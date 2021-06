Revolut ajoute un support pour DOGE à mesure que la pièce grandit | Invezz

in

La banque numérique britannique Revolut a élargi son offre de cryptographie en ajoutant Dogecoin (DOGE). Un rapport a publié cette nouvelle le 8 juin, notant que cette décision est une réponse à la demande croissante de DOGE de la part de la clientèle de Neobank. Cela ferait partie du nouveau programme de Revolut, qui cherche à ajouter une nouvelle monnaie numérique à sa plate-forme tous les mardis.

Selon le rapport, le programme a commencé le 1er juin et Algorand (ALGO) a été le premier jeton à figurer sur la liste. Après DOGE, Revolut cherche à ajouter six autres crypto-monnaies. Selon Ed Cooper, responsable de la cryptographie chez Revolut, la banque numérique a reçu un afflux de demandes d’ajout de support pour DOGE ces derniers mois, conduisant à la cotation de la devise hier.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il a noté que les passionnés de crypto utilisant sa plate-forme pourraient échanger DOGE sans problème avec cet ajout. La pièce sera également disponible pour les débutants qui souhaitent plonger leurs pieds dans l’espace crypto à croissance rapide.

Cette nouvelle intervient après que Revolut a annoncé son intention de commencer à autoriser ses utilisateurs à retirer des crypto-monnaies vers des portefeuilles personnels. Neobank a commencé le retrait bêta de Bitcoin (BTC) dans un maximum de trois portefeuilles pour les clients sélectionnés. La société, qui prend désormais en charge plus de 20 crypto-monnaies, a pris cette décision après avoir été critiquée pour ne pas avoir permis à ses clients de retirer leurs avoirs en crypto-monnaie vers d’autres bourses.

Faire de la place pour une pièce basée sur les mèmes

Les développeurs de Dogecoin l’ont créé comme une pièce amusante basée sur le mème Shiba-Inu. Cependant, la pièce a rapidement gagné un énorme succès, y compris le PDG de Tesla, Elon Musk. En raison d’être une sensation sur Internet, le prix de la pièce a grimpé en flèche pour débloquer de nouveaux jalons. Par exemple, en 2021, DOGE a augmenté de plus de 6,634% pour établir un nouveau record historique à 0,7376 $ (0,52 £).

Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, Coinbase basé à San Francisco, a également annoncé son soutien à DOGE en raison de ses performances impressionnantes. À la suite de l’inscription, la pièce a encore augmenté et est actuellement la sixième plus grande crypto.

Au moment de la rédaction, à 12 h 36 UTC, DOGE se négocie à 0,3313 $ (0,2341 £) après avoir gagné 0,46% au cours des dernières 24 heures. La pièce a un volume quotidien de 3 366 940 734,00 $ (2 378 743 628,57 £).

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent