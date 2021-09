Révolutionner l’industrie de la santé : dépistage précoce et évaluation des risques grâce à des technologies de pointe

Toutes les institutions médicales et les médecins comme nous adoptent ces technologies pour aider nos patients afin qu’ils puissent se rétablir rapidement.

Par le Dr Banshi Saboo,

Au cours des deux ou trois dernières décennies, certaines inventions ont changé l’avenir de l’industrie de la santé. Avec les progrès des technologies telles que l’application de la robotique, l’impression 3D, l’intelligence artificielle (IA) et les nanotechnologies dans le domaine médical, nous, les médecins, pouvons désormais identifier facilement la maladie. Avec le dépistage précoce du problème, la gravité de la maladie peut être prédite. Toutes ces technologies de pointe ont contribué à sauver de nombreuses vies. Tous les professionnels de la santé adoptent les technologies qui révolutionnent l’industrie dans son ensemble.

L’Internet des objets (IOT) et son émergence

Alors que l’ensemble du secteur de la santé traverse des changements technologiques, parallèlement à cela, d’autres facteurs ont également affecté le processus, tels que l’Internet des objets (IoT). L’IoT contribue à l’amélioration des technologies de calcul des données et, parallèlement, augmente également la capacité de stockage de tous les supports possibles, d’une petite puce de données à un grand cloud de données. Le processus transparent de calcul et de stockage des données a beaucoup aidé à créer un réseau réparti dans le monde entier mais connecté avec une identité unique. Le réseau qui relie l’ensemble est appelé l’Internet des objets (IoT). Grâce à cela, nous, les médecins, pouvons facilement trouver les antécédents médicaux d’un patient et l’ensemble de la procédure de traitement est également devenu facile grâce à l’informatique.

Comment Iot révolutionne le secteur de la santé

Comme tout autre domaine, l’IoT a également eu un impact sur le secteur de la santé. Tous les appareils utilisés dans un hôpital ou une maison de retraite resteront connectés les uns aux autres grâce à ce réseau. Les données seront collectées puis stockées. L’IoT est également capable d’analyser les données pour nous aider, les médecins dans le traitement. L’IoT le fait principalement en transmettant les données obtenues sous forme de signes vitaux du corps, d’images médicales telles que radiographie, IRM, tomodensitométrie, etc.

Plusieurs types de technologies qui changent l’industrie

Le secteur de l’IoT se développe à un rythme rapide et d’ici 2022, il devrait atteindre une valeur nette totale de 158 milliards USD. Cela peut vous surprendre que la valeur nette du secteur n’était que de 41 milliards USD en 2017. Toutes les institutions médicales et les médecins comme nous adoptent ces technologies pour aider nos patients afin qu’ils puissent se rétablir rapidement.

Le domaine technologique et le secteur de l’IoT peuvent être divisés en cinq grandes catégories. Il s’agit de la santé grand public, de la gestion des stocks, des opérations hospitalières et de la gestion des flux de travail, du suivi des patients, de la télémédecine et de la consultation à distance. Chaque fois qu’un patient se présente à l’hôpital ou à la maison de retraite avec des problèmes de santé, le traitement peut être commencé instantanément.

Santé grand public : Un patient peut être suivi par un médecin à l’aide de données en temps réel. Ces données aideront à traiter des conditions et plusieurs maladies avant de causer des dommages au corps du patient. L’information parviendra au médecin qui s’occupe du patient rapidement et sans aucune erreur. La plupart des patients qui ont besoin d’une surveillance constante, comme les bébés et les personnes âgées, peuvent être surveillés 24h/24 et 7j/7 à l’aide de cela. La première priorité de la plupart des hôpitaux est la santé grand public qui peut être assurée grâce à ces technologies. L’engagement des patients peut également être accru en leur fournissant des dispositifs portables qui les aideront à rester impliqués dans leur santé.

Gestion de l’inventaire: Les hôpitaux et tout le personnel médical qui y est associé bénéficieront grandement de l’utilisation de l’IoT pour conserver un historique des médicaments et autres fournitures médicales. Dans le cas où un faible stockage est détecté, le médicament ou d’autres fournitures peuvent être commandés à l’avance.

Opérations hospitalières et gestion des flux de travail : Dans un hôpital où des milliers de patients sont admis, le flux de travail des médecins et autres membres du personnel médical doit être géré afin de garantir que chaque patient reçoive le traitement le plus efficace possible.

Surveillance des patients : Les capteurs attachés au corps du patient suivront la fréquence cardiaque et le niveau d’oxygène dans le corps du patient. En cas d’anomalie, les infirmières et les médecins seront informés instantanément. Les dispositifs modernes tels que Kribado qui est un dispositif de dépistage non invasif donneront au médecin un score de risque en évaluant la santé du patient.

Télémédecine et consultation à distance : Un médecin peut désormais proposer un médicament à un patient sans se rendre en face à face grâce à la consultation à distance.

Derniers mots

Les technologies transforment le secteur de la santé pour de bon. Nous, médecins, nous nous habituons aux nouvelles technologies et aux nouveaux équipements. Toutes ces technologies sont conçues en gardant à l’esprit le bien-être du patient. En utilisant ces technologies, une évaluation précoce d’un patient peut être effectuée et non seulement les risques pour la santé peuvent également être gérés. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à ces technologies afin que nous puissions passer à un avenir heureux et sain.

(L’auteur est un diabétologue, un médecin généraliste et un médecin interne d’Ahmedabad. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.