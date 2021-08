Revue Amazon Echo Show 10 (3e génération) : Alexa en mouvement

Si vous êtes à la recherche d’un haut-parleur intelligent ou d’un écran intelligent avec un assistant numérique, vous serez inondé d’options. Amazon lui-même propose plusieurs appareils Echo alimentés par Alexa, allant du budget aux options les plus chères. Google a son ensemble de produits Nest, Apple a le HomePod et le HomePod Mini, et il existe de nombreux haut-parleurs et écrans intelligents tiers équipés d’Alexa ou de Google Assistant.

Cependant, l’Amazon Echo Show 10 (3e génération) ne ressemble à aucun haut-parleur ou écran intelligent que vous trouverez là-bas, car c’est le seul sur le marché actuellement à pouvoir vous suivre. Bien que l’Echo Show 10 soit peut-être l’appareil domestique intelligent le plus innovant d’Amazon, il présente encore quelques lacunes. Découvrez si l’appareil vaut votre argent dans cette revue Android Authority Amazon Echo Show 10.

Ce que vous devez savoir sur Amazon Echo Show 10

Adamya Sharma / Autorité Android

Amazon Echo Show 10 (3e génération) : 249,99 $/239,99 £/249,99 €/Rs. 24 999

L’Echo Show 10 est la réponse d’Amazon au Google Nest Hub Max. Il s’agit d’un écran et d’un haut-parleur intelligents avec l’assistant Alexa d’Amazon intégré, et il s’agit de la troisième génération de la gamme Echo Show 10.

Voir également: Les meilleurs appareils Amazon que vous pouvez acheter dès maintenant

En plus de faire des choses comme écouter de la musique, contrôler vos appareils domestiques intelligents et poser toutes sortes de questions à Alexa, vous pouvez également diffuser du contenu à partir d’applications comme Amazon Prime Video et Netflix. YouTube est également accessible depuis l’appareil, bien que via le navigateur Silk d’Amazon, pas une application. Heureusement, il existe un raccourci du navigateur YouTube dans la section vidéos de l’appareil pour un accès facile. Vous pouvez même utiliser les commandes vocales Alexa pour rechercher des vidéos sur YouTube.

En Inde, où nous avons examiné l’appareil, ces trois services de streaming vidéo étaient les seuls proposés. Cependant, l’appareil prend également en charge Hulu et quelques autres réseaux comme Tubi aux États-Unis.

Le plus gros attrait de l’Echo Show 10 est sa capacité à vous suivre. Vous pouvez incliner l’écran de haut en bas manuellement et régler l’affichage pour qu’il pivote automatiquement à 360 degrés. L’Echo Show 10 utilise une combinaison d’audio et de vision par ordinateur pour déterminer où vous vous trouvez dans une pièce. Lorsque vous vous déplacez ou parlez à Alexa, l’écran vous suivra automatiquement. Cela permet également à l’écran intelligent de se doubler d’une caméra de sécurité domestique.

Vous avez la possibilité d’acheter l’appareil en deux couleurs : Charcoal (illustré dans cette revue) et Glacier White.

Ce qui est bon?

L’Amazon Echo Show 10 dispose d’un écran tactile percutant de 10,1 pouces suffisamment lumineux pour une utilisation en intérieur. Pensez-y comme une tablette attachée à un haut-parleur. C’est assez bon pour regarder des vidéos sur YouTube ou diffuser vos émissions de télévision préférées pendant que vous cuisinez dans la cuisine ou que vous vous déplacez dans votre salon. Le texte sur l’écran est également net et facile à lire. Bien sûr, l’expérience n’est pas comparable à celle d’un téléviseur ou d’un moniteur en raison de sa taille et de sa faible résolution (1 280 x 800), mais elle ne vous décevra pas. À titre de comparaison, la tablette Fire HD 10 de taille similaire a une résolution de 1 920 x 1 200. Cependant, le Nest Hub Max de Google dispose également d’un écran de 1 280 x 800, l’Echo Show 10 est donc dans la lignée de la concurrence.

Le son est vibrant et riche en basses.

Les haut-parleurs comprennent deux tweeters d’un pouce et un woofer de trois pouces orienté vers le bas. Ensemble, ils sont assez bruyants pour une fête à la maison ou de petits rassemblements. Le son est vibrant et riche en basses et vous pouvez l’ajuster à votre guise à l’aide des paramètres audio de l’application Alexa. Si vous n’êtes pas un audiophile sérieux et que vous voulez des haut-parleurs puissants et attrayants, vous apprécierez l’Echo Show 10.

Adamya Sharma / Autorité Android

Une autre grande utilisation de l’Echo Show 10 est comme caméra de sécurité pour votre maison. L’appareil dispose d’un appareil photo 13MP qui se trouve dans le coin de l’écran. La qualité d’image est assez bonne dans des conditions de forte luminosité, mais à la tombée de la nuit, vous ne pouvez rien voir dans l’obscurité. Donc, si vous souhaitez surveiller votre maison après le coucher du soleil, vous devrez laisser une lumière allumée dans la pièce où vous placez l’Echo Show 10.

Vous pouvez placer l’Echo Show 10 au centre de votre salon et surveiller votre maison pendant votre absence via l’application Alexa. Cela ne fonctionnera pas vraiment pour une surveillance discrète, si c’est ce que vous espérez, car l’écran affiche une invite disant «Un membre du ménage regarde votre caméra» chaque fois que vous démarrez la surveillance à distance depuis l’application Alexa. Si vous êtes à l’autre bout du fil et que vous ne voulez pas que quelqu’un vous surprenne via Echo Show 10, vous avez la possibilité de fermer physiquement le volet de confidentialité (photo ci-dessus) et d’éviter toute surveillance indésirable.

Le plus gros attrait de l’Echo Show 10 est sa capacité à vous suivre.

Dans l’ensemble, cependant, l’écran mobile est la plus grande attraction de l’Echo Show 10. Les paramètres de l’appareil vous permettent de définir l’amplitude de mouvement, de la personnaliser lorsque vous effectuez certaines activités comme le streaming, de l’activer uniquement lorsque vous le demandez. Alexa pour vous suivre, ou l’éteindre complètement. J’ai tout simplement adoré avoir l’appareil dans ma cuisine tout en suivant des recettes sur YouTube ou via une skill Alexa. Je n’avais pas besoin de rester au même endroit et je pouvais me déplacer librement pendant la cuisson. J’ai même aimé regarder et suivre des vidéos d’entraînement parce que je n’avais pas à me soucier de m’entraîner à un seul endroit pour garder l’écran en vue.

En rapport: Les meilleures compétences et applications pour Alexa

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Adamya Sharma / Autorité Android

Aussi pratique que soit le mouvement de l’écran, l’action suivante de l’Echo Show 10 est un peu lente. Si vous vous attendez à ce que l’écran bouge avec vous instantanément, vous serez déçu. Cela ne fonctionne pas non plus à 100% du temps. Il y a eu des cas où l’écran a simplement refusé de me suivre, mais je pouvais toujours appeler “Alexa” et il tournait la tête dans ma direction. S’il y a deux personnes ou plus dans la pièce, l’affichage devient facilement confus quant à qui il doit suivre. Les cadres épais autour de l’écran sont également assez réfléchissants et peuvent être gênants si vous vous trouvez dans une pièce très éclairée.

Nous souhaitons qu’Amazon ait plus de partenaires de streaming à bord.

Certaines applications de streaming manquent cruellement à l’Echo Show 10. Entre Netflix et Amazon Prime Video, je me suis retrouvé à recourir plus souvent à mon iPad pour regarder des trucs sur d’autres plateformes. Nous souhaitons qu’Amazon intègre davantage de partenaires de streaming, d’autant plus qu’il prend en charge d’autres services sur les appareils Fire TV.

Une autre limitation de l’Echo Show 10 est qu’il ne peut passer et recevoir des appels vidéo que via l’application Alexa, Skype ou un autre appareil Echo Show. Pour tester l’appareil, j’ai passé quelques appels vidéo Alexa et cela a très bien fonctionné. L’image et le son étaient clairs et il n’y a eu aucune interruption du réseau ni aucune interruption d’appel indésirable.

L’astuce de suivi de mouvement était utile pendant les appels vidéo car je pouvais me déplacer dans la pièce tout en parlant à quelqu’un. Malheureusement, cela ne fonctionnait pas dans un environnement faiblement éclairé. La fonction de suivi de mouvement ne peut pas fonctionner lorsqu’il n’y a pas assez de lumière dans la pièce et l’appareil affiche une invite lorsque cela se produit. De plus, pour un écran intelligent qui tourne, cela aurait été formidable si l’appareil prenait en charge davantage d’applications et de services d’appel vidéo. La lenteur de l’action suivante était également un peu un problème lors des appels vidéo.

Avis Amazon Echo Show 10 : dois-je l’acheter ?

Adamya Sharma / Autorité Android

Que l’Echo Show 10 soit l’écran intelligent pour vous dépend de plusieurs facteurs. Si Alexa est votre assistant numérique préféré, vous êtes au bon endroit. Vous paieriez également une prime de 249,99 $ pour l’appareil, vous ne devriez donc l’envisager que si vous pensez avoir besoin d’un écran intelligent mobile, car c’est le plus grand attrait de l’appareil.

Cependant, si vous avez décidé de dépenser cet argent et que vous n’êtes pas trop obsédé par toutes les applications de streaming populaires, l’Echo Show 10 est un achat solide. C’est certainement un ajout accrocheur à votre salon. C’est aussi un appareil amusant à avoir avec vous si vous avez des enfants, car ils peuvent jouer à des jeux interactifs, chanter avec les paroles affichées à l’écran, et plus encore.

Si vous voulez un écran intelligent avec Alexa, ils ne sont pas meilleurs que l’Echo Show 10.

Dans l’ensemble, j’ai bien aimé avoir l’Echo Show 10 à la maison. Si vous voulez un hub domestique intelligent qui essaie de tout faire, cela pourrait être celui-ci. Notre conseil serait d’essayer d’acheter l’Echo Show 10 en solde si vous pensez que le prix est trop élevé.

Alternativement, vous pouvez également envisager le Google Nest Hub Max (229 $) qui offre des fonctionnalités de caméra de sécurité plus avancées, un excellent affichage et une bonne qualité sonore. Il est également légèrement moins cher que l’Echo Show 10. Si vous voulez économiser encore plus d’argent, l’Echo Show 8 (129 $) laisse tomber l’écran rotatif mais offre une qualité audio tout aussi solide.

Amazon Echo Show 10 (3e génération)

Alexa peut vous en montrer plus avec un écran HD de 10,1 pouces qui vous suit partout

L’Amazon Echo Show 10 est un écran intelligent qui pivote sur sa base pour suivre ses utilisateurs. Il permet également la surveillance à domicile, la diffusion en continu et bien plus encore.