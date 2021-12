Révolution de la crème glacée – L’Express Financier

Les marques qui vendent des variantes saines et hypocaloriques de glaces proposent des prix plus élevés pour leurs produits.

De nouvelles marques de crème glacée maison s’efforcent de rendre le dessert omniprésent un peu moins indulgent, car les gens recherchent des alternatives saines à la crème glacée. Nomou, Minus 30, Noto, Get-A-Whey et The Brooklyn Creamery sont quelques-unes des marques qui fabriquent des glaces à base de plantes, hypocaloriques et/ou riches en protéines.

Le marché organisé de la crème glacée en Inde valait 13 800 crores de roupies en 2019, selon Deloitte. Cette catégorie devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours des trois prochaines années. Alors que des variantes plus saines de produits alimentaires ont été recherchées pendant la pandémie, ces marques de crème glacée new age peuvent-elles résister aux anciennes marques telles que Amul, Mother Dairy, Havmor et Kwality Wall’s ?

Le point doux

Nomou a débuté en tant que marque de crème glacée végétalienne en 2018 et s’est associé à un seul restaurant proposant un menu végétalien. « Lentement, de plus en plus de restaurants et de cafés ont voulu ajouter notre gamme de glaces parce que les clients recherchaient des variantes saines », explique Samir Prasad, fondateur de Nomou.

Alors que le segment HoReCa est resté fermé pendant la majeure partie de 2020, Nomou a commencé à vendre ses produits au détail en juin 2020. Désormais, la marque vend au détail par l’intermédiaire des agrégateurs de livraison de nourriture Swiggy et Zomato, vend directement aux consommateurs via son propre site Web et est présente dans le commerce moderne. magasins comme Nature’s Basket et Foodhall.

Pashmi Shah, co-fondateur de Get-A-Whey, a lancé l’alternative à la crème glacée à base de lactosérum il y a environ deux ans, ciblant les amateurs de fitness, les personnes atteintes de diabète et celles qui suivent un régime céto. Elle dit que l’entreprise a vendu plus de 50 000 unités de pots de crème glacée entre 2019 et 2020. Ce nombre a augmenté quatre fois depuis la pandémie, et l’entreprise gagne environ 5 crores de roupies par an maintenant.

Minus 30 vend une gamme de glaces sans sucre et végétaliennes, en plus des glaces traditionnelles qui contiennent du sucre raffiné. Shivanie Mirchandani, sa co-fondatrice, affirme que les variantes saines sont plus populaires que les classiques. L’entreprise possède deux centres de fabrication à Delhi et à Chennai d’où elle dessert 15 marchés.

Concurrence saine

Les marques qui vendent des variantes saines et hypocaloriques de glaces proposent des prix plus élevés pour leurs produits. Par exemple, un pot de 500 ml de crème glacée Nomou peut coûter entre Rs 445 et Rs 700, une glace Keto de Get-A-Whey coûte Rs 650 pour un pot de 500 ml et Minus 30 facture Rs 1 000 pour 500 ml de végétalien. , glace sans sucre. Ce prix limite le marché adressable pour ces marques. En revanche, un pot de 1000 ml de crème glacée Amul coûte environ Rs 200. Prasad de Nomou dit que la société travaille à réduire les prix en augmentant la capacité de fabrication et en trouvant des ingrédients alternatifs.

La logistique de la chaîne du froid est le plus gros obstacle pour ces marques. La plupart n’ont qu’une seule usine de fabrication et envoient des produits à travers le pays à partir d’un ou deux hubs. Par exemple, Noto, qui ne livre qu’à Mumbai, met 24 heures pour livrer lorsqu’une commande est passée sur son site Web. La création d’un réseau de distribution solide sera cruciale pour gagner de nouveaux clients.

Les analystes pensent qu’il faudra un certain temps à ces marques pour défier les acteurs établis qui travaillent également sur des variantes à faible teneur en sucre. «Ce sont des micromarques qui n’ont pas les moyens d’atteindre un grand marché», explique Harish Bijoor, fondateur de Harish Bijoor Consults. Ces marques pourraient tirer parti d’un réseau de cuisines cloud pour renforcer leur portée, ajoute-t-il.

Aller directement au consommateur a peut-être fonctionné en faveur de ces marques, mais avoir une présence importante hors ligne est ce qui est nécessaire ensuite, selon les analystes. « Être présent sur des points de consommation plus extérieurs comme les commerces modernes, les centres commerciaux, les aéroports, etc. sera crucial pour ces marques », déclare Anand Ramanathan, partenaire, Deloitte India.

