillages locaux par la furtivité”.

M. Zahawi a déclaré à la Chambre des communes: “Comme le Premier ministre l’a indiqué il y a deux semaines, nous exhortons les habitants de ces régions à faire très attention lorsqu’ils rencontrent des personnes en dehors de leurs foyers ou à soutenir la bulle, y compris à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur lorsque cela est possible, en gardant deux mètres mis à part les personnes avec lesquelles vous ne vivez pas et que les gens devraient essayer d’éviter de voyager dans et hors des zones touchées à moins que cela ne soit indispensable. “

Lors d’une conférence de presse sur les coronavirus plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a exhorté le public à faire attention dans les zones où la variante indienne se répandait, mais n’a pas dit que les voyages ne devraient pas avoir lieu à moins d’être essentiels.

Malgré le changement d’orientation dans les zones où la variante indienne se propage, M. Zahawi a déclaré que les données continuaient de paraître bonnes pour la levée des restrictions au niveau national le 21 juin.

Il a déclaré: “Comme l’a dit le Premier ministre, nous voulons que tout le pays sort de ces restrictions ensemble et nous faisons confiance aux gens pour qu’ils soient responsables et qu’ils agissent avec prudence et bon sens comme ils l’ont fait tout au long de cette pandémie et pour prendre des décisions. sur la meilleure façon de se protéger et de protéger leurs proches. “