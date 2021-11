La banque numérique Revolut cherche à embaucher un responsable technique pour créer un échange cryptographique, selon une nouvelle offre d’emploi.

Le candidat retenu sera « diriger une équipe technique pour concevoir et créer un échange Revolut Crypto », selon une offre d’emploi publiée sur LinkedIn jeudi.Revolut recherche une expérience dans la création de moteurs de correspondance de commandes tels que ceux utilisés par les échanges cryptographiques. La fintech basée au Royaume-Uni, qui a une valorisation de 33 milliards de dollars, propose des services d’achat et de vente de crypto depuis plusieurs années. S’il permettait enfin aux utilisateurs de transférer leurs pièces ailleurs en mai de cette année. CoinDesk a rapporté en septembre que Revolut cherchait à lancer son propre jeton semblable au BNB de Binance, ce qui semblerait correspondre au lancement de son propre échange. Revolut n’a pas répondu à CoinDesk demande de commentaire. La néobanque compte plus de 16 millions de clients dans le monde et offre une exposition à plus de 50 jetons numériques.

