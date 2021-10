in

Les experts du laboratoire d’intelligence artificielle (IA) de Londres, DeepMind, appartenant à Google, ont fait un grand pas en avant dans la manière dont la météo peut être signalée. En plus des conditions de demain, les météorologues essaient souvent de prédire le temps qu’il fera au cours des prochaines heures au cours de la journée. En collaboration avec l’Université d’Exeter, des chercheurs ont développé un système de “précipitation immédiate”.

L’IA fait des prédictions basées sur les 20 dernières minutes de données radar haute résolution.

Il prévoit ensuite des précipitations moyennes à fortes pour les 90 prochaines minutes.

Les techniques actuelles reposent en grande partie sur de puissantes prévisions météorologiques numériques (NWP) utilisant des équations mathématiques pour estimer les risques de pluie et d’autres types de temps en fonction du mouvement des fluides dans l’atmosphère.

S’exprimant sur les méthodes actuelles, Suman Ravuri, co-responsable du projet, a déclaré: “Ces modèles sont vraiment incroyables de six heures à environ deux semaines en termes de prévision météorologique, mais il y a une zone – en particulier autour de zéro à deux heures – dans lequel les modèles fonctionnent particulièrement mal.

Le nouveau modèle s’est classé au premier rang pour la précision et l’utilité dans 89 % des cas en comparaison.

Baptisé DGMR (Deep Generative Model of Rainfall), il utilise un type d’apprentissage automatique appelé modélisation générative, qui est capable de produire de nouveaux points de données après avoir été formé sur ceux existants.

Les experts espèrent qu’il sera en mesure de prédire le risque de précipitations au cours des une à deux prochaines heures.

Il a déjà reçu l’approbation de plus de 50 météorologues du Met Office au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, DeepMind a déclaré : « Cette collaboration entre les sciences de l’environnement et l’IA se concentre sur la valeur pour les décideurs, ouvrant de nouvelles voies pour la prévision immédiate de la pluie, et souligne les opportunités pour l’IA en soutenant notre réponse aux défis de la décision. faire dans un environnement en constante évolution.”

Les chercheurs à l’origine de DGMR décrivent la réalisation de courts “films radar” qui génèrent de futurs modèles de radar à partir de modèles de radar passés.

Shakir Mohamed, scientifique senior de DeepMind, a déclaré : « Il n’en est qu’à ses débuts, mais cet essai montre que l’IA pourrait être un outil puissant, permettant aux prévisionnistes de passer moins de temps à parcourir des piles de données de prédiction sans cesse croissantes et de se concentrer plutôt sur une meilleure compréhension des implications de leurs prévisions. .

« Cela fera partie intégrante de l’atténuation des effets néfastes du changement climatique aujourd’hui, de l’adaptation aux conditions météorologiques changeantes et de potentiellement sauver des vies ».

L’équipe dit qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, mais elle espère que l’utilisation de l’IA contribuera à faire encore plus progresser la précision des prévisions météorologiques.

Leur déclaration a ajouté : « Aucune méthode n’est sans limites, et des travaux supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la précision des prédictions à long terme et la précision des événements rares et intenses.

“Les travaux futurs nous obligeront à développer des moyens supplémentaires d’évaluer les performances et à spécialiser davantage ces méthodes pour des applications spécifiques du monde réel.”

