Révolution aux USA : contrat d’un million avec seulement 16 ans

Le basket américain connaît depuis quelques semaines une révolution par rapport à l’argent que reçoivent ses jeunes promesses, un sujet tabou depuis la naissance des temps. Ce fut d’abord la NCAA, le championnat universitaire, qui a approuvé début juillet que ses athlètes puissent obtenir des bénéfices grâce à leur image, que ce soit sous forme de sponsoring, d’actions publicitaires… Et, maintenant, c’est au tour des Overtimes. Elite League, qui a signé un contrat de millionnaire avec Jalen Lewis, un lycéen qui à 16 ans gagnera un million de dollars pour leur participation à ce nouveau programme de basket-ball qui débutera en septembre.

Cette nouvelle réalité du sport nord-américain a longtemps été réclamée par les joueurs, aussi bien professionnels qu’amateurs, surtout après l’obligation de passer au moins un an dans la NCAA avant de faire le grand saut vers la NBA… retardant certains gains économiques nécessaires pour de nombreux athlètes et cela mettait en péril des contrats succulents pour d’éventuelles blessures au cours de la phase universitaire. Le problème, c’est que le million de Lewis, joueur au Bishop O’Dowd High School (Oakland, Californie) et prévisible numéro deux au repêchage de 2023, C’est une escalade de la violence salariale qui met en garde la vieille garde du basket universitaire comme le remodelage structurel de la G-League (Development League) l’a fait en son temps.

« Une ligue sportive transformatrice »

La Overtime Elite League n’est pas un championnat typique. Le projet, qui a reçu le soutien de stars comme LeBron James, se définit comme « une nouvelle ligue sportive transformatrice » qui propose «une meilleure façon de devenir des athlètes professionnels» Aux jeunes joueurs (seulement 30, en principe). De plus, il n’est pas exclusif aux américains : le dominicain Jean Montero, une équipe de jeunes pour Herbalife Gran Canaria, et le Français Alexandre Dam Sarr, du Real Madrid, ont également été recrutés. Pour cette expérience, il dispose d’un salaire minimum de 100 000 $ pour ses participants et d’un budget de 80 millions de dollars. Des noms illustres comme Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), le chanteur et homme d’affaires Drake, et des joueurs comme Kevin Durant et Carmelo Anthony soutiennent financièrement le projet.

Les revenus des futures stars ne restent pas que dans le salaire. “Chaque joueur touchera un salaire à six chiffres (…) en plus des bonus et des participations aux Heures Supplémentaires. Ils participeront également aux revenus issus de l’utilisation de leur nom et de leur image, voire à travers la vente de t-shirts personnalisés, de cartes de visite ou de jeux vidéo », précisent-ils auprès de cette société de médias sportifs.