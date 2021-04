Revolut ajoute plus de jetons à sa plate-forme alors que la demande de crypto-monnaies augmente

Le service de banque numérique Revolut est allé plus loin dans sa tentative de devenir un fournisseur majeur de services financiers numériques en ajoutant plus de jetons à sa plate-forme. La société a annoncé qu’elle avait ajouté 11 nouveaux actifs cryptographiques pour ses clients, portant le total des jetons proposés sur la plate-forme à plus de 30 actifs cryptographiques.

“Vous avez demandé de nouveaux jetons, nous les avons livrés”, a déclaré Revolut dans un article de blog.

La société a également ajouté qu’elle recherchait des jetons chauds à offrir à ses clients britanniques et européens.

Les 11 nouveaux jetons ajoutés incluent The Graph, Cardano, Bancor, Uma, Yearn Finance, Synthetix, Uniswap, Orchid, Loopring, Numeraire et Filecoin. Revolut a commencé à offrir des services de trading de crypto-monnaie il y a quatre ans, à commencer par Bitcoin (BTC) avant l’ajout d’Ethereum (ETH) et de Litecoin (LTC).

Sécurité des fonds des utilisateurs garantie

La société a également assuré aux utilisateurs que leurs fonds sont en sécurité, car les fonds sont stockés dans des chambres froides avec les meilleurs gardiens du secteur. Revolut couvre 49 États américains et a étendu ses opérations à l’Australie l’année dernière. Actuellement, la plateforme compte 15 millions de clients dans le monde.

La société a demandé des licences bancaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais dispose déjà d’une licence européenne. Sur les 11 pièces ajoutées, Filecoin est la pièce la plus chère, évaluée à 110,42 livres par jeton, tandis que la moins chère est Cardano (0,88 livre par pièce).

Revolut fournit des détails sur les jetons aux clients

Revolut a également ajouté un petit détail sur chacun des jetons récemment ajoutés pour aider les utilisateurs à se familiariser avec les jetons.

Les détails aideront également les utilisateurs à prendre une décision commerciale éclairée tout en évaluant le risque et la volatilité entourant les jetons.

Plus tôt cette année, la société a averti ses clients du risque de négociation de Ripple (XRP) à la suite de problèmes réglementaires concernant le jeton avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Mais de nombreux utilisateurs ont continué à échanger XRP tant que leur échange de partenaire leur offre encore la possibilité de le faire.