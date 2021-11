révolutionner l’utilité des NFT

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Depuis son lancement en 2020, NFTYLabs est à l’avant-garde en proposant des solutions NFT à divers clients des secteurs B2C et B2B. Selon les pages en attente de la plate-forme, NFTY aspire à créer des solutions pour les communautés NFT à l’intérieur et à l’extérieur du secteur des crypto-monnaies. De plus, vos partenaires et clients peuvent investir dans leurs communautés et leurs entreprises en utilisant les capacités d’authentification NFTY.

L’objectif de NFTYLabs est d’offrir de nouvelles techniques d’authentification qui utilisent la puissance et les avantages de la technologie blockchain dans une solution simple. Pour ce faire, il fonctionne avec des tokens fongibles et non fongibles (NFT). Cependant, pour cet article, concentrons-nous sur les NFT, les temps forts de 2021. L’idée d’utiliser NFT pour accéder aux données cryptées est née en réponse aux préoccupations croissantes concernant l’authentification Web 2.0. NFTY développe des solutions pour motiver les gens à se connecter en permanence avec les organisations via des jetons NFT fongibles et propriétaires, offrant une meilleure expérience utilisateur sans sacrifier les informations personnelles ou la sécurité.

En établissant la propriété d’un actif numérique, les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses applications et services Web 2.0 et Web 3.0. Avec l’aide de la méthode d’authentification unique de NFTY, vous pouvez recevoir des récompenses d’entreprises, de communautés et d’applications simplement en portant un jeton numérique.

Les consommateurs reprennent le contrôle de leurs informations personnelles en utilisant l’outil NFTY Access to Earn. Sur le Web, les utilisateurs sont récompensés de manière appropriée. En conséquence, les entreprises génèrent plus de revenus et les clients ont l’impression de tirer le meilleur parti de leurs adhésions et de leurs communautés.

NFTY comprend que les NFT ont une influence beaucoup plus grande que les œuvres d’art ou les antiquités. En raison de leur non-fongibilité, les NFT peuvent être utilisés pour l’authentification et la vérification des utilisateurs. Les informations ou données personnelles ne sont jamais divulguées ou diffusées via l’utilisation de NFT, ou d’actifs fongibles, pour vérifier les utilisateurs, garantissant l’intégrité des données pour tous les détenteurs.

L’utilisation de NFT pour l’authentification sert de base à de nombreux produits et capacités de NFTY. Parmi ces fonctionnalités, citons l’interaction continue des utilisateurs, la propriété décentralisée des informations d’identification et la propriété NFT tout-en-un.

NFTYLink permet de signer entre des chaînes de signature NFT pour accéder à un contenu spécifique à l’aide de techniques de connexion Web 3.0 (par exemple, MetaMask, WalletConnect, etc.).

NFTYLink est un concept d’utilisation de NFT pour authentifier l’identité de l’utilisateur et accéder au contenu premium. NFTYLink effectue des tests préliminaires sur de nombreux vecteurs en même temps. Il accorde aux utilisateurs des privilèges appropriés en fonction de leurs avoirs NFT et des demandes d’accès à certains contenus et communautés. De plus, NFTYLink surveille et supprime régulièrement les « mauvais acteurs » qui ne répondent pas aux critères d’autorisation.

NFTYLink connecte les fabricants de portails NFT aux utilisateurs. NFTYLink utilise la sécurité du nœud blockchain pour accéder au solde du portefeuille d’un utilisateur et déterminer si un certain NFT est détenu dans ce portefeuille. Si l’utilisateur que vous recherchez possède le NFT approprié, il a accès à du matériel confidentiel, des comptes de réseaux sociaux, etc.

Le jeton utilitaire NFTY sert de base à l’écosystème NFTY. Ce jeton utilitaire permet aux utilisateurs et aux développeurs d’effectuer des activités particulières au sein de l’écosystème d’actifs NFTY. Il contribuera également à la gouvernance du réseau pour la croissance et l’avancement continus de la suite de produits NFTY.

Le jeton NFTY sert de méthode de paiement principale pour toutes les opérations de l’écosystème NFTY. Le TVL du token est désormais de 16 millions de dollars, avec plus de 40% des tokens NFTY en circulation verrouillés sur la plate-forme native.

L’activation de jetons est une technique permettant de protéger un contenu et des communautés uniques tout en élargissant les capacités et l’utilité des NFT. NFTY étend l’utilitaire NFT en accordant aux détenteurs de jetons l’accès à un contenu Web spécifique via le token gate. Il s’applique à la fois aux NFT nouvellement produits et aux NFT précédemment frappés. Gating est une fonctionnalité illimitée que les utilisateurs peuvent utiliser pour n’importe quel lien, application ou site Web.

Les premiers partisans de la plate-forme NFTY ont acquis des laissez-passer d’accès NFTYLabs au premier trimestre de 2021. Au total, 450 laissez-passer ont été vendus et les utilisateurs peuvent désormais les utiliser pour investir et collecter des paiements en jetons NFTY. NFTYLabs fournira également des jetons de parachutage en corrélation directe avec l’attribution de jetons à la communauté grâce aux avantages de l’écosystème. Les contrats de jeton intelligent et de jalonnement ont été audités par HashEx.

Los usuarios son recompensados en tokens NFTY a través de varios mecanismos, que incluyen, entre otros, referencias, participación de la comunidad, comentarios sobre características o errores del producto, intercambio de datos con creadores de puertas de tokens y acceso a numerosas puertas de tokens , entre autres.

Les détenteurs de jetons NFTY peuvent voter pour façonner le développement de produits et services dans l’écosystème NFTYConnect. Les détenteurs de NFTY peuvent également voter sur des récompenses ou des propositions soumises par la communauté, telles que l’option d’allouer des ressources NFTY et d’autres suggestions pertinentes.

Offre forfaitaire totale : 1 456 240 353 NFTY

Équipe: 265 035 744 (18,2 %)

Récompenses de l’écosystème : 232 998 456 (16,0%)

Conseillers : 43 687 211 (3,0 %)

Fondation DAO : 662 589 361 (45,5%)

Privé: 96 833 334 (6,65 %)

Publique: 153 500 000 (10,5%)

Récompenses de mise initiale : 49 100 000 (3,37 %)

Liquidité initiale DEX : 20 000 000 (1,37 %)

Fonctionnalités avancées et récompenses – Les utilisateurs de NFTY peuvent gagner des jetons grâce à des références, offrant des commentaires et une implication communautaire.

Facile à utiliser: la plate-forme est facile à utiliser pour les créateurs et les acheteurs de NFT.

Excellentes équipes de conception et d’expérience utilisateur – Dispose d’équipes de développement de produits solides qui rendent la technologie plus accessible aux artistes et aux consommateurs.

Les NFT sont assez récents : la plate-forme tourne autour des NFT, qui viennent d’arriver cette année et donc une grande croissance n’a pas encore été établie et la direction reste inconnue.

Pour les événements à venir au premier trimestre 2022, NFTY prévoit d’ajouter des implémentations logicielles pour les fonctionnalités multilingues. De plus, nous verrons des implémentations de chaînes et de plates-formes impliquant Shopify et Twitch, entre autres. Les derniers en date du premier trimestre seront les futurs secteurs verticaux tels que les sports professionnels.

Au deuxième trimestre, il y aura plus d’implémentations logicielles, telles que des plugins d’extension de portefeuille. Il y aura également de futures implémentations de chaînes comme cosmos. Enfin, nous examinerons les futurs secteurs verticaux tels que les marques de vêtements, de divertissement et de points d’intérêt.

NFTY est sur le point d’offrir des avantages significatifs aux utilisateurs et aux producteurs de NFT alors que le Web 3.0 évolue vers des plates-formes unifiées pour l’authentification et la sécurité des données. En conséquence, NFTY est en passe de devenir la plate-forme d’authentification Web 3.0 de facto.

L’avenir des NFT est prometteur, mais l’avenir des services publics NFT est beaucoup plus rentable. C’est pourquoi NFTY entend préparer le terrain pour développer l’utilité de cette nouvelle activité et faire prospérer l’ensemble de l’écosystème.