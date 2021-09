Revolve fait ses débuts à la Fashion Week de New York – WWD

NEW YORK – Revolve est arrivé à la Fashion Week de New York.

Le e-commerçant de mode connu pour ses tenues de festival décontractées et ses toiles de fond adaptées à Instagram dans des endroits chauds est arrivé dans la Grosse Pomme au milieu de la première Fashion Week formelle de New York en personne depuis l’époque pré-pandémique.

Paris Hilton et Nicky Hilton posent devant une installation à la Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. Joe Schildhorn/BFA.com

“C’est un peu comme un premier pas en avant”, a déclaré à WWD le cofondateur et co-directeur général de Revolve, Michael Mente, lors de la présentation de la Revolve Gallery jeudi soir à Manhattan. «Être ici pour la semaine de la mode, hier avec un grand spectacle à Bryant Park, et aussi avec cette installation artistique, cette présentation, c’est un gros coup de pouce. Il s’agit d’une expansion de la marque de manière incrémentale.

“Je pense que beaucoup de gens pensent à nous comme à Coachella, peut-être comme des vacances d’été, vous savez, cet aspect”, a-t-il poursuivi. « Mais être ici à New York au début de l’automne, au début de la saison froide, c’est un peu comme une ancre de l’autre côté. Comme Revolve pour la ville; aussi Revolve en hiver et en automne. Ce n’est pas que du plaisir et du soleil. Et c’était vraiment important pour nous [from a marketing perspective.]”

Joakim Noah et Lais Ribeiro posent pour des photos à la Revolve Gallery pendant la Fashion Week de New York. Joe Schildhorn/BFA.com

Mis à part les fils de l’été, quelques éléments pré-pandémiques ont fait leur chemin dans l’événement de jeudi soir. Tels que le manque de masques faciaux et le lieu Hudson Yards qui semblait fait sur mesure pour les médias sociaux.

L’espace de 17 000 pieds carrés a été divisé en 13 salles (une pour chaque marque ou designer), créant un événement interactif où des modèles vivants ont posé pour des photos et répondu à des questions sur les marques exposées sous des lumières stroboscopiques, des boules disco, des écrans vidéo, miroirs du sol au plafond et jardins pittoresques de fortune. Pendant tout ce temps, la musique s’échappait des haut-parleurs à l’intérieur des murs et les serveurs distribuaient des mini bouteilles de Moët.

« Tout cela est temporaire », a déclaré Mente. « Mais cela ressemble à un musée ou à une véritable exposition de galerie d’art ; on dirait qu’il est là pour toujours.

Barbara Palvin pose devant les miroirs du sol au plafond à la Revolve Gallery pendant la Fashion Week de New York. Joe Schildhorn/BFA.com

La capacité pré-pandémique de Revolve à organiser des événements étoilés était également tout à fait conforme à la marque. La liste des célébrités et des personnalités influentes de jeudi comprenait Kylie Jenner; Megan Fox; Paris et Nicky Hilton ; les tops modèles Emily Ratajkowski, Barbara Palvin, Irina Shayk, Elsa Hosk et Shanina Shaik ; la star de télé-réalité et mannequin Amelia Hamlin; les créateurs de mode et influenceurs Peter Dundas, Camila Coelho et Caroline Vreeland, et le mannequin Lais Ribeiro avec son fiancé et joueur de basket-ball professionnel Joakim Noah, entre autres, qui ont discuté avec l’équipe de direction de Revolve alors qu’ils créaient du contenu pour divers canaux sociaux.

Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. De gauche à droite, le designer Peter Dundas, Michael Mente, cofondateur et co-PDG de Revolve, l’acteur et partenaire commercial de Dundas Evangelo Bousis et Raissa Gerona, en charge de l’équipe marketing de la marque Revolve . . pour REVOLVE

“C’était vraiment magique de voir notre collection d’automne exclusive Revolve prendre vie et de créer notre propre monde LoveShackFancy que tout le monde peut découvrir à la galerie”, a déclaré Rebecca Hessel Cohen, fondatrice de LoveShackFancy, qui s’est arrêtée pour voir un assortiment de robes LoveShackFancy sur affichage, comme une robe longue couleur pastèque et des modèles mis en scène devant des compositions florales surdimensionnées sous des lumières roses douces.

Parmi les autres marques figuraient House of Harlow 1960, For Love & Lemons, Set Active, Bronx And Banco et Hims & Hers. De plus, les consommateurs pouvaient acheter des pièces de la Galerie dans une zone commerciale à la fin.

Elsa Hosk prend un moment pour se reposer à la galerie Revolve. Joe Schildhorn/BFA.com

La galerie Revolve, qui s’étend jusqu’à samedi, ainsi que le défilé de mode Revolve de mercredi – un partenariat et une collection conjoints avec le créateur de mode Peter Dundas – marque également la première participation du détaillant à la Fashion Week de New York.

Raissa Gerona, qui dirige l’équipe marketing de la marque Revolve, pose avec Megan Fox. Joe Schildhorn/BFA.com

Mente a déclaré que les acheteurs et les fashionistas peuvent s’attendre à plus de Revolve, y compris des pop-ups, en dehors de sa base ensoleillée de Los Angeles.

“Vous pouvez certainement vous attendre à nous voir davantage sur la côte est”, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’une plate-forme et d’un programme conçus pour être évolutifs. Et je pense que cela va être mondial. C’est le genre de chose que nous pouvons faire de différentes manières, ce qui nous libère. Cela nous donne la chance de vraiment fabriquer des moments qui nous permettent de faire partie de la culture mondiale.

“Et une autre partie de notre entreprise qui est discrètement super forte, c’est que nous avons beaucoup de diversité et de force à l’échelle internationale”, a poursuivi Mente. « Nous avons donc vraiment l’opportunité de jouer partout dans le monde : Shanghai, l’Asie, peut-être l’Australie, peu importe. »

Jasmine Sanders embrasse Jasmine Tookes à la Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. Joe Schildhorn/BFA.com

Mais les efforts de rebranding de l’entreprise vont au-delà de la saisonnalité et de la logistique de localisation. La marque espère également attirer certains acheteurs de luxe.

Revolve, qui a été fondée en 2003, est devenue publique en juin 2019. La plate-forme de luxe FWRD a été lancée cinq mois plus tard et a connu une croissance à trois chiffres au cours de la dernière année, même au milieu de la pandémie, a déclaré Michael Karanikolas, l’autre cofondateur et co-PDG de Revolve.

« Nous pensons simplement que les gens ne savaient pas vraiment [FWRD] avant la pandémie », a déclaré Karanikolas. « Il est enfin en train de sortir, de plus en plus connu. Et il a tous les mêmes bonnes vibrations [of existing brands on Revolve], mais nous avons aussi évidemment plus de produits et des marques élevées.

Sara Sampaio à la Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. . pour Revolve

Cela comprend un mélange de marques propres de Revolve et de marques tierces, telles que Versace, The Row, Balenciaga, Saint Laurent et Tom Ford.

“Nous le considérons beaucoup comme le même client avec des expériences d’achat adjacentes”, a déclaré Mente, qui a ajouté que la division de luxe a été forte au cours de la dernière année. « Nous savons que si elle va dépenser 300 $, 400 $ pour un manteau ou 200 $, 300 $ pour une robe, nous savons qu’elle va dépenser 1 500 $, 2 000 $ pour un sac à main. C’est une garantie. C’est un peu comme notre façon numérique et virtuelle d’aller dans différents grands magasins.

Irina Shayk marche sur le tapis rose de la Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. Kellie Ell / WWD

Cela aide également que Kendall Jenner ait été nommée directrice créative de Revolve FWRD plus tôt ce mois-ci, contribuant ainsi à élever davantage la plate-forme. Jenner a été chargée d’organiser l’assortiment et les éditions mensuelles des tendances incontournables, du marketing, des partenariats de marque, des activations et de déterminer l’apparence et la convivialité de la plate-forme de luxe alors que Revolve dans son ensemble continue de se développer numériquement.

“Les magasins en tant que concept de vêtements sur des étagères ne sont probablement pas la façon dont nous aborderions les choses”, a déclaré Mente. “Je pense que tu pourrais appeler ça [pop-up] un magasin si vous vouliez l’appeler un magasin. Vous pouvez voir de beaux vêtements que vous souhaitez acheter et les acheter. Vous ne partez pas forcément d’ici avec. Mais en fin de compte, vous vous engagez avec nous d’une manière moderne. Je ne pense pas que le modèle de quatre murs avec des étagères et des vêtements dessus sera notre approche. Mais je pense que les manières en personne de faire l’expérience de la marque sont définitivement notre approche. »

Rocky Barnes à la Revolve Gallery lors de la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. Joe Schildhorn/BFA.com