Revolut, des projets pour réduire l’impact environnemental

Révolution est en partenariat avec Watershed pour réduire son empreinte carbone et son impact environnemental.

Revolut et Watershed pour réduire l’impact environnemental

Les deux sociétés travaillent ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Le but des deux est de réduire les émissions de carbone.

Watershed, un leader dans la création de programmes environnementaux mondiaux, mesurera les données de consommation de Revolut et contrôlera les émissions, en développant stratégies de réduction de l’impact environnemental.

Revolut vise à réduire ses émissions au minimum, se conformant ainsi à l’Accord de Paris.

À l’heure actuelle, les plans de Revolut pour l’éco-durabilité sont divisés en deux points :

confirmer l’empreinte carbone actuelle ; mettre en œuvre des mesures efficaces pour devenir plus respectueux de l’environnement.

Revolut le fera en impliquant toutes les parties intéressées, non seulement les clients mais aussi les employés et les partenaires commerciaux et caritatifs.

Révolution pour la protection de l’environnement

La décision de Revolut de réduire son impact environnemental reflète les dernières initiatives de l’entreprise.

Début 2021, Revolut a rejoint Tech Zero, une initiative qui rassemble des entreprises technologiques britanniques qui veulent être des leaders en matière de changement environnemental.

La super application s’est déjà associée à des organisations environnementales renommées, notamment WWF, Rainforest Alliance et Open Cages pendant des années. Grâce à son application, Revolut permet à ses utilisateurs de leur faire des dons. À ce jour, Revolut a levé plus d’un million de livres sterling de dons aux organisations environnementales.

Avec plus de 16 millions de clients dans le monde, Revolut ne pouvait rester insensible à la question du changement climatique.

Revolut veut lutter contre le changement climatique

Alan Chang, le directeur des recettes de Revolut, a déclaré :

« Nous voulons contribuer à faire de la transition vers un avenir plus vert une réalité, c’est pourquoi nous nous sommes associés à Watershed, nous pensons qu’ils nous aideront à atteindre nos objectifs de développement durable ».

Taylor François, co-fondateur de Watershed, a ajouté :

« Nous sommes ravis de coopérer avec Revolut sur leur programme mondial de climat d’entreprise. Nous visons à accélérer la lutte contre le changement climatique en créant des outils dont les organisations modernes, telles que Revolut, ont besoin pour atteindre rapidement zéro carbone ».

Le besoin de changement

Le dernier rapport du GIEC note qu’il n’y a plus de temps : il faut inverser le cours ou l’augmentation du réchauffement climatique aura de graves conséquences.

Des étés plus chauds et des hivers plus courts sont prévus. Mais le changement climatique se traduit aussi par des précipitations plus intenses, qui conduiront à des inondations ou, au contraire, à des périodes prolongées de sécheresse, selon les régions du globe où il impacte.

Le rapport prédit que des événements extrêmes qui se produisent généralement une fois tous les 100 ans pourraient se produire une fois par an.

L’alternative à ce scénario catastrophe est une réduction immédiate des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, ainsi que de méthane.

Revolut voulait se joindre à ce combat et avec Watershed contribuera à faire sa part.