Revue Airborne Kingdom Switch: Un jeu de trajet parfait

Capture d’écran : La bande errante

Pour un jeu de construction de ville, Airborne Kingdom adore bouger. La simulation de gestion, qui ne s’appelle pas criminellement Cities in the Skylines, consiste apparemment à parcourir le monde dans une forteresse flottante. Votre quête est d’accumuler des ressources qui feront flotter la forteresse pour toujours. J’ai joué la semaine dernière sur Switch, et mec, quelle plate-forme parfaite pour ce jeu.

Oui, Airborne Kingdom est sorti sur PC depuis environ un an, mais a atterri plus tôt cette semaine sur consoles et Switch. Comme mon collègue Luke Plunkett l’a noté dans son aperçu du jeu, le terrain est dans le nom. Vous passez la plupart de votre temps à naviguer dans une ville volante à travers un paysage clairsemé, à niveler des forêts, à assécher des oasis et à nettoyer des champs de céréales, le tout dans le but de nourrir et de satisfaire un groupe de citoyens en plein essor. De façon sporadique, vous rencontrerez de petites colonies terrestres et aurez la possibilité de recruter plus de citoyens, à condition que vos citoyens actuels soient suffisamment nourris et heureux. Vous commencez avec un peu plus que quelques blocs de logement et des cintres d’avion, mais débloquez rapidement plus de plans pour des technologies plus sophistiquées (comme un jardin de thé de pointe !) Pendant que vous jouez.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement exact du jeu et à quel point il est amusant, lisez le post de Luke. Ici, je voudrais spécifiquement appeler à quel point ce jeu fonctionne bien sur Switch.

Ce n’est pas que je ne peux pas lâcher ce jeu, bien au contraire, en fait. Je l’ai joué en rafales entre les niveaux de Mario + Lapins Crétins: Battle Kingdom (que je vis pour la première fois avant la suite de l’année prochaine; ça règne) ou quand j’ai besoin d’une pause pour me battre la tête contre un boss dur dans Metroid Dread (va te faire foutre, [redacted]).

Contrairement à certains de ses contemporains – il a été comparé à Frostpunk, ce constructeur de ville implacable et impitoyable à propos de la création d’une société autosuffisante dans une apocalypse gelée – Airborne Kingdom est notamment dépourvu de turbulences sérieuses. Vous devez régulièrement vous tenir au courant de la recherche de ressources ou de l’attribution de nouvelles recherches dans l’arbre technologique de style Civilisation. Il y a toujours une structure à construire pour répondre aux désirs de vos citoyens. Mais laisser tomber la balle ne vous plonge pas dans un ouroboros d’échec, comme c’est si éminemment possible avec d’autres jeux de ce genre.

Lire la suite: Cette fois-là, j’ai accidentellement déclenché une pandémie dans les villes : Skylines

Clé ici : vos citoyens ne meurent jamais. Si vous ne répondez pas à leurs besoins, ils retournent simplement au sol. La ressource la plus essentielle, le charbon, qui maintient la ville à flot, est également parmi les plus faciles à trouver. Et si vous manquez du reste, vous pouvez échanger n’importe quelle ressource contre n’importe quelle autre, bien qu’avec une majoration, dans l’un des douze avant-postes du jeu. Il y a juste assez de tension ici pour attirer votre attention sans l’exiger exclusivement.

Il s’agit d’une publicité tirée du dossier de presse d’Airborne Kingdom. Capture d’écran : The Wandering Band

Et voici une capture d’écran prise sur ma Switch cet après-midi montrant un scénario similaire. Capture d’écran : The Wandering Band / Kotaku

Airborne Kingdom trébuche sur Switch exactement de la manière dont vous vous attendez à ce qu’Airborne Kingdom trébuche sur Switch. J’ai joué entièrement à l’ordinateur de poche sur un commutateur non OLED. En conséquence, les vues sont parfois boueuses, mais dans tous les cas nettement moins nettes que les superbes visuels inspirés de Ghibli que ce jeu propose sur les PC haut de gamme et les consoles de nouvelle génération. Placer des tuiles de passage provoque le crachotement de la machine; plus d’une fois, j’ai eu l’impression que l’aménagement d’une nouvelle bande de chaussée ferait s’effondrer ma ville de routards. La distance de tirage et les vitesses de chargement pourraient être meilleures. J’imagine également que certains des principes fondamentaux, tels que cliquer sur les nombreux menus, conviennent mieux à une souris et à un clavier, plutôt qu’aux joysticks Joy-Con qui ne répondent pas très bien.

Mais les défauts mis à part, Airborne Kingdom correspond au créneau spécifique que Kotaku a précédemment surnommé le jeu de trajet idéal, celui dans lequel vous jouez des rafales de 25 minutes dans le bus ou le métro comme moyen de pa… Oh, merde, c’est mon arrêt !