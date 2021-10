La rédactrice en chef associée de Telegraph, Camilla Tominey, pense que cela démontrerait l’image de Charles en tant que monarque « frugal ». Elle a déclaré dans une vidéo pour le journal: « Il y a ce sentiment qu’il veut une monarchie allégée pour s’assurer que tout le monde fait sa part et qu’il n’y a pas de soi-disant » accrocheurs « .

« Je pense que c’est la tentative de Charles de donner l’impression qu’il a hérité de l’habitude de sa mère d’être économe – d’éteindre les interrupteurs et d’être vert – et d’avoir généralement un bon rapport qualité-prix.

« D’une part, c’est probablement une bonne idée lorsque Trooping the Color arrive pour nous de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon de Buckingham Palace, car cela pose alors la question: qui sont tous ces gens et que font-ils ? »

Mais elle a également dit que cela pourrait avoir des inconvénients importants.

Mme Tominey a ajouté: « Les échelons supérieurs de la monarchie sont de plus en plus épuisés. Nous n’avons maintenant ni duc ni duchesse de Sussex, ni duc d’York et, avant même sa mort, le prince Philip s’était retiré de la vie publique.

« Cela signifie qu’il y a trop peu de membres de la famille royale pour tout le monde.

« Nous avons vu un exemple majeur de cette monarchie allégée lors du jubilé de diamant en 2012, car nous nous attendions à un plus grand spectacle au balcon de Buckingham Palace, mais je pense qu’à l’époque nous l’avons décrit comme les sept magnifiques. »

Elle a poursuivi en affirmant: « Nous savons … que d’autres membres de la famille royale ont été très contrariés par cela. »

Mais malgré les informations faisant état d’une évolution vers une monarchie plus petite, la reine a récemment mis en avant des membres moins connus, démontrant le rôle clé qu’ils jouent dans l’entreprise.

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: les fans de Sussex font rage alors que Harry exhorte à avoir «honte»

M. MacMarthanne a noté que les dépenses des membres de la famille royale tels que les Kent et les Gloucester ne sont plus couvertes par la liste civile, mais plutôt par le biais de la bourse privée – le revenu privé du monarque.

Il a suggéré: « Le coût pour le contribuable entre donc à peine dans l’équation, et réduire les chiffres peut créer plus de problèmes qu’il n’en résout.

« Les Kents et les Gloucesters ne sont devenus des membres de la famille royale actifs que pour répondre à la demande imposée à la monarchie dans les années 40 et 50 et par la suite.

« Réduisez le nombre de membres de la monarchie sans tenir compte des exigences qui lui sont imposées, et tout ce qui sera obtenu est d’attendre que moins de membres de la famille royale en fassent plus, ou limitent la visibilité de la monarchie.

« Pourtant, la monarchie vit et survit en étant visible. »

Dans le cadre de cette « monarchie allégée », Mme Tominey a également déclaré que le prince Charles pourrait choisir de rendre le palais de Buckingham ouvert au public.

Elle a fait référence à des rapports récents suggérant que le futur roi pourrait choisir de vivre « dans un appartement au-dessus du magasin, pour ainsi dire », laissant le palais disponible pour les visiteurs extérieurs.

Elle pense que cela fait partie d’un « recalibrage plus large de ce que signifie être un Royal ».