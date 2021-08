Revolver les rassemblements à travers la pandémie avec un gain de profit de 122 pour cent – WWD

Revolve a tiré le meilleur parti de sa présence en ligne pendant la pandémie il y a un an – et a continué d’aller de l’avant au deuxième trimestre de cette année avec un grand coup de pouce de son segment de luxe Forward.

Le bénéfice net de l’entreprise prête pour la fête a atteint 31,5 millions de dollars au cours du trimestre, soit plus du double de ses bénéfices de 14,2 millions de dollars il y a un an, ainsi que des bénéfices comparables de 2019 de 12,7 millions de dollars.

Le bénéfice par action de 42 cents a dépassé les 21 cents attendus par les analystes.

Michael Karanikolas, cofondateur et co-directeur général, a souligné aux analystes lors d’une conférence téléphonique que la société « a significativement dépassé la rentabilité record que nous avions obtenue au deuxième trimestre 2020 à un moment où Revolve a uniquement annoncé des résultats très rentables au plus profond de COVID-19[FEMININE”

Les investisseurs auraient peut-être voulu encore un peu plus, car les actions de la société ont chuté de 7,8% à 65,80 $ dans les échanges après les heures normales, bien que cela ait quand même laissé l’action facilement en hausse de plus de 300% au cours de la dernière année.

Les ventes pour les trois mois clos le 30 juin ont augmenté de 60% à 228,6 millions de dollars contre 142,8 millions de dollars il y a un an. Cela a également placé les ventes du dernier trimestre bien au-dessus des ventes comparables de 2019 de 161,9 millions de dollars.

Alors que Revolve est surtout connu pour son cœur de métier, axé sur les looks de sortie pour les jeunes et les obsédés d’Internet, l’activité de luxe Forward de la société prend de l’ampleur et augmente de plus de 120% depuis le deuxième trimestre 2019.

« Un catalyseur clair et mesurable chez Forward a été le lancement de notre programme de fidélité Forward au début du deuxième trimestre, entièrement intégré à Revolve », a déclaré Karanikolas. « Le nombre de clients Forward provenant directement de notre base de clients Revolve existante s’est accéléré presque du jour au lendemain après le lancement du programme de fidélité Forward, contribuant fortement à la croissance de notre segment Forward au deuxième trimestre. »

Actuellement, moins de 5 % des clients actifs de Revolve achètent également sur Forward, mais la société recherche davantage de crossovers pour développer le secteur du luxe, qui vend des looks de marques telles que Versace, The Row, Balenciaga, Saint Laurent et, le dernier ajout, Tom Ford.

Michael Mente, cofondateur et co-PDG, a déclaré : « Bien que l’élan se soit construit chez Forward depuis un certain temps, le deuxième trimestre a été un moment marquant. Les ventes nettes ont augmenté de 151 % en glissement annuel.…Forward a également enregistré des marges brutes record au deuxième trimestre.

« Les bons résultats soulignent la position différenciée de Forward sur le marché en tant que destination privilégiée pour la prochaine génération de consommateurs à la recherche d’offres de luxe organisées », a déclaré Mente.

« Revolve s’est historiquement concentré sur la découverte de styles de prêt-à-porter axés sur les tendances, où Forward s’est davantage concentré sur les pièces phares d’une garde-robe, de chaussures et de sacs à main, des catégories que nous savons que le client Revolve aime et pour lesquelles il dépense » il a dit. « Nous n’avons commencé que récemment à investir pour tirer pleinement parti de notre plate-forme plus large et de notre base de clients pour commercialiser les offres Revolve et Forward. »

Si les co-PDG de Revolve sont clairement tournés vers l’avenir, ils vivent également dans le présent.

Karanikolas a déclaré qu’ils “surveillaient de près la récente augmentation des cas de COVID-19 dans le monde”.

« En parallèle, les défis de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie ont eu un impact de plus en plus important, bien que gérable, au cours des derniers mois », a-t-il déclaré. “Cela s’est traduit par une diminution du pourcentage de livraisons à temps de nos fournisseurs et par une augmentation de nos tarifs d’expédition entrante.”

