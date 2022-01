Revue Amazon Echo Show 10 : Emplacement, emplacement, emplacement

La façon dont nous accédons aux assistants virtuels a considérablement évolué au fil des ans, et il n’y a pas de meilleure preuve que l’Amazon Echo Show 10 de troisième génération. Alors que les appareils Echo d’origine étaient encombrants avec une qualité audio médiocre, le Show 10 sonne bien, a fière allure, et maintenant, il vous suit même dans la pièce avec une caméra intégrée. Oui, cela coûte plusieurs fois plus cher que les autres assistants virtuels, mais le prix gêne rarement les personnes qui souhaitent surveiller leurs animaux de compagnie, alors qui sommes-nous pour juger ?

Sérieusement, l’Echo Show 10 est un moyen élégant d’accéder à Alexa, équipé d’un écran tactile et d’une caméra intégrée. Le suivi des mouvements n’est pas trop maladroit, la qualité audio impressionne vraiment et l’affichage intelligent est certainement un avantage supplémentaire pour nous, les apprenants visuels. Pourtant, ce prix ne va pas gagner d’amis à Alexa, et il joue toujours la deuxième banane à Google Assistant.

Alexa vérifie toutes les cases de l’assistant virtuel, mais il n’est pas aussi performant que Google Assistant, et le matériel premium n’y changera rien.

Caractéristiques

Marque: Amazon

Affichage: ACL de 10,1 pouces, 1280×800

L’audio: Woofer 3 pouces, 2 tweeters 1 pouce

Caméra: 13MP

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Avantages

Qualité audio exceptionnelle avec une bonne prise de micro Caméra intégrée avec obturateur de confidentialité Le mécanisme de mouvement de l’écran est silencieux

Les inconvénients

Exorbitant cher pour un assistant virtuel Ne comprend pas les commandes et les requêtes aussi bien que Google Assistant Les applications tierces ne sont pas faciles à utiliser La fonction de mouvement n’ajoute pas grand-chose

Design, matériel, qu’y a-t-il dans la boîte ?

L’Amazon Echo Show 10 brille sérieusement en ce qui concerne le matériel. Commençons par ce qu’Amazon croit probablement être le joyau de la couronne de l’appareil : l’appareil photo 13 MP intégré avec capacité de suivi de mouvement. Bien que cela puisse être une fonctionnalité inutile pour beaucoup, l’Echo Show 10 l’aborde toujours avec aplomb. Le mécanisme motorisé qui alimente la rotation est pratiquement silencieux et la caméra est équipée d’un obturateur de confidentialité fluide et facile à utiliser pour les personnes soucieuses de la sécurité.

De toute évidence, le suivi de mouvement crée des problèmes de placement. Après tout, vous ne voulez pas renverser un vase inestimable parce que votre appel vidéo s’est un peu animé. Heureusement, l’interface vous guide à travers un processus simple lors de la configuration qui garantira que l’affichage ne heurte accidentellement aucun de vos objets de famille.

En parlant de cela, le plus grand écran tactile (10,1 pouces) est un ajout décidément agréable à l’écosystème Echo. Bien que la résolution (1280 x 800) ne soit pas aussi impressionnante que votre smartphone moyen, elle ajoute quand même beaucoup à l’expérience de l’assistant virtuel, en particulier si vous n’êtes pas un grand auditeur comme ce critique. Cela – combiné à l’écran réactif et aux boutons d’alimentation du volume et du microphone sur le dessus – rend l’Echo Show 10 beaucoup plus configurable que votre assistant vocal moyen. De plus, l’écran est équipé d’une inclinaison manuelle, vous pouvez donc le déplacer de haut en bas pour répondre à vos besoins particuliers, ce dont je n’aurais jamais réalisé que j’avais besoin jusqu’à ce que je l’utilise.

D’un point de vue audio, l’Echo Show 10 ne déçoit pas. Avec deux tweeters et un woofer, l’assistant virtuel ressemble plus à un système de divertissement à domicile qu’à un haut-parleur intelligent. Il a certainement un peu plus de basses que le haut-parleur moyen par défaut, mais un rapide passage à l’égaliseur dans les paramètres vous permettra de régler comme bon vous semble.

Quant à ce qu’il y a dans la boîte, c’est assez simple. L’Echo Show 10 ne nécessite aucun assemblage. La seule chose que vous avez à faire est d’acheminer le câble d’alimentation détachable vers le port de la base. Vous trouverez également un petit manuel d’instructions pour la configuration de base et un modèle d’empreinte de mouvement, qui vous aideront à placer votre Echo Show 10 en toute sécurité dans votre maison.

Logiciel et suivi de mouvement

L’Echo Show 10 est un bon moyen d’accéder à Alexa, si c’est votre assistant de choix. Le microphone capte la plupart des demandes assez facilement, même pour ma femme, dont la voix aiguë fait des assistants virtuels des ennemis mortels. Malheureusement, sa capacité à réellement comprendre ce que nous voulons est une toute autre histoire.

En tant que foyer Google Assistant, nous avons été gâtés par l’efficacité avec laquelle il peut comprendre nos demandes les plus déroutantes. Pas de chance avec Alexa, cependant, même dans cette dernière itération. L’Echo Show 10 recevait constamment des demandes et des questions erronées, luttant même pour comprendre une invite qu’il s’était lui-même fournie à l’écran.

L’affichage ajoute à l’expérience globale de l’Echo Show 10, en particulier pour les demandes d’assistant vocal de base. Par exemple, lorsque vous demandez à Alexa la météo, vous obtenez une prévision horaire qui s’affiche avec la réponse vocale. Lorsque vous demandez à Alexa de régler une minuterie, vous obtenez une grande bannière de compte à rebours en plus de la confirmation verbale. De manière générale, l’affichage rend systématiquement l’expérience plus complète, bien que nettement plus chère.

Alors que Google et Apple vous permettent de configurer des appareils domestiques intelligents à l’aide de votre téléphone, l’Echo Show 10 adopte une approche différente. Au lieu de cela, vous vous connecterez sur l’appareil lui-même avec un clavier de style tablette qui semble pour le moins gênant. Cependant, Amazon n’a pas d’alternative, étant donné que l’application Alexa est plutôt inutile dans son état actuel.

L’affichage de l’Echo Show 10 ajoute à la facilité de contrôle de l’appareil. Vous pouvez balayer du haut vers le haut pour basculer certains paramètres, comme la luminosité, le mode Ne pas déranger et le suivi des mouvements, et vous pouvez balayer du haut vers la droite pour accéder à d’autres fonctionnalités, comme la musique, la vidéo et la maison intelligente. Cela vous donne vraiment le contrôle de l’Echo Show 10, bien plus qu’un appareil qui ne fournit qu’une assistance vocale.

Semblable à la plupart des appareils à écran de l’ère moderne, l’Echo Show 10 est équipé de services de streaming comme Netflix, Hulu et Amazon Prime Video. Malheureusement, l’expérience est loin d’être idéale, car des fonctionnalités telles que la sélection d’épisodes ont été désactivées dans la version allégée de l’application, et il n’y a pas non plus d’option de diffusion. Heureusement, la qualité sonore transforme tout épisode sur lequel vous tombez en un bruit de fond exceptionnel, mais je ne compterais pas sur cet écran de 10 pouces pour fournir suffisamment de détails pour une expérience de visionnage agréable à plus de quelques pas.

Du point de vue de la maison intelligente, l’Echo Show 10 a fonctionné admirablement. Je n’ai rencontré pratiquement aucun problème pour configurer mes lumières intelligentes, mon téléviseur intelligent Samsung ou la prise intelligente Kasa EP40, et j’ai pu utiliser tout ce qui précède sans problème à la fois par la voix et l’écran tactile.

La fonctionnalité phare de l’Echo Show 10 est sans aucun doute le suivi de mouvement. Commençons par apaiser ceux qui ont des problèmes de confidentialité et notons que la caméra intégrée ne vous suit pas à tout moment. L’appareil ne vous suivra pas tant que vous ne lui aurez pas donné une commande, auquel cas il se tournera rapidement vers vous avec l’écran intelligent, ce qui est un peu effrayant et très pratique.

L’Echo Show 10 vous permet vraiment de personnaliser votre expérience de suivi de mouvement, permettant aux utilisateurs de définir le rayon de rotation à des degrés spécifiques. En fait, vous pouvez même configurer l’appareil pour qu’il ne bouge que pendant certaines activités, ce que j’ai apprécié à la fois pour la confidentialité et pour des raisons fonctionnelles. Quant à sa capacité à me suivre réellement, l’Echo Show était suffisamment rapide et précis pour que tout utilisateur raisonnable reste dans le cadre pendant un appel. Oui, il était assez facile de confondre l’appareil dans des circonstances difficiles – comme se cacher et apparaître dans un nouvel emplacement – mais ne le faites pas et il suivra.

Faut-il l’acheter ?

Oui, si vous avez un revenu disponible et aimez Alexa. Il n’y a pas de si, de et ou de mais à ce sujet ; l’Echo Show 10 est cher à 250 $. Zut, Amazon donne pratiquement son matériel Echo moins cher, et ils peuvent également alimenter une maison intelligente, vous indiquer la météo ou vous rappeler d’emmener votre chien faire une promenade. Donc, en substance, vous payez 200 $ de plus pour un écran qui ne fait principalement que réitérer ce que l’assistant vocal vous dit.

Néanmoins, si vous êtes un apprenant visuel ou un mauvais auditeur qui est déjà connecté aux services Alexa, l’affichage intelligent ajoute à l’expérience. La personnalisation combinée à l’aide supplémentaire peut faire une grande différence pour certains utilisateurs, espérons simplement que ces utilisateurs ont les poches profondes. Combiné à une excellente qualité audio et à un mécanisme de suivi des mouvements silencieux, l’Amazon Echo Show 10 représente une évolution de l’assistant virtuel dont la plupart n’auront pas besoin, mais que beaucoup veulent encore, et si ce n’est pas l’essence de la dernière technologie, alors Je ne sais pas ce que c’est.

Achetez-le si…

Vous êtes satisfait d’Alexa comme assistant virtuel Vous êtes occupé et aimez le chat vidéo

Ne l’achetez pas si…

Vous n’avez pas de revenu disponible pour souffler sur un écran intelligent Vous avez besoin d’un haut-parleur plus que d’un écran

Un mois plus tard…

J’ai rapidement qualifié l’Echo Show 10 d’extravagance excessive qui n’offrait pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires pour un coût exorbitant. Et honnêtement, après les premières semaines d’utilisation, mes opinions sont restées en grande partie inchangées. Cependant, un facteur m’a convaincu que l’affichage intelligent avec suivi de mouvement peut être une expérience pratique et agréable : la localisation.

Au début, mon instinct était de placer l’Echo Show 10 contre le coin du mur de mon comptoir de cuisine, car il était facilement visible de toute la pièce et les cordons étaient hors de vue, et donc hors de vue. Mais ce n’est pas à cela que sert un écran intelligent pivotant à près de 360 ​​degrés avec suivi de mouvement, c’est pourquoi je l’ai finalement déplacé vers le bord de mon îlot de cuisine. Après avoir obtenu quelques couvertures pour garder le cordon d’alimentation caché, j’ai rapidement réalisé le véritable avantage d’un écran intelligent de suivi de mouvement.

Bien sûr, l’écran qui tournoyait à chaque fois que je faisais une demande était choquant au début, mais cela rendait les listes de courses, les bulletins météo et tous les autres éléments de base des assistants virtuels encore plus attrayants. Même ma femme, dont la relation avec les assistants virtuels est au mieux tendue, l’utilise actuellement pour regarder une bande-annonce de la deuxième saison d’Emily à Paris sur Netflix, malgré notre télévision parfaitement bonne assise juste derrière elle.

Cependant, les plaintes concernant les logiciels sont toujours d’actualité. J’étais tout à fait prêt à adoucir mon opinion sur l’Echo Show 10 après l’avoir utilisé le mois dernier. C’est-à-dire jusqu’à ce que j’essaie de me rappeler d’écrire cette mise à jour et que je passe cinq bonnes minutes à essayer de faire en sorte qu’Alexa comprenne pleinement ma demande. Malheureusement, par rapport à Google Assistant et même à Siri, Alexa est plus susceptible de dérailler même lors des tâches les plus élémentaires.

Le prix n’a évidemment pas baissé non plus, ce qui fait de l’Echo Show 10 un investissement sérieux. Bien que je doive admettre que les fonctionnalités de suivi de mouvement sont intéressantes, je ne suis pas sûr qu’elles coûtent 250 $ alors que vous pouvez obtenir des écrans intelligents fixes beaucoup moins chers. Mais encore une fois, si vous avez un revenu disponible, je mentirais si je disais que je n’ai pas aimé avoir l’Echo Show 10.

