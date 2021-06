Révolte LJP: Chirag Paswan dit se sentir orphelin après la trahison de son oncle Pashupati Paras

in

Chirag Paswan, assiégé, a sorti aujourd’hui toutes les armes contre les chefs rebelles, y compris son oncle Pashupati Paras, quelques jours après avoir été déchu de ses pouvoirs au sein du parti Lok Janshakti. S’adressant à une conférence de presse aujourd’hui, Chirag Paswan a déclaré que les députés en exercice ne peuvent pas décider de la nomination du président du parti ou du leader de la Chambre conformément à la constitution du parti. Il a déclaré que les chefs rebelles n’avaient pas le pouvoir de le destituer de ses postes. « La nomination du leader de la Chambre est une décision du comité parlementaire et les députés en exercice n’ont pas le pouvoir de le faire… Il y a eu des rapports selon lesquels j’ai été démis de mes fonctions de président national du parti. Selon la constitution du parti, le président national ne peut être destitué que s’il décède ou démissionne de son poste », a déclaré Chirag.

Il a dit qu’il y a eu des tentatives pour briser le parti depuis un certain temps maintenant. « Certaines personnes tentaient d’interrompre la fête lorsque mon père a été hospitalisé. Mon père a posé la même question aux chefs de parti, y compris à mon oncle. Certaines personnes n’étaient pas prêtes pour la lutte que nous devions mener », a affirmé Chirag.

Il a affirmé que pendant les élections du Bihar et même avant cela, il y avait eu des tentatives constantes, notamment de la part du Janata Dal (Unis), de démanteler le LJP. Il a dit que son oncle avait comploté tout cela alors qu’il n’allait pas bien et a ajouté que ses tentatives pour parler à Paras se sont avérées vaines.

« J’admirais mon oncle Paras lorsque mon père et un autre oncle sont décédés… Je ne suis pas devenu orphelin lorsque mon père est décédé, mais je l’ai fait lorsque mon oncle m’a trahi », a déclaré Chirag, faisant référence à la révolte de Paras et députés des autres partis.

Chirag a déclaré que même s’il avait combattu les élections à l’assemblée du Bihar avec le plein soutien du parti, certains députés étaient occupés à leur élection personnelle. « J’ai combattu les élections avec le plein soutien de mon parti. Certaines personnes n’étaient pas prêtes à suivre le chemin de la lutte. Mon oncle lui-même n’a joué aucun rôle dans la campagne électorale. De nombreux autres députés de mon parti étaient occupés à leurs élections personnelles », a déclaré Chirag.

L’exécutif national du LJP a adopté hier une résolution expulsant les cinq députés du parti et exhortant le président du Lok Sabha, Om Birla, à reconsidérer sa décision de nommer Pashupati Paras à la tête du parti à la chambre basse.

Chirag Paswan a également déclaré qu’il savait bien que s’il avait contesté les sondages du Bihar avec le JDU et le BJP, l’alliance aurait peut-être balayé les élections du Bihar. Il a dit que cela aurait signifié s’incliner devant Nitish Kumar et qu’il ne pouvait pas transiger avec ses principes.

