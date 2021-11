Il aurait eu lieu lors d’une réunion « extraordinaire » du Conseil de l’énergie de l’UE à Luxembourg dans un contexte de hausse des prix de l’énergie. Le groupe de rebelles a fait pression sur la Commission européenne pour qu’elle accorde l’énergie nucléaire en tant que source « verte » dans le cadre de la taxonomie de la finance durable de l’UE. Une proposition de la Commission européenne est désormais attendue « d’ici la fin de l’année », selon Kadri Simson, commissaire européen à l’énergie.

L’énergie nucléaire est souvent considérée comme une alternative « propre » car elle ne produit pas de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre dangereux.

Mais il est incroyablement cher et comporte également son propre ensemble de dangers.

Le nouveau réacteur britannique Hinkley Point C pourrait coûter plus de 25 milliards de livres sterling au moment où il sera terminé.

Beaucoup pensent que l’argent serait mieux dépensé pour des alternatives vraiment « propres ».

Mais le ministre finlandais de l’énergie Mika Lintila a déclaré : « L’énergie nucléaire fait partie de la solution à la neutralité climatique. Par conséquent, pour nous, la taxonomie et le nucléaire sont un enjeu important. »

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de ministres de dix pays de l’UE a signé un article d’opinion conjoint disant que « l’énergie nucléaire doit faire partie de la solution » à la crise climatique et incluse dans la taxonomie.

L’article a été signé par les ministres de l’économie et de l’énergie de Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Finlande, France, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Lors de la réunion ministérielle de cette semaine, les Pays-Bas ont offert leur soutien tandis que la Suède a également parlé favorablement du nucléaire.

Le ministre néerlandais Stef Blok a déclaré : « Les Pays-Bas soutiennent en outre une conclusion rapide des actes délégués sur la taxonomie, en tenant compte de l’énergie nucléaire.

« Le contexte de cet acte devrait être scientifiquement fondé pour garantir sa crédibilité à long terme. »

Le ministre suédois de l’Énergie, Anders Ygeman, a ajouté : « La Suède pense que nous aurons besoin de toutes les solutions rentables sans énergie fossile, y compris la bioénergie et le nucléaire, qui contribuent aux objectifs climatiques de l’UE et réduisent notre dépendance aux combustibles fossiles. »

Le groupe est une collection d’avocats historiques et de convertis récents au nucléaire.

Jessica Johnson de Foratom, l’organisme industriel de l’énergie nucléaire, a déclaré : « Ce qui a été très intéressant, c’est la façon dont le débat a évolué au cours des dernières semaines.

« Tout d’abord, je pense que c’est parce que de plus en plus d’États membres reconnaissent que, pour atteindre les objectifs de décarbonation, nous avons besoin du nucléaire dans le mix.

« Ce changement est en partie dû au fait que certains États membres changent maintenant d’opinion sur le nucléaire et cela s’est produit au cours de la dernière année environ.

« Mais aussi [because of] la récente crise énergétique, je pense que de plus en plus de gens commencent à reconnaître le risque de dépendre des importations. »

Il survient à la suite d’une flambée mondiale des prix de l’énergie.

L’Europe a cependant ressenti le pire des impacts, en particulier à la suite d’une dépendance au gaz russe.

Vladimir Poutine a joué avec le bloc, activant et éteintant ses fournitures à sa convenance.

Parmi les pays qui font pression pour l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie, il y a une faction plus petite qui fait également pression pour que le gaz fossile soit inclus comme combustible de transition.

Ce groupe est composé de pays d’Europe centrale et orientale – Pologne, Hongrie, République tchèque, Roumanie, Bulgarie et Slovaquie – qui affirment avoir besoin de gaz pour se débarrasser du charbon plus polluant.

Dam Guibourgé-Czetwertyński, le ministre polonais du climat et de l’environnement, a déclaré : « Nous devons également créer un climat d’investissement positif pour toutes les technologies nécessaires à la transition vers un système énergétique sûr à faible émission de carbone.

« La Commission devrait présenter immédiatement un acte délégué de taxonomie complémentaire couvrant à la fois le gaz naturel et l’énergie nucléaire afin d’atténuer l’incertitude pour les investisseurs. »