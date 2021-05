Revolut

Revolut va permettre à ses utilisateurs de retirer Bitcoin vers des portefeuilles externes la semaine prochaine

Revolut, basé au Royaume-Uni, est prêt à permettre à ses utilisateurs de retirer du Bitcoin (BTC) de la plate-forme vers un portefeuille externe.

Cela a été publié dans une annonce par le biais d’un article de blog qui a maintenant été supprimé en raison d’une erreur de planification apparemment. L’annonce était prévue pour la semaine prochaine jeudi.

Dans son message supprimé, Revolut a indiqué qu’il prévoyait d’autoriser également le retrait d’autres actifs cryptographiques. «Nous commençons avec Bitcoin, mais nous ajouterons plus de jetons et de mises à niveau dans un proche avenir», lit-on.

Les clients payants pourront retirer 1000 £ par mois ou 500 £ par jour, et seules trois adresses externes peuvent être ajoutées, avec des limites à revoir à l’avenir.

Le processus de retrait est décrit comme simple car les clients ajoutent une adresse de portefeuille, saisissent le montant et cliquent simplement sur retirer. La société a également noté que son partenaire d’analyse de la blockchain filtrerait toutes les adresses cryptographiques externes dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Pour renforcer la sécurité, l’authentification à deux facteurs est également activée.

Il existe plus de 20 crypto-monnaies disponibles à l’achat et à la vente sur l’application, y compris les pièces DeFi et les actifs cryptographiques chauds tels que Yearn Finance (YFI) et Uniswap (UNI).

Revolut a toujours assuré à ses clients que la majorité de ses fonds cryptographiques sont conservés dans des entrepôts frigorifiques avec certains des meilleurs dépositaires. La société disposerait de plus d’un milliard de livres sterling (près de 1,4 milliard de dollars) de crypto-monnaie pour le compte de ses clients.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.