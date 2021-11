Révolution royale : la princesse prononcera son premier discours public dans un nouveau rôle politique | Royale | Nouvelles

Catharina-Amalia, princesse d’Orange, est l’héritière du trône du royaume des Pays-Bas. À tout juste 17 ans, le jeune royal néerlandais devrait désormais être nommé au Conseil d’État du pays.

Amalia aura 18 ans le 7 décembre, la princesse pouvant siéger au Conseil d’État le lendemain.

Les membres de la Maison royale qui siègent à la chambre consultative du Conseil d’État peuvent prendre part aux débats, mais ils ne peuvent pas voter.

Selon l’historien Trond Norén Isaksen, Amalia recevra son siège lors d’une cérémonie dans la salle de bal du palais Kneuterdijk à La Haye.

La princesse devrait également prononcer son premier discours public.

Dans une publication sur Facebook, M. Norén Isaksen a déclaré : « Il y aura également des discours de son père, le roi Willem-Alexander, qui est président du Conseil d’État, et du vice-président, Thom de Graaf.

« Le Conseil d’État est un organe qui conseille le cabinet et le parlement néerlandais sur la législation et la gouvernance et est également la plus haute juridiction administrative du pays.

« Le rôle du roi en tant que président du conseil est cependant purement symbolique, et c’est le vice-président qui dirige ses travaux au jour le jour et préside ses réunions régulières.

« Contrairement à d’autres héritiers de sa génération, la princesse d’Orange a jusqu’à présent gardé un profil très bas et n’a effectué aucun engagement public si ce n’est d’accompagner ses parents à l’occasion de la fête nationale.

« Cela commencera inévitablement à changer lorsqu’elle atteindra sa majorité le 7 décembre. »

Cela vient après qu’Amalia a annoncé cette année qu’elle renoncerait à son droit à un revenu annuel de 1,4 million de livres sterling.

Dans une lettre publiée par le radiodiffuseur public néerlandais NOS, elle a déclaré : « Le 7 décembre 2021, j’aurai 18 ans et, conformément à la loi, je recevrai une allocation.

« Je trouve cela inconfortable tant que je ne fais rien en retour, et alors que d’autres étudiants ont beaucoup plus de mal, surtout en cette période de coronavirus. »

Amalia a déclaré qu’elle avait l’intention de prendre une année sabbatique, puis de commencer ses études de premier cycle.

Elle a déclaré qu’elle rembourserait les 300 000 euros de revenus annuels auxquels elle avait droit tant qu’elle serait encore étudiante et qu’elle ne réclamerait pas 1,3 million d’euros de dépenses « jusqu’à ce que j’encoure des coûts élevés dans mon rôle de princesse d’Orange ».

La veille des 18 ans de la princesse d’Orange, un documentaire sur le royal sera diffusé.

L’émission ‘Princess Amalia : Teenager on the way to the throne’ sera diffusée aux Pays-Bas sur Net5 et donnera un aperçu de la vie de la future reine en discutant avec ses proches.

L’émission offrirait un « aperçu unique » et des « conversations franches » sur des sujets allant de son enfance aux médias sociaux.

La princesse n’a pas de compte public sur les réseaux sociaux pour le moment.