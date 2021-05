‘Revolution’: L’histoire derrière la chanson des Beatles

«Il y a eu trois« révolutions »» John Lennon expliquait en 1971, «deux chansons et un résumé. Je ne sais pas comment vous l’appelez… musique concrète, boucles et tout ça, qui était l’image d’une révolution.

À l’exception des deux guerres mondiales, 1968 a certainement été l’année la plus explosive et la plus conflictuelle du 20e siècle. À l’aube de l’année, le L’été de l’amour avait muté dans l’hiver du mécontentement. La révolution était dans l’air du temps, partout dans le monde.

“Tu ne sais pas que tu peux me compter dehors / dedans”

Les manifestations étudiantes à Paris ont mis la France à genoux – l’économie s’est arrêtée, le président de Gaulle a même brièvement fui le pays et consulté les généraux militaires, craignant une guerre civile totale. Les mouvements de réforme civile en Tchécoslovaquie ont menacé de déstabiliser le pays, obligeant l’Union soviétique à envoyer des chars dans les rues de Prague. À Londres, des manifestants anti-vietnamiens à Grosvenor Square se sont affrontés avec la police anti-émeute, faisant 86 blessés.

Aux États-Unis, les assassinats de Martin Luther King, Jr.et de Robert Kennedy ont fait la une des journaux d’une année qui a vu des affrontements continus entre des manifestants contre la guerre ou des droits civiques et la police, culminant avec cinq jours de protestation au Parti démocrate. Convention nationale à Chicago.

Il y a eu une montée du mouvement de libération des femmes et un certain nombre de causes politiques ont émergé de la clandestinité et des universités occidentales. En 1968, aucun étudiant qui se respecte ne serait sans une affiche de Che Guevara sur le mur.

John Lennon s’est senti obligé d’aborder la situation dans ce qu’il voulait être le prochain Beatles Célibataire. «Révolutions» avait été écrite en Inde, où John était détaché de la tourmente qui enveloppait le reste du monde. Dans ce document, John a suggéré que tout irait bien, et que peut-être les gens feraient mieux de libérer leur esprit plutôt que de défier les institutions. «J’avais toujours ce sentiment ‘Dieu nous sauvera’ à ce sujet. Que tout ira bien.

Mais le commentaire social de John était plus complexe qu’il ne le paraissait au premier abord, et trahissait sa confusion quant à son côté – John a chanté «Ne sais-tu pas que tu peux me compter dehors / dedans», révélant à quel point il était déchiré entre une action directe et une manière non violente de provoquer le changement.

«Une image que j’ai peinte en son»

Comme d’habitude, les Beatles ont commencé à travailler sur leur nouvel album avec l’une des chansons de John – dans ce cas, «Revolution». Ils ont commencé le 30 mai – alors que près d’un demi-million de manifestants sont descendus dans les rues de Paris. La prise finale de la journée – la Take 18 prévue – est devenue une sorte de long jam expérimental, d’une durée de 10 minutes et 30 secondes. Les six dernières minutes environ étaient une image sonore du chaos, avec des bandes d’effets sonores, des cris et d’autres improvisations vocales ajoutés.

Avec John désireux que la chanson devienne un single, ces six dernières minutes ont rapidement été interrompues et deviendraient la base de «Revolution # 9», le collage sonore de John est devenu «L’album blanc»est l’avant-dernière – et sans doute sa plus controversée – piste.

Au cours des deux jours suivants, la chanson qui est devenue «Revolution # 1» a été construite au-dessus de Take 18, avec John enregistrant sa voix couchée sur le dos afin d’essayer de créer un son différent. Des choeurs de style Doo-wop ont été ajoutés, ainsi que diverses boucles de bande et d’autres instruments. Le 21 juin, John, George Harrison, et George Martin est revenu à la chanson, Martin marquant une section de cuivres, tandis que Harrison a ajouté une piste de guitare principale, complétant l’enregistrement.

Mais la chanson résultante, qui apparaît sur l’album, a été jugée trop lente par Paul et George pour sortir en single, donc le 9 juillet, une version plus rapide et plus lourde a été enregistrée, avec des guitares extrêmement déformées et des tambours battants. C’était la version publiée en tant que face B de «Hey Jude». Au début de 1971, John expliqua: «Sur celui que j’ai sorti en single, nous l’avons fait dans un style beaucoup plus commercial… et j’ai laissé de côté le« comptez-moi ». Parce que je suis un lâche – je ne veux pas être tué.

Avec «Revolution # 1» dans la boîte, John s’est mis à créer le morceau le plus long du catalogue des Beatles – «Revolution # 9». «C’était une image que j’ai peinte au son de la révolution, qui était un meurtre et un meurtre complets, des gens qui criaient et des enfants pleuraient et tout ça, c’est ce que je pensais vraiment que ce serait.

Il a développé son processus avec le DJ new-yorkais Dennis Elsas, en 1974: «J’avais beaucoup de boucles, des boucles de bande, qui est juste un cercle de bande… qui se répète encore et encore. J’en avais une dizaine sur différentes machines mono, toutes tournant à la fois, avec des crayons et des objets les tenant. J’avais un morceau de base, qui était la fin de la «Révolution [#1]”Chanson où nous étions allés encore et encore et encore et encore. Et je l’ai juste joué en live sur une autre cassette et je les ai juste amenés sur des faders comme vous le faites en tant que DJ et je les ai amenés comme ça, et c’était accidentel de cette façon. Je pense que je l’ai fait deux fois, peut-être, et le deuxième a été la prise.

«Revolution # 9» a été mixé en direct par John, George Harrison, George Martin et Yoko Ono le 20 juin, la veille de la fin de «Revolution # 1». Les sessions avaient été longues et complexes, donnant le ton aux longs enregistrements que les Beatles entreprendraient pour «The White Album».

