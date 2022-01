Révolution en cours alors que Newcastle ne perd pas de temps avec l’offre du défenseur anglais

Newcastle United a déposé une offre pour recruter le défenseur expérimenté Kieran Trippier et l’Atletico Madrid est prêt à le laisser partir.

Les Magpies sont désormais en mesure d’ajouter à leur équipe alors que la fenêtre de transfert s’est ouverte le 1er janvier. Il y a beaucoup d’intrigues autour de qui la tenue du nord-est pourrait signer au cours des prochaines semaines. La prise de contrôle soutenue par les Saoudiens signifie que le gestionnaire Eddie Howe a des fonds à sa disposition et qu’il doit les utiliser.

Newcastle occupe le 19e rang au classement de l’élite et est impliqué dans un combat pour la relégation. Ils ont 19 matchs pour sauver leur saison et éviter l’embarras de la relégation suite au rachat de grande envergure.

Trippier a longtemps été lié à un basculement hivernal vers St James’ Park. Et le manager de Los Colchoneros, Diego Simeone, a clairement indiqué que la balle était désormais fermement dans le camp du joueur.

« Tripper doit maintenant décider s’il veut partir ou non », a-t-il déclaré. « Nous allons passer à sa décision. »

L’arrière droit anglais a quitté Tottenham pour déménager à Madrid à l’été 2019. Il a disputé 67 matches de Liga avec l’Atletico, mais ses jours au club sont peut-être comptés.

Howe a travaillé avec le joueur de 31 ans alors qu’il était en charge de Burnley. L’ancien patron de Bournemouth est un grand fan de l’homme aux 35 sélections en Angleterre.

Et il fait tout son possible pour le ramener en Premier League. Cependant, Newcastle n’est pas le seul club intéressé par l’arrière latéral.

Trippier en demande pour le déménagement de janvier

Il ne fait aucun doute que Newcastle avoir l’argent pour cibler des joueurs de haut niveau. Les jours d’austérité sous Mike Ashley sont désormais révolus.

Et il a été rapporté plus tôt cette semaine que Trippier deviendrait le joueur le mieux payé du club s’il s’inscrivait. Mais Newcastle sont parmi neuf clubs qui détiennent et s’intéressent à l’as né à Bury.

Manchester United est connu pour être enthousiaste et a de nouveau été lié. Tottenham a également été mentionné en lien avec son ancien joueur.

Aston Villa, Crystal Palace, Everton et Wolves ont également été répertoriés dans un rapport de 90 minutes. Mais c’est le lien avec Newcastle qui apparaît le plus fort.

Bien qu’il soit du mauvais côté des 30, Trippier est toujours un joueur de premier ordre. Il a débuté pour l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 l’été dernier et a disputé 14 matches de championnat pour l’Atletico cette saison.

Howe doit renforcer sa défense car les hommes en noir et blanc ont déjà inscrit 42 buts en championnat en 2021-2022. Mais Trippier fournit aussi des munitions pour l’avant, avec de superbes centres de la droite.

Son expérience sera essentielle alors que le manager essaie de tracer un itinéraire loin des trois derniers. Il y aura d’autres ajouts avant la fin du mois.

Et il semble que Howe souhaite faire son affaire le plus tôt possible pour commencer le processus de reconstruction. Il a également été indiqué que Trippier aurait une clause de relégation dans son contrat.

Il a l’ambition de participer à la Coupe du monde et veut éviter de jouer dans le championnat si Newcastle tombe.

