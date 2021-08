Revoyez vos couvertures d’assurance nécessaires cette saison de la mousson – Voici pourquoi

Il est bien de choisir différentes couvertures d’assurance auprès de différents assureurs, mais il est important d’opter pour des produits d’assurance qui offrent les meilleurs avantages à l’assuré.

Bien que la mousson occupe une place particulière dans le cœur de chacun, il est indéniable que les moussons peuvent parfois devenir gênantes. De l’engorgement aux fortes pluies en passant par les glissements de terrain, les gens peuvent rencontrer une multitude de problèmes pendant la saison des moussons.

Indraneel Chatterjee, cofondateur de RenewBuy, déclare : « Les assurances santé, habitation et automobile sont les plus importantes – les trois catégories d’assurance ont une valeur substantielle pendant la saison de la mousson.

Les experts disent qu’il y a des moments où les gens ont tendance à oublier que certains des problèmes auxquels ils sont confrontés sont couverts par leur police d’assurance.

Dans un premier temps, les véhicules peuvent subir des dégâts des eaux, voire parfois une perte totale. Le nord de l’Inde fait face à de nombreux glissements de terrain ; le récent glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh dû à des pluies incessantes est la preuve que la mousson peut causer des dommages imprévus à la vie et aux biens. L’assurance maladie est également tout aussi importante car les moussons peuvent entraîner des risques sanitaires saisonniers, des maladies à transmission vectorielle, des infections virales, entraînant parfois une hospitalisation.

Voici quelques conseils pour les assurances santé, automobile et habitation, spécifiques à la mousson ;

Assurance santé: Considérant que nous sommes au début de la troisième vague de Covid, dit Chatterjee, « il est toujours conseillé d’avoir une assurance maladie complète pour la sécurité familiale. Les maladies à transmission vectorielle, qui sont les plus courantes pendant les moussons, sont généralement couvertes par tous les régimes d’assurance maladie complets. On peut également acheter des plans autonomes pour les maladies à transmission vectorielle qui sont disponibles à des prix inférieurs à ceux des plans d’assurance maladie complets et qui s’adressent spécifiquement aux maladies à transmission vectorielle.

Notez que les plans spécifiques à une maladie protègent une personne contre les maladies à transmission vectorielle comme la dengue, le paludisme (couverture des infections) et certaines maladies non transmissibles. Il offre aux assurés une couverture d’investigation diagnostique, une couverture de visite médicale ambulatoire ou de suivi post-hospitalisation et une couverture d’ambulance. Certains régimes offrent également des prestations supplémentaires, en cas de détérioration grave de l’état de santé nécessitant une admission aux soins intensifs. Il existe également des avantages tels que « No Claim Bonus » et « Couverture globale ». Il exclut également la longue période d’attente requise par l’assurance traditionnelle pour payer les conditions de santé spécifiées dans le cadre d’un plan d’assurance maladie complet.

Chatterjee ajoute : « Récemment, des plans spécifiques aux maladies ont été développés pour fournir les services d’assurance maladie les plus personnalisés pour la saison de la mousson, qui ont adapté les avantages liés à la maladie à transmission vectorielle. Cela donne également un prix abordable aux clients en termes d’achat de la police d’assurance.

Assurance voiture: Une police d’assurance automobile complète aide à protéger ses véhicules contre tout type de calamité naturelle, dont les chances sont les plus élevées pendant les moussons.

Chatterjee déclare : « Même si l’assurance automobile est obligatoire et que les propriétaires de véhicules sont censés avoir une couverture automobile « responsabilité civile », le problème majeur avec cette couverture est qu’elle n’offre pas de protection contre les dommages causés par les catastrophes naturelles. Qu’une personne se déplace sur la route ou que le véhicule se trouve sur une aire de stationnement, le véhicule est toujours en danger.

Il ajoute en outre : « Une politique globale est toujours suggérée, qui peut protéger ses véhicules, non seulement lorsque le véhicule se trouve sur le parking, mais également contre les catastrophes naturelles telles que les incendies, les chutes d’objets, le vol, les troubles civils et le vandalisme ».

Dans la couverture d’assurance automobile tous risques, le montant payé par les assureurs dépend de l’âge de la voiture et de la valeur déclarée par l’assurance de la voiture. Toutes les compagnies, à l’exception de quelques-unes, couvrent jusqu’à 5 ans, certaines compagnies d’assurance couvrent également jusqu’à 10 ans.

Assurance habitation: L’assurance habitation couvre tout le contenu d’une maison ainsi que des propriétés. Malgré les meilleures mesures de sécurité, les experts disent que seule une police d’assurance peut aider une personne contre les risques de vols et de dommages dus aux incendies et autres catastrophes naturelles liées à la mousson.

Chatterjee ajoute : « De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la détermination de la somme assurée pour la maison. Cela dépend du plan que l’on choisit s’il opte pour la maison uniquement ou s’il souhaite également assurer le contenu de la maison. Si l’on considère la valeur des biens comme une peinture spéciale ou un artefact de grande valeur, cela peut également être pris en compte avec l’assurance des biens.

De plus, assurez-vous que l’assurance protège la maison contre les catastrophes naturelles, les pertes ou les dommages dus aux incendies, aux émeutes, etc. De nos jours, les pertes dues aux attaques terroristes peuvent également être couvertes avec une prime très minime.

Bien que l’on puisse choisir de souscrire des polices d’assurance automobile, santé et habitation auprès du même assureur, les experts conseillent toujours de choisir les plans de droits et d’offrir en fonction de ses besoins, des caractéristiques du produit et des couvertures d’assurance.

Chatterjee ajoute : « C’est bien de choisir différentes couvertures d’assurance auprès de différents assureurs, mais il est important d’opter pour des produits d’assurance qui offrent les meilleurs avantages à l’assuré. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.