Revue Age of Empires 4 — Une expérience d’apprentissage

Les incendies font rage autour de vous alors que des vies s’effondrent à la suite de l’assaut incessant de votre armée. Votre ennemi se rend enfin. Il y a de la joie parmi les soldats, mais vous vous arrêtez et vous vous demandez pourquoi. Faire un raid dans un petit village et vaincre quelques paysans compte-t-il comme une victoire digne de fierté ? Age of Empires 4 est un jeu vidéo avant tout, donc peu importe ce que vous pensez des événements que vous contrôlez, ce triomphe coche une case objectif et gagne de l’expérience.

C’est aussi un nouveau type de jeu de stratégie en temps réel, qui traite son histoire avec plus de soin et a l’intention de vous y plonger. La vision de World’s Edge sur la série classique de stratégie en temps réel peut sembler trop familière aux fans dévoués, et une partie de son ambition ne sera pleinement réalisée qu’après le lancement. Ce qui est ici, cependant, est Age of Empires à son meilleur.

Age of Empires 4 a huit civilisations pour commencer, et bien que le nombre puisse sembler limité par rapport aux 13 empires initiaux d’AoE 2, il y a un équilibre considérablement amélioré dans les régions représentées au lancement. La programmation comprend les Abbassides, le Sultanat de Delhi, les Mongols et les Français, bien que vous commenciez par les Anglais – ou plus précisément, les Normands. Age of Empires 4 vous fait revivre la bataille d’Hastings et d’autres combats familiers, mais avec quelques différences importantes.

Age of Empires 2 et 3 proposent un mode de batailles historiques qui reconstitue vaguement des conflits importants du passé, bien que « vaguement » soit la clé ici. L’invasion normande de 1066 se concentre sur la destruction du château d’Harold dans le deuxième jeu, un gadget qui ferait hurler de douleur tout amateur d’histoire. Age of Empires 4 adhère plus étroitement à la Tapisserie de Bayeux, au paysage du champ de bataille et à d’autres chroniques sur lesquelles il s’appuie pour le contexte. Par exemple, il utilise le leurre de William contre le célèbre mur de bouclier saxon comme didacticiel sur la gestion des unités et ne se termine que lorsque Harold est tué sur le champ de bataille visiblement sans château.

Age 4 va au-delà de la focalisation sur un grand leader par civilisation et opte pour un aperçu plus cohérent de chaque période. L’ère normande à elle seule s’étend sur près de deux siècles après la bataille d’Hastings dans le jeu, couvrant la répression brutale par William des rebelles du nord et la guerre civile qui a éclaté parmi ses enfants, avant de se terminer un peu avant la guerre de Cent Ans, où la prochaine campagne ramasse.

World’s Edge amortit chaque chapitre avec un bref aperçu détaillé des événements qui ont influencé le combat à venir et qui en ont résulté. Plutôt que de vous matraquer avec du texte, des faits et des dates, il présente un aperçu de niveau supérieur des détails clés et des personnes dans des segments fluides de type documentaire. Ce sont systématiquement des points forts dans chaque campagne, mélangeant des plans des lieux du monde réel avec des rendus du jeu et superposant des armées animées sur les champs de bataille réels.

Ceux-ci, combinés à une plus grande attention aux détails historiques dans les batailles, illustrent l’engagement de World’s Edge à faire d’Age of Empires 4 plus qu’un simple simulateur de combat médiéval. La civilisation consiste à être maladroit, à plonger le monde dans le chaos ou à laisser un dirigeant mort depuis longtemps conduire son peuple dans l’espace. Old AoE est une course pour conquérir tout le monde. Age of Empires 4 consiste toujours à soumettre vos ennemis, mais maintenant avec une meilleure compréhension de pourquoi cela s’est produit et qui cela a affecté.

Cependant, il y a beaucoup de choses habituelles que vous attendez d’AoE, telles que des unités thématiques, des technologies dans lesquelles investir et des trébuchets à construire. C’est toujours Age of Empires, parfois avec une faute. Certaines civilisations ont des bizarreries plus uniques qu’auparavant, comme les Mongols avec leurs bâtiments en mouvement. Que World’s Edge pense qu’il valait mieux ne pas apporter de changements drastiques avec son premier jeu Age of Empires ou pense que la série avait besoin d’un redémarrage en douceur, cependant, il y a mécaniquement très peu de différence à propos d’Age of Empires 4 par rapport à ses prédécesseurs.

Cela dit, la confiance de World’s Edge sur une plus grande précision historique signifie qu’il y a une variation bienvenue dans certaines des missions de la campagne. La campagne normande en est, encore une fois, un bon exemple. La phase Harrying of the North suit les tentatives de William pour détruire les rebelles de York et, comme cela s’est produit dans le Harrying actuel, vous pouvez payer les raids danois ou choisir de les combattre de front (vous perdrez). Il ne s’agit pas non plus de vous faire sentir tout le temps comme un chef de guerre puissant et brillant. La ville de York elle-même est son objectif final, mais vous conquérirez plusieurs autres villages en chemin. Les célébrations de William après que sa cavalerie ait piétiné un petit village presque sans défense soulignent la brutalité de la mission et la cruauté derrière la campagne réelle d’une manière que la plupart des simulations de stratégie n’essaient jamais de faire.

C’est un jeu pour s’amuser d’abord, cependant, et Age of Empires 4 ne condamne pas la guerre ou ne juge pas ceux qui l’ont commencée. S’il est clair que tuer des paysans ou envahir illégalement d’autres terres est une mauvaise chose, le narrateur ne s’attarde jamais sur les faits moins agréables entourant certaines batailles ou leurs conséquences. La même chose s’applique à d’autres problèmes tacites, tels que la déforestation galopante nécessaire pour soutenir tout établissement. La solution dans Age of Empires consiste simplement à conquérir plus de terres.

Pourtant, World’s Edge s’est engagé à inclure plusieurs perspectives sur des sujets potentiellement litigieux, bien que ce ne soit pas quelque chose de visible dans l’édition de lancement. Les civilisations futures exploreront l’occupation de certains territoires du point de vue des occupés ou de ceux qui l’ont gouverné après l’effondrement d’un autre empire. Il est impossible d’évaluer pleinement dans quelle mesure World’s Edge parvient à le faire pour le moment, évidemment. Cependant, le désir de le faire est plus louable que de devoir supprimer rétroactivement les représentations racistes et stéréotypées de certains groupes, comme cela s’est produit avec Age of Empires 2.

C’est juste décevant que nous devions attendre ce contenu supplémentaire. Les campagnes existantes sont suffisamment importantes, bien qu’elles n’explorent que les histoires de la moitié des civilisations de lancement. Le multijoueur est le même que jamais, où les joueurs s’affrontent pour dominer la carte et mener leur empire à la victoire. World’s Edge a prévu des saisons et des défis pour le multijoueur, bien que, naturellement, nous n’avons pas pu en obtenir un échantillon avant le lancement.

Il existe également un ensemble de défis de formation pour aider à comprendre les stratégies et les missions de niveau supérieur d’Age of Empires 4 qui déverrouillent des produits cosmétiques pour personnaliser votre profil. C’est à peu près tout, cependant, et il est difficile d’ignorer ce qui manque.

Age of Empires 4 est aussi multiforme que les événements qu’il décrit. Il est plus ambitieux que les autres jeux AoE dans la gestion de son contenu et de ses inspirations, mais aussi beaucoup plus réservé dans la modification des fondamentaux. Il n’est pas nécessaire de changer ce qui fonctionne déjà, même si quelques améliorations de gameplay supplémentaires auraient pu aider AoE 4 à se sentir plus frais et excitant. Les campagnes sont robustes, mais le contenu manquant se démarque par son absence. C’est d’autant plus vrai que Age of Empires 4 est une version à plein prix, bien que le fait d’être sur Game Pass en fasse une perspective plus attrayante. Ce qui est ici est encore plus que suffisant pour continuer, mais comme tout bon stratège, World’s Edge planifie à l’avance pour le long jeu.