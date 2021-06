Révolution sur le marché : la ligue chinoise n’acceptera pas d’étrangers

Changement majeur dans la carte du basket-ball mondial. Selon le journaliste local Jia Lei, le CBA, la ligue chinoise de basket-ball se jouera sans athlètes étrangers à partir de la saison prochaine. L’information, diffusée par Emiliano Carchia, a des répercussions importantes au niveau international, puisque ces dernières années, la compétition était devenue une attraction majeure pour les talents de toutes les ligues. La décision aurait été prise par les actionnaires de l’entité organisatrice et, plus tard, approuvée par l’Administration générale des sports.

Ces dernières années, la ligue avait pu attirer des joueurs au passé NBA ou dans des ligues européennes de haut niveau, non seulement comme dernier arrêt avant la retraite, mais aussi comme option pour poursuivre des carrières à faible expérience ou, même, dans des moments de pleine maturité. Des joueurs comme Luis Scola ou Errick McCollum, actuellement joueur d’Euroligue avec le Russe Khimki, en sont quelques exemples. Le meneur américain a en effet marqué 82 points dans le même match de la compétition asiatique. L’Argentin, de son côté, après 10 ans en NBA, a décidé de se diriger vers la CBA en 2017. Là, il a joué deux saisons, une avec Shanxi Zhongyu et une autre avec les Sharks de Shanghai, qui étaient loin d’être une étape avant la retraite. Lors de la Coupe du monde de Chine, justement, il parviendrait à accrocher la médaille d’argent après être tombé face à l’Espagne en finale et, aujourd’hui, à 41 ans et après son retour dans le championnat italien, il se prépare déjà pour les JO de Tokyo.

Ce ne sont que deux noms dans une longue chaîne. Jimmer Fredette, avec six saisons NBA, Darius Adams, avec un passé à Baskonia, Marshon Brooks, également avec plusieurs saisons dans la meilleure ligue du monde… La liste des joueurs qui, à un moment donné, ont été vus par la CBA est longue, mais, apparemment, elle ne s’allongera plus.

De cette façon, les basketteurs non nationaux qui participent actuellement à la compétition devront rechercher de nouvelles équipes dans d’autres ligues. Parmi eux, Miroslav Raduljica, Donatas Motiejunas, Wilson Chandler ou Adams lui-même. Un nouveau scénario au niveau international. De tels joueurs, en revanche, pourraient choisir de jouer dans des ligues mineures dans leur propre pays. Dans le cas de la CBA, sûrement, elle cherche à promouvoir le talent national, éclipsé, à maintes reprises, par les joueurs issus des ligues les plus prestigieuses., avec les 82 points de McCollum, ainsi que des moyennes irréalistes, comme échantillon. En tout cas, un nouveau scénario qui ouvre de nouvelles portes sur le marché. Une petite révolution.