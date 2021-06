Révolution arc-en-ciel : le discours LGBTQIA+ enregistre d’énormes progrès avec les gouvernements et les entreprises qui défendent les droits de la communauté

Une photo d’archive de manifestants LGBTQ+ se rassemblant sur les marches du Montana State Capitol aux États-Unis (AP)

Le mois de la fierté, célébré chaque année par les groupes et militants LGBTQIA+, a été une expérience différente cette année. Tous les défilés, concerts et marches animés se sont déplacés en ligne en raison de la pandémie. Le combat, cependant, remonte au soulèvement des émeutes de Stonewall en 1969, qui a eu lieu à New York où des manifestations communautaires ont eu lieu pendant plusieurs jours. Aujourd’hui, il y a eu d’énormes progrès, à la fois au niveau mondial et local, avec les gouvernements et les entreprises qui se mobilisent pour lutter pour les droits LGBTQIA. La jeune génération, en particulier, est beaucoup plus tolérante envers les personnes ayant des orientations différentes. C’est ce genre de changement de mentalité qui peut apporter un plus grand changement lorsqu’il s’agit de transformer les mentalités des gens.

Il y a pourtant déjà de bons signes. En 2020, Ralph Northam, gouverneur de Virginie, aux États-Unis, a signé le Virginia Values ​​Act, promulguant des protections complètes pour la communauté LGBTQ+ contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans le logement, l’emploi, les logements publics et l’accès au crédit. Northam a également signé une loi interdisant la pratique de la « thérapie de conversion » (une pratique médicale qui prétend faussement pouvoir changer l’orientation sexuelle des membres de la communauté LGBTQIA+) pour les mineurs et a approuvé des mesures qui augmentent la protection des étudiants transgenres dans les écoles publiques de Virginie.

“La thérapie de conversion envoie le message nuisible qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec qui vous êtes”, a déclaré Northam. « Cette pratique discriminatoire a été largement discréditée dans les études et peut avoir un effet durable sur nos jeunes, les exposant à un plus grand risque de dépression et de suicide. Personne ne devrait avoir l’impression qu’il ne va pas bien comme il est, surtout pas un enfant. Je suis fier de signer cette interdiction dans la loi.

De plus en plus de gouvernements dans le monde emboîtent le pas. Ce mois-ci, le Tamil Nadu est devenu le premier État à interdire la thérapie de conversion après que la Haute Cour de Madras a demandé son interdiction et exigé des poursuites judiciaires contre ceux qui la pratiquent. Le Royaume-Uni s’est également engagé à interdire la thérapie de conversion en mai de cette année, comme cela a été annoncé dans le discours de la reine, qui a affirmé que ces « pratiques odieuses » peuvent causer des dommages mentaux et physiques. Plus tôt ce mois-ci, Columbia en Caroline du Sud, aux États-Unis, a interdit aux thérapeutes agréés d’offrir une thérapie de conversion aux mineurs, en plus de 20 autres États des États-Unis, dont Washington, DC.

L’histoire de la tolérance, cependant, remonte à certaines des sociétés les plus progressistes et inclusives comme le Danemark, qui est devenu le premier pays au monde à reconnaître les partenariats homosexuels enregistrés en 1989. En 2019, Taïwan a également légalisé le mariage homosexuel.

Ensuite, il y a Philadelphie. Considérée comme l’une des villes les plus favorables aux LGBTQIA, elle a introduit le drapeau Philly Pride en 2017, ajoutant deux nouvelles rayures – marron et noir – au sommet du populaire drapeau arc-en-ciel à six couleurs. Le quartier Gayborhood à Philadelphie est également une plaque tournante majeure pour les clubs, bars, salons, librairies, boutiques, restaurants et magasins, qui sont ouverts à l’inclusion et à l’intersectionnalité. La ville est également connue pour accueillir des défilés de fierté, qui accueillent généralement plus de 25 000 participants. Cette année, il doit avoir lieu en septembre.

La Nouvelle-Zélande dispose également d’un réseau de familles d’accueil accueillantes pour les homosexuels et les lesbiennes. Le Village de Toronto, le centre culturel de la ville situé à Church-Wellesley, abrite des galeries, des théâtres et de nombreuses entreprises gay-friendly.

Le drapeau de la fierté lui-même a eu de nombreuses variantes, l’une d’entre elles étant le drapeau « Progress Pride », qui a été repensé en 2018 par le designer de Portland Daniel Quasar. Le drapeau contient des rayures noires et brunes sur la gauche ainsi que d’autres couleurs.

Cependant, les problèmes de santé mentale représentent un réel danger pour la communauté. La dépression, l’anxiété, la faible estime de soi, la consommation de substances, etc. sont courantes chez les jeunes LGBTQ+ car ils font face à la discrimination, à l’homo/transphobie, à l’isolement, à l’exclusion et au rejet. Cela peut également avoir un impact négatif sur l’estime de soi et l’acceptation de soi. Jahnavi Shah, ergothérapeute, Mpower-The Centre, une organisation de soins de santé mentale holistique à Mumbai, suggère des moyens de rester connecté et de tendre la main à ceux qui soutiennent le voyage. « Trouvez un réseau de personnes LGBTQ+ avec lesquelles vous pouvez vous identifier. Canalisez vos émotions et vos sentiments à travers un exutoire créatif. Écrivez, dessinez, peignez, concevez, dansez, jouez, etc. Rappelez-vous et appréciez l’aide, le soutien, l’acceptation et les mots d’amour que vous avez reçus. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais cet effort intentionnel pour déplacer l’attention du négatif vers le positif aidera à améliorer l’humeur. Des activités comme la journalisation, la méditation, la pleine conscience, le yoga et l’écoute de musique sont également utiles.

