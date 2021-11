Révolte de l’UE alors que VDL a dit d’« accepter immédiatement » le Royaume-Uni dans un projet de recherche interdit | Sciences | Nouvelles

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été invitée à accepter « immédiatement » le Royaume-Uni dans le projet de 95,5 milliards d’euros (80 milliards de livres sterling). Il s’agit d’une déclaration conjointe de plus de 1 000 universités, 56 académies des sciences et des milliers de chercheurs parmi les plus éminents de l’UE. Ils ont mis en garde contre un « affaiblissement majeur » de la « force et de la compétitivité de la recherche » de l’Europe si le bloc mettait à exécution ses menaces.

La déclaration se lit comme suit : « Nous approchons rapidement d’un point critique.

« Avec les premiers accords de subvention Horizon Europe qui approchent et le lancement de nouveaux appels, l’association britannique doit être finalisée sans plus tarder.

« Des retards supplémentaires ou même une non-association entraîneraient une occasion manquée et un affaiblissement majeur de notre force et de notre compétitivité collectives en matière de recherche.

« L’absence d’un calendrier clair pour la finalisation de l’association au Royaume-Uni suscite désormais une inquiétude et une incertitude croissantes qui risquent de mettre en danger les plans de collaboration actuels et futurs.

« Cela envoie également des signaux inutiles à d’autres pays tiers souhaitant s’associer. »

L’UE a provisoirement accepté la participation du Royaume-Uni à ses nouveaux programmes de recherche en décembre dernier.

La promesse comprenait le fonds de recherche Horizon Europe et le programme d’observation de la Terre Copernicus, en échange d’une contribution estimée à 2,1 milliards de livres sterling au financement du programme.

Mais l’UE a fait une crise de colère, déclarant que l’approbation finale est liée au résultat des négociations sur le protocole d’Irlande du Nord.

Mariya Gabriel, commissaire de l’Union européenne chargée de l’innovation et de la recherche, a déclaré le mois dernier : « L’association est un sujet thématique, et je suis convaincue que nous sommes prêts à l’aborder le plus rapidement possible, mais les questions transversales doivent être abordées en premier.

Elle a ajouté que l’adhésion du Royaume-Uni ne sera résolue qu’une fois la crise diplomatique évitée, déclarant: « Je pense qu’il est important de notre côté de confirmer notre opinion pour avancer sur l’association, mais seulement après que le cadre aura été convenu par les deux parties. »

Le professeur Kurt Deketelaere, secrétaire général de la Ligue des universités de recherche européennes, a déclaré : « Une association rapide du Royaume-Uni à Horizon Europe est vitale pour poursuivre ces collaborations étroites et relever les nombreux défis sociétaux qui nous attendent.

« Un nouveau retard simplement pour des raisons politiques est inacceptable. »

Le gouvernement a déjà alloué 6,9 milliards de livres sterling à la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe jusqu’en 2025, mais dit qu’il travaille sur un plan d’urgence si la Commission continue de stagner.

Lord David Frost a affirmé la semaine dernière que la Commission risquait de manquer à ses obligations en vertu de l’accord commercial post-Brexit si elle continuait à exclure les organisations britanniques d’Horizon Europe.

Il a dit : Peut-être arrivera-t-il un moment où le cas de l’optimisation des ressources [for joining Horizon Europe] semble moins convaincant qu’au début de l’année.

« Nous n’en sommes pas encore à ce stade, et pas près de là, mais cela pourrait arriver s’il y a des retards interminables. »