Révolution, partie 1 ⋆ 10z viral

L’unité Bellweather est en fuite.

Peu de temps après avoir sauvé Fort Salem de la peste des sorcières de la Camarilla, Abigail, Tally et Raelle se sont retrouvés ennemis publics sur Motherland: Fort Salem Saison 2 Episode 10.

La vie n’est jamais ennuyeuse pour ce trio. Ni facile.

Il y avait eu des moments forts pour le trio au cours de leur première année au War College.

Tout d’abord, Raelle et sa bombe sorcière sont devenues l’arme secrète d’Alder.

Ensuite, après quelques trébuchements, Abigail a abattu un composé de la Camarilla avec une grosse aide du converti Adil.

Ensuite, Abigail et Raelle ont capturé le Nicte Batan déguisé.

Enfin, un oratoire fougueux de Tally a révélé les secrets les plus sombres d’Alder et l’a abattue.

Malheureusement, ils n’ont pas eu le temps de savourer leurs réalisations alors que la Camarilla, qui s’était toujours cachée en arrière-plan, a attaqué Fort Salem.

Comment un groupe d’humains sans pouvoirs s’est-il glissé sur une base pleine de sorcières et de leurs protections défensives ?

Bonne question, à laquelle on a à peine répondu dans cet épisode.

Depuis que Sterling, l’ancienne flamme d’Anacostia, est apparu de nulle part, il semblait être un suspect probable en tant que sympathisant de la Camarilla.

Mais non, Anacostia a découvert qu’il n’était qu’un larbin innocent, dont le nom a été utilisé pour faire passer en contrebande deux groupes distincts de Camarilla déguisés en équipes de nouvelles sur la base.

La pauvre Penelope a fini par être la victime qui était à l’origine de la peste sorcière. Et son propre père était derrière ça.

Le VP Silver avait semblé être un parent inquiet que sa fille se révèle être une sorcière qui allait maintenant être enrôlée pour se battre pour son pays.

C’était certainement compréhensible. Ce qui n’était pas compréhensible, c’est que l’homme était prêt à sacrifier sa fille pour détourner davantage l’opinion publique contre les sorcières et forcer le président Wade à quitter ses fonctions.

Oui, il s’est avéré qu’il était de mèche avec Alban Hearst, qui a planté la peste de sorcière sur Penelope afin qu’elle puisse la répandre par inadvertance sur la base.

L’unité Bellweather était à l’avant-garde de la lutte contre la Camarilla et la peste des sorcières à Fort Salem.

Tally a de nouveau prouvé qu’elle était un chef de file, car elle a utilisé son pouvoir de divination pour déterminer un sort qui surchargerait les appareils de la boîte vocale volés de l’ennemi. C’est ce qui a donné aux sorcières une chance de se battre.

Raelle a découvert que sa bombe de sorcière pouvait temporairement contrecarrer la peste.

Mais il a fallu à Abigail pour déterminer qu’elle devrait tuer Penelope en utilisant son jet d’eau en même temps que Raelle utilisait son arme pour éliminer la menace de la peste.

Pauvre Pénélope. L’un des rares nouveaux personnages introduits cette saison, et elle a fini par être un pion dans l’ambition politique de son père.

La mort de cet innocent promet également de hanter Tally, qui a servi de mentor à Penelope.

Mais l’attaque a également décimé Fort Salem, à la fois dans les rangs des officiers et des rangs inférieurs, la Camarilla volant des dizaines de boîtes vocales de sorcières pour de futures armes.

La plus grande perte (sans vouloir offenser Penelope ou les personnes sans nom) a été Alder, qui est revenue à son âge naturel lorsque ses Biddies ont été infectés par la peste.

Ce fut une scène déchirante lorsque les membres du trio ont individuellement fait leurs adieux à Alder avant qu’elle ne rejoigne les autres sorcières mortes à l’intérieur du mur mère.

Mais la scène finale indiquerait qu’Alder est un trop bon personnage pour rester mort. Elle doit trouver un meilleur moyen de rajeunir que d’avoir des Biddies. Cela la rend trop vulnérable.

Ainsi, Petra s’est déjà retrouvée dans une guerre pour lutter contre la Camarilla avec une force épuisée après l’attaque.

Nicte s’est battue à ses côtés et aurait peut-être également été disposée à diriger la Spree contre la Camarilla.

Seule Petra ne réalisait pas à quel complot elle était confrontée. L’équipe de presse sur la base pour interviewer Pénélope a filmé ce qui semblait être son exécution par l’unité Bellweather.

Ou du moins, c’est ce que les humains qui avaient déjà un parti pris anti-sorcière ont retiré de ces images sans qu’on leur donne de contexte.

Ne réalisant pas que Silver s’efforçait de la miner, le président Wade était plus préoccupé par l’optique et ne voulait pas simplement libérer le trio qui tentait juste de mettre fin à la menace de la peste.

Au lieu de cela, elle voulait juste prendre du recul par rapport aux sorcières de l’armée qui défendaient son pays et laisser les choses se dérouler devant le tribunal de l’opinion publique, où un trio de jeunes sorcières n’avait aucune chance.

Heureusement, Petra avait déjà mis au point une stratégie alternative mettant en vedette un groupe d’actifs très disparate. Cela a fait une excellente séquence de câpres en fin de finale.

Après avoir vu Adil se faire attaquer par une paire de Camarilla, Khalida a finalement abandonné sa position de non-violence de manière considérable, en incinérant l’une d’entre elles. Ils étaient donc prêts à aider à sauver Abigail. Scylla et Quinn ont également sauté à bord.

D’abord une entaille sur la route, grâce à Adil et Khalida. Ensuite, Scylla a utilisé son Murmure de Morgan pour libérer les prisonniers, y compris Nicte.

Tout cela a donné lieu à une configuration intrigante pour la troisième et dernière saison, avec Tally, Abigail, Raelle, Nicte, Scylla et Quinn dans un bus pour seniors déguisé en direction de la Cession. Ce sera donc l’armée à l’intérieur et les fugitifs à l’extérieur qui se ligueront contre la Camarilla.

Pour revisiter l’année éprouvante de l’unité désormais en fuite, regardez Motherland: Fort Salem en ligne.

Quel membre du trio est allé le plus loin ?

Petra sera-t-elle un leader plus sournois qu’Alder ?

Combien de temps avant que l’aulne refait surface ?

Commentaires ci-dessous.

