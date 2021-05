Revolve Bénéfices en hausse à mesure que les sorties sont de retour – WWD

Ils s’habillent à nouveau pour les soirées en ville.

Revolve Group, la société de vente au détail en ligne basée à Los Angeles, connue pour ses vêtements et ses vêtements destinés aux jeunes acheteurs, a déclaré un bénéfice net record de 22 millions de dollars au premier trimestre de 2021, soit une augmentation d’environ 435% par rapport à l’année dernière.

Au cours des trois mois se terminant le 31 mars, les ventes nettes de la société ont atteint un record de 179 millions de dollars, soit une augmentation de 22,5% par rapport à l’année dernière, et elle a enregistré quelque 33 millions de dollars de flux de trésorerie, a déclaré la société jeudi après la cloche. Ses actions ont augmenté d’environ 9% dans le commerce après-marché à 56,40 $.

«Nos résultats exceptionnels pour le premier trimestre renforcent notre conviction que Revolve occupe une position unique pour la réouverture des économies et du monde post-COVID-19 en tant que marque que les consommateurs associent à un mode de vie social actif», cofondateur et co-directeur général de la société a déclaré l’officier Mike Karanikolas dans un communiqué.

«Nous sommes ravis de réactiver notre investissement dans l’entreprise pour soutenir notre prochaine phase de croissance», a-t-il déclaré.

La croissance des ventes provient de la demande de vêtements de beauté, de sommeil et de loisirs ainsi que de vêtements de sortie, et les acheteurs sont plus enclins à dépenser des chèques de relance sur des achats discrétionnaires, a déclaré la société.

«Particulièrement excitant, c’est que la forte reprise en mars est venue d’un retour à la croissance des styles associés aux sorties sociales, comme les robes, ainsi que de la forte croissance continue des produits liés à la maison, y compris la beauté, les sous-vêtements et les vêtements de sport, qui ont connu une croissance rapide. tout au long de la pandémie », a déclaré le cofondateur et co-directeur général de Revolve Michael Mente dans un communiqué.

«Poussés par notre marque puissante, notre technologie exclusive et notre marchandisage basé sur les données, nos résultats démontrent de grands progrès par rapport à notre objectif de développer une relation plus profonde avec notre client et de capter une plus grande part de son portefeuille au fil du temps», a-t-il déclaré.

La société a déclaré que les résultats reflétaient également une augmentation de la demande de vêtements et de biens de consommation en mars, alors que les vaccins étaient distribués dans tout le pays, un an après l’entrée en vigueur de la première série de verrouillages liés à la pandémie.

Pour Revolve, la pandémie et l’impact de l’isolement sur sa clientèle – les jeunes acheteurs du millénaire et de la génération Z qui recherchaient ses vêtements pour des sorties sociales et des voyages – signifiaient repenser ce qu’il avait à offrir aux acheteurs de ces données démographiques à une époque inhabituelle.

«Lorsque les clients sont passés d’un style de vie de voyage et de sortie à un style de vie plus au foyer, nous avons dû changer complètement la façon dont nous interagissions avec le client – de la marchandise que nous proposons et promouvons, ainsi que la façon dont nous parlez-lui, et le concept que nous lui fournissons », a déclaré Mente à WWD jeudi soir.

«À la sortie de la pandémie, nous aurons un style de vie beaucoup plus large», a-t-il ajouté. «Quand la cliente vient nous voir, elle nous regardait toujours pour des vêtements avec lesquels sortir et voyager, et maintenant, nous nous assurerons également qu’elle pense à nous quand elle s’entraîne, quand elle achète du maquillage, et d’autres catégories occasionnelles dans lesquelles nous n’étions pas aussi forts. »

Faire face à l’évolution de la demande signifiait également affiner les processus d’exécution afin que les opérations puissent répondre au coup de fouet de la demande, a déclaré Karanikolas à WWD.

«Nous sommes entrés dans la période en sachant qu’il y avait une chance raisonnable de voir une augmentation de la demande», a-t-il déclaré. «Nous ne savions tout simplement pas le moment exact ni à quoi ressembleraient les niveaux, mais nous savions que nous devions être prêts à être préparés.»