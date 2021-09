révolutionner l’informatique grâce à l’AMR

in

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Internet a été une passerelle vers les avancées les plus remarquables que ce monde continue de connaître. De la simplification de la communication à la mise à disposition de toutes sortes d’informations, Internet a augmenté de manière transparente ce que les gens peuvent obtenir de la technologie. Le Web 2.0 a fourni aux créateurs de contenu de médias sociaux des plateformes efficaces pour partager leur contenu.

Introduisant une évolution de l’Internet Web 1.0, des sites comme Facebook, Google, Twitter, etc., ont pris de l’importance. Actuellement, Facebook est la plateforme la plus utilisée avec plus de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde. Cependant, l’ère du Web 2.0 n’a pas été sans problèmes. Pour ceux qui ont goûté aux fruits de la décentralisation, le manque de confidentialité, la censure accrue et l’exposition aux cyberattaques sont quelques-unes des rares choses qui ne peuvent passer inaperçues sur le web 2.0.

Les plateformes de blockchain offrant des solutions de cloud computing décentralisées espèrent racheter Internet et créer de meilleures opportunités d’interaction. ZeroHybrid est l’un des projets les plus récents de l’industrie de la blockchain, présentant des solutions du monde réel pour sa clientèle. Sans plus tarder, examinons la plate-forme, ses fonctionnalités et ce qu’elle a à offrir à la communauté blockchain ; de même, regardez si votre concurrent peut relever le défi.

ZeroHybrid Network est la première plate-forme informatique à fonctionner sur une architecture ARM. De plus, il intègre TEE (Trusted Execution Environment) pour augmenter la confiance et la confidentialité sur sa plateforme. Son objectif est de fournir des services informatiques privés sur des blockchains, ainsi que son réseau informatique à travers le monde. En particulier, l’équipe derrière le réseau ZeroHybrid est bien formée dans la finance et le secteur de la blockchain.

ZeroHybrid tire pleinement parti de la technologie blockchain pour une expérience décentralisée sur sa plateforme. De plus, il reconnaît les étapes que la blockchain prend pour devenir la base de la future technologie. À l’aide de SUBSTRATE, la plate-forme connecte tous les appareils informatiques à l’échelle mondiale pour former un réseau informatique fiable.

À son avis, c’est le changement indispensable pour pousser le Web 3.0 au niveau supérieur. Compte tenu de la large distribution d’appareils utilisant des chipsets ARM, vous pouvez intégrer efficacement TEE pour atteindre vos objectifs. De plus, vous êtes prêt à exploiter la puissance du matériel de votre réseau informatique sans vous soucier de falsifier le logiciel.

L’ensemble du design ZeroHybrid se démarque des autres blockchains pour plusieurs raisons :

Alors que la plupart des activités de minage de blockchain sont limitées à des PC puissants, ZeroHybrid vise à fournir une approche plus complète. La conception ARM permet de combiner davantage d’appareils mobiles avec des ordinateurs et des serveurs pour effectuer des tâches informatiques ; d’où son caractère hybride. Dans ce cas, vous pouvez obtenir plus de puissance de calcul tout en l’incitant à l’aide de récompenses symboliques. Cette nature hybride est une étape vers la réalisation d’une véritable décentralisation car davantage d’utilisateurs contribuent à sa fin.

L’algorithme de consensus de preuve d’activité

La nature hybride de ZeroHybrid s’étend à son algorithme de consensus, où il utilise l’algorithme de preuve d’activité. Combinez les algorithmes de consensus PoW et PoS pour une meilleure version, mieux protégée contre les attaques. Généralement, la plateforme choisit un leader qui extrait le bloc le plus récent. Le choix dépend des capacités VCU d’un mineur, profitant de la vérifiabilité du test.

Comme mentionné ci-dessus, TEE est un important agent de respect de la vie privée sur de nombreux appareils. Il présente des fonctionnalités supplémentaires, notamment l’informatique multipartite sécurisée, la preuve de zéro connaissance, le cryptage de bout en bout, pour n’en nommer que quelques-unes. Ces fonctionnalités augmentent la fiabilité de la plate-forme, protègent l’identité de l’utilisateur et empêchent les virus dans le système ZeroHybrid.

Il existe un large éventail de possibilités d’utilisation offertes par TEE dans diverses situations liées aux logiciels. Dans ce cas, ZeroHybrid vise à étendre les services qui peuvent être offerts par son intermédiaire. Voici quelques exemples où TEE peut être utile :

Gérer les droits numériques

ZeroHybrid croit en l’exploitation de TEE pour offrir aux utilisateurs une gestion des droits numériques. Cela signifie que les clients peuvent tirer parti de leur écosystème pour s’assurer qu’ils protègent leurs droits de contenu numérique. Par conséquent, vous limiterez les modifications que d’autres parties peuvent apporter à votre contenu. L’authentification entre également en jeu, infiltrant des secteurs tels que la musique, l’art, l’écriture, la photographie, pour n’en citer que quelques-uns.

Protection des systèmes contre les logiciels malveillants

Le fait que TEE empêche les parties non authentifiées de modifier le code ou les magasins de données sur un système est un excellent moyen de prévenir les cyberattaques. L’utilisation du réseau ZeroHybrid garantira que les utilisateurs sont à l’abri des logiciels malveillants ou des virus qui pourraient compromettre leurs données. De plus, les parties externes ne peuvent pas utiliser de logiciels espions, qui protègent l’identité et les activités des utilisateurs.

Authentification d’identité

Il existe de nombreuses façons de prouver l’identité de l’utilisateur dans différents secteurs, à commencer par le plus basique : les appareils mobiles. L’authentification biométrique gagne en popularité, introduisant la reconnaissance faciale, sonore, d’empreintes digitales et autres, un facteur qui favorise la prévention de l’usurpation d’identité, un sujet en plein essor à l’ère numérique.

ZeroHybrid étend ses capacités de réseau pour fournir des solutions aux problèmes urgents sur les blockchains traditionnelles.

Haute efficacité, faibles coûts

Premièrement, vos contrats intelligents sont indépendants de l’algorithme de consensus exécuté par TEE. Cette fonctionnalité garantit que l’exécution des contrats intelligents dépend de la puissance de calcul privée. Étant donné qu’un TEE ne gère qu’une seule exécution de contrat intelligent, la plate-forme peut prendre en charge une série d’exécutions parallèles les unes aux autres. De plus, cela encourage la gestion intelligente des contrats hors chaîne, ce qui réduit considérablement les prix du gaz et augmente la fiabilité de la chaîne.

ZeroHybrid se rend compte que la plupart des calculs sur son réseau seront en chaîne. Ce facteur paralyserait l’efficacité de la plate-forme pour la plupart des blockchains en raison de la congestion, des coûts élevés et des vitesses de transaction lentes. Cependant, ZeroHybrid espère fournir des services complets à ses utilisateurs via l’algorithme de consensus PoA.

Sécurité blockchain renouvelée

La plateforme cible son public à la recherche de ressources de stockage fiables. ZeroHybrid assure à ses utilisateurs que la confidentialité et la protection des données sont de la plus haute vitalité pour son écosystème. TEE jouera un rôle crucial en garantissant un cryptage imprenable qui empêche toute altération de votre logiciel.

ZeroHybrid pense également que les puces ARM sont l’avenir d’Internet. À son avis, ils augmentent la flexibilité de la chaîne tout en augmentant la fonctionnalité de TEE. Combiné à l’immuabilité de la blockchain, chaque nœud de votre système informatique est à l’abri des acteurs malveillants.

Participation équitable

La blockchain elle-même représente la décentralisation des systèmes, avec des nœuds contribuant globalement à un réseau. ZeroHybrid est une autre étape vers une véritable décentralisation, puisqu’il permet à n’importe qui de participer avec un appareil informatique ; Ceci est différent des blockchains traditionnelles qui exigent des nœuds avec une grande puissance de calcul pour contribuer à leur écosystème. Son idée d’impliquer les appareils mobiles est un moyen de réduire la discrimination de ceux qui fournissent la puissance de calcul.

Le jeton natif de ZeroHybrid Network est le jeton ZHT avec un approvisionnement initial de 1 milliard de pièces. Voici une ventilation de la distribution des jetons :

ZeroHybrid Miners- 52% Green Construction- 20% (LPO- 5%, Market Operations- 5%, Green Reward- 7%, Airdrops- 3%) Placement Privé Institutionnel – 20% Équipe- 5% Consultant de projet- 3%

Le token sera le mode de paiement des transactions sur la plateforme. De plus, la plate-forme acquerra des ressources informatiques à l’aide du jeton, y compris le stockage de données en chaîne et les ressources en chaîne. Il agira comme une monnaie de gouvernance qui accorde à son détenteur une gouvernance et des droits de vote.

Le projet a récemment terminé son premier cycle avec le soutien de divers partenaires, dont BlockSync, YBB Foundation, Vega Ventures, Exnetwork Capital, pour n’en nommer que quelques-uns.

Aelf est un projet relativement nouveau qui attire l’attention de beaucoup dans le monde des crypto-monnaies. De plus, son jeton, ELF, a considérablement augmenté à mesure que le projet implémente davantage de mises à jour de son système. Le fonctionnement du cloud computing repose sur l’intelligence artificielle pour fournir à ses utilisateurs des cas d’utilisation réels.

Aelf croit en la démocratie de ses utilisateurs, consacrant une part considérable de son écosystème à la gouvernance. De plus, son interopérabilité entre les chaînes offre aux développeurs un large réseau pour implémenter leurs dApps.

Cependant, aelf et ZeroHybrid ont quelques différences ; voici quelques-unes de leurs comparaisons et contrastes :

Alors que ZeroHybrid est basé sur ARM, aelf se présente comme une plate-forme basée sur l’intelligence artificielle. Les deux projets s’orientent vers un web 3.0 plus futuriste. Cependant, ZeroHybrid s’appuie sur la connectivité des appareils informatiques du monde entier, tandis qu’aelf se concentre davantage sur l’interopérabilité de la blockchain entre les chaînes latérales. Aelf intègre un oracle qui assure une communication efficace entre les chaînes. ZeroHybrid fonctionne avec l’algorithme de consensus PoA, tandis qu’aelf s’appuie sur AEDPoS. Les deux architectures prennent en charge des performances de blockchain élevées, elles restent donc des réseaux évolutifs. Les deux projets s’attendent à une expérience en plein essor avec le secteur DeFi tout en développant différentes applications Web 3.0. Les deux projets encouragent l’exploitation minière pour les utilisateurs et favorisent leur propriété symbolique pour la gouvernance et les droits de vote.

Les projets semblent avoir beaucoup de points communs sur la base de leurs objectifs. Cependant, des différences notables apparaissent du côté structurel de son architecture. Quoi qu’il en soit, les deux sont des projets compétitifs sur le marché dont la plupart sont en attente dans un proche avenir.

L’objectif principal de ZeroHybrid est de résoudre les problèmes qui se posent aujourd’hui dans les blockchains. Tout en travaillant à des partenariats viables avec différentes entités du marché, la plateforme espère fournir des services pour d’autres blockchains. Plus d’incitations garantiront que la renommée du projet se répand à l’échelle mondiale, invitant plus d’utilisateurs sur sa plate-forme.

ZeroHybrid vise également une expérience utilisateur simple sur sa plate-forme pour tirer pleinement parti des plus de 4 milliards d’appareils mobiles dans le monde. TEE est une fonctionnalité qui renforcera la confiance et un sentiment de sécurité parmi vos utilisateurs.

À terme, il espère être la clé de la révolution Web 3.0 pour devenir une blockchain leader du secteur. Assurez-vous de ne pas manquer ce projet passionnant en rejoignant votre communauté sur Telegram pour en savoir plus sur la voie à suivre.