Revue Age Of Empires IV – La résistance est féodale

Il y a un sentiment unique de satisfaction que les jeux Age of Empires ont excellé à offrir au fil des ans. Ce moment merveilleusement gratifiant de voir votre stratégie réussir à joncher le champ de bataille avec toute une armée de chevaliers et de paysans décédés, tout votre travail acharné, votre micro-gestion et vos intrigues portant leurs fruits alors que vos forces partent pour incendier le centre-ville le plus proche. Age of Empires II a maîtrisé ce moment triomphal de planification minutieuse et de libération d’une armée bien équilibrée sur votre adversaire, et c’est ce sentiment intemporel qu’Age of Empires IV cherche à capturer tout en rendant hommage à son passé.

Bien qu’il réussisse à évoquer des souvenirs nostalgiques du déchargement d’une machine de guerre pachyderme perse lourdement blindée au cœur du territoire ennemi, Age of Empires IV ne fait pas non plus beaucoup d’efforts pour s’aventurer hors de sa zone de confort. C’est confiant mais familier, s’appuyant sur ce qui fonctionne sans ouvrir une nouvelle voie dans le genre stratégie.

La suite de Relic Entertainment et World’s Edge à la longue série de stratégies en temps réel ignore heureusement une partie de la complexité inutile d’Age of Empires III. Au lieu de cela, ils ramènent le jeu à une formule éprouvée avec succès de gestion de ressources limitées, de repérage tactique et de transformation lente de votre hameau d’arrivé décousue en une superpuissance féodale conquérante sur plusieurs âges.

Cette boucle de base consistant à produire des dizaines de villageois, à rechercher de nouvelles technologies et à constituer une armée formidable rappelle à quel point un système de jeu bien exécuté peut être intemporel et sera immédiatement reconnaissable pour tout vétéran d’Age of Empires.

Les campagnes se déroulent à travers quatre époques remarquables du développement humain, mettant en lumière les civilisations anglaise, française, mongole et russe. En plus de cela, il existe également le mode Escarmouche standard et les didacticiels Art of War qui vous enseignent les détails les plus fins du jeu, bien qu’au moment de la rédaction de cet article, un éditeur de scénario et de carte dédié n’ait pas encore été ajouté au package.

Chacune des quatre campagnes dure un nombre d’heures décent, avec des vidéos pointues de type documentaire comblant les lacunes entre chaque mission. Ce sont des extraits d’histoire magnifiquement produits, détaillant le chemin de la guerre que des personnalités notables telles que Gengis Khan, Guillaume le Conquérant et Ivan le Terrible ont emprunté pour protéger l’héritage de leurs nations. Mieux encore, terminer une mission débloque davantage de vidéos courtes qui détaillent davantage les aspects de ces cultures et leur approche de la guerre, tels que la création fastidieuse de cottes de mailles, la beauté pur-sang des chevaux mongols et l’impact révolutionnaire du trébuchet dans guerre de siège.

Cette approche étrangère au récit d’Age of Empires IV ressemble parfois à une opportunité manquée étant donné que Relic Entertainment est à la tête de ce jeu. Les jeux Dawn of War de Relic avaient une narration fantastique, mais Age of Empires IV se penche fortement sur ses influences documentaires, passant commodément sous silence les actes horribles que ces nations ont commis pour sortir triomphants des siècles de conflits, de terreur et de génocides qui ont défini ces nations au cours de la Temps sombres.

Alors que l’histoire de chaque campagne est relookée avant le début de chaque manche, c’est la reconstitution réelle de ces batailles majeures qui offre une série de défis amusants et une grande variété. Qu’il s’agisse de prendre le contrôle des forces françaises pendant le siège de Paris ou de tracer une ligne dans le sable contre les envahisseurs mongols sur le chemin de la guerre vers Moscou, Age of Empires IV propose une campagne qui vous lance constamment une variété de défis.

Là où Age of Empires IV brille vraiment, c’est avec sa sélection de civilisations que vous pouvez expérimenter dans ses modes campagne et escarmouche. Alors que seulement huit options pour un club de combat féodal pourraient faire rire les vétérans lorsqu’ils le comparent aux dizaines de civilisations qui peuvent être choisies dans l’édition définitive d’Age of Empires II, l’approche de Relic fait de chaque nation un plaisir à jouer. Les os de la construction de bases et de la collecte de ressources créent une base viable, et chaque culture se sent unique d’autres manières significatives.

Prenez les Mongols, par exemple, car une embuscade au bon moment utilisant des tactiques de délit de fuite transfère plus de ressources à votre base avec chaque bâtiment que vous brûlez au sol. Vous préférez la sécurité d’une guerre de siège à longue portée ? Les Français sont doués pour niveler les murs avec leurs unités de poudre à canon, les Rus se lancent sur le champ de bataille avec des guerriers sacrés auto-guérisseurs, et les Abbassides transforment un seul point de repère en une merveille de l’âge antique avec chaque nouvelle branche qu’ils construisent dessus. .

Chaque civilisation a ses propres avantages et inconvénients, ainsi que certains déséquilibres sauvages que la communauté Age of Empires IV a découverts. J’ai redouté de me battre contre le sultanat de Delhi, car leurs tout-puissants éléphants de guerre ont régulièrement passé au bulldozer à travers toutes mes tactiques défensives. Les Anglais peuvent également être un cauchemar absolu à gérer, car cette civilisation possède plusieurs technologies uniques qui en font des experts pour relier leurs défenses, résister à tout siège avec leur forte agriculture et déclencher la mort à longue distance de leurs infâmes arcs longs.

Tout cela en fait un jeu à la fois confortablement familier et surprenant lorsque vous explorez les options tactiques qui s’offrent à vous. Même progresser vers une nouvelle ère de développement présente une couche supplémentaire de flexibilité, car vous aurez le choix de construire l’un des deux points de repère qui auront un impact majeur sur la direction que prend votre ville. Les Rus peuvent s’appuyer davantage sur leur style de vie de chasseur-cueilleur en gagnant de plus grandes récompenses lorsqu’ils abattent du gibier sauvage, tandis que le Saint-Empire romain bénéficie d’une architecture astucieuse qui ajoute plus d’avantages à une ville en fonction de la proximité des bâtiments à proximité d’un point de repère central.

En dehors de la campagne principale, le mode escarmouche d’Age of Empires IV propose désormais de nouvelles conditions de victoire qui rendent les jeux de conquête et de domination plus rapides. La configuration par défaut vous offre trois options pour la victoire ; démolir le point de repère d’un adversaire, construire une merveille et remporter une victoire sacrée en prenant le contrôle de plusieurs sites stratégiques sur la carte. Alors que vous auriez besoin de trouver et de conserver des reliques dans Age of Empires II, la conquête de sites sacrés vous charge de localiser les sites, d’envoyer un moine pour les convertir, puis de conserver tous ces emplacements pendant 10 minutes.

Ces sites sacrés ont également tendance à être situés au milieu d’une carte, obligeant les joueurs à constituer des armées qui permettent une guerre plus ouverte par rapport aux tactiques du passé. Tenir la victoire dans une guerre d’usure a également beaucoup de charme, car Age of Empires IV rend le fait de faire partie d’un siège beaucoup plus fascinant. Le frisson absolu de jeter des murs et de les peupler de rangées d’archers est maintenant rencontré par une montée d’adrénaline de regarder votre infanterie construire des béliers et des tours de siège, puis de les jeter dans la mêlée chaotique de la bataille tandis que les trébuchets lancent des rochers dévastateurs sur vos unités ‘ têtes.

Bien que ce soit une joie de voir jusqu’où votre stratégie peut aller pendant les escarmouches et les missions de campagne, Age of Empires IV n’est pas sans quelques bizarreries ennuyeuses auxquelles vous devrez faire face. L’IA de l’unité peut être frustrante, car la tactique séculaire consistant à créer un bouclier à viande lourdement armé pendant que vos archers et arbalétriers transforment l’opposition en une énorme pelote d’épingles nécessite plus de micro-gestion que jamais. Pendant que votre infanterie et votre cavalerie absorbent les dégâts, vous devrez faire beaucoup plus de micro-gestion que jamais pour mettre en place des unités vitales, car on ne peut tout simplement pas compter sur elles pour profiter de l’opportunité que vous avez créée sur le champ de bataille.

Age of Empires IV semble également incroyablement daté, car ses visuels délavés et sa palette de couleurs fades sont pâles par rapport aux autres jeux RTS modernes. Bien qu’il ait un certain charme – comme voir plusieurs unités illustratives construire rapidement un bâtiment ou sa sélection de menus artisanaux dans lesquels vous pouvez compter chaque fil de tapisserie – Age of Empires IV manque de ce flair visuel qui a fait briller les jeux précédents. C’est une présentation plus simple qui est également freinée par un angle de caméra verrouillé et une limite de population de 200 joueurs qui permet rarement aux batailles à grande échelle de vraiment se dérouler.

Sur une note plus positive, la bande originale est une leçon d’histoire audio qui mélange de délicats solos de luth avec des chants de gorge mongols et des choeurs germaniques.

Age of Empires IV est un jeu satisfaisant, mais ses idées les plus innovantes sont éclipsées par une formule de gameplay qui s’écarte rarement de l’héritage vénéré d’Age of Empires II. Des graphismes datés, une IA agaçante et une mince sélection de contenu empêchent Age of Empires IV d’établir un royaume RTS qui peut résister à l’épreuve du temps, mais des campagnes passionnantes, une passion pour l’histoire et des factions qui se sentent vraiment distinctes les unes des autres font pour satisfaire la querelle de confort RTS.