REVU Token, le premier actif natif de Cardano répertorié sur KuCoin et Gate.io

Le jeton REVU de la startup Blockchain Revuto est devenu le premier actif natif de Cardano à être coté sur KuCoin et Gate.io, des échanges centralisés de niveau 1, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Revuto gère le premier portefeuille mobile et les abonnements ICO à Cardano et a enregistré une croissance record depuis son lancement il y a quatre mois.

Le PDG et cofondateur de Revuto, Vedran Vukman, a déclaré :

Nous sommes fiers d’entrer à nouveau dans l’histoire avec REVU, après avoir été le premier ICO, publié le premier portefeuille Cardano lite et battu des records avec notre croissance ; nous sommes maintenant les premiers à répertorier le niveau CEX 1, KuCoin et Gate.io. Le processus comprenait de multiples opportunités juridiques pour notre jeton utilitaire, provenant de grands cabinets d’avocats, y compris les lois américaines et européennes, avec des audits en cours et dirigés par le leader mondial de la sécurité blockchain. Nous travaillons également en partenariat avec Skynet Trading pour des solutions de liquidité de qualité institutionnelle. Notre esprit est de ne travailler qu’avec les meilleurs ; pour garantir que nos clients et investisseurs bénéficient des meilleurs produits et rendements. Cela peut prendre plus de temps et c’est souvent le moyen le plus difficile, mais c’est le bon moyen de créer de la valeur à long terme.