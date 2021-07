Revue Amazon Echo Show 5 (2e génération) : améliorations mineures

Les écrans intelligents deviennent de plus en plus puissants. Non seulement ils peuvent afficher des informations relatives à vos demandes vocales, mais ils peuvent également être utilisés pour des conversations vidéo, pour contrôler des appareils domestiques intelligents, etc. L’Echo Show 5 est l’un des plus compacts de ces écrans intelligents. Cela en fait une excellente horloge de chevet, par exemple.

À 80 $, l’Echo Show 5 est relativement bon marché. Mais Amazon a-t-il coupé les coins ronds pour atteindre ce niveau de prix ? Nous avons mis l’appareil à l’épreuve pour le découvrir dans notre revue complète Echo Show 5.

Prix ​​de l’affichage intelligent Amazon Echo Show 5 (2e génération) : 84,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception Amazon Echo Show 5

Comme mentionné, l’Echo Show 5 est l’un des écrans intelligents les plus compacts du marché. C’est peut-être la raison pour laquelle vous achetez l’appareil – mais sinon, cela vaut également la peine de considérer l’Echo Show 8 ou l’Echo Show 10.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme vous pouvez vous y attendre, l’écran de l’appareil mesure environ 5,5 pouces. L’Echo Show 5 dans son ensemble mesure 5,8 pouces de large, 3,4 pouces de haut et 2,9 pouces de profondeur. C’est certainement un peu plus profond que ce à quoi vous pourriez vous attendre, mais c’est une bonne chose car il abrite ainsi un haut-parleur plus grand.

Au sommet de l’Echo Show 5 se trouve toutes les commandes. Il y a des boutons pour augmenter et baisser le volume, ainsi qu’un bouton pour couper le microphone et éteindre la caméra. Et, juste au cas où vous ne feriez pas confiance au bouton, il y a aussi un curseur pour couvrir physiquement la caméra. Il est clair qu’Amazon essaie d’apaiser les inquiétudes concernant la confidentialité.

L’arrière de l’appareil est en forme de coin, ce qui lui permet de reposer fermement sur un bureau. Il est recouvert d’une texture de tissu, ce qui le rend un peu plus accessible.

De manière générale, l’Echo Show n’a pas l’air mal. Le modèle blanc peut sembler un peu bon marché, et je n’ai pas vu les modèles noirs ou bleus en personne. Mais il ne semblera pas déplacé dans un environnement domestique.

Affichage Amazon Echo Show 5

L’écran de l’Echo Show 5 est assez petit et, par conséquent, il est préférable d’obtenir des informations visibles plutôt que de regarder des films et des émissions de télévision. Techniquement, cependant, vous pouvez regarder des films dessus si vous le souhaitez. L’appareil prend en charge Prime Video et Netflix, ainsi que YouTube via un navigateur Web intégré.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La qualité d’affichage est correcte pour un écran de 5 pouces. C’est une résolution assez basse, à 960 x 480, mais vous pouvez toujours lire du texte dessus et voir des images parfaitement bien. Il est important de noter que bien que les angles de vision ne soient pas assez bons pour regarder des films en grand angle, vous pouvez toujours facilement voir des choses comme l’heure et la météo. Il devient également assez lumineux pour être utilisé.

Amazon Echo Show 5 Audio et caméra

Une partie de l’expérience Echo, en général, consiste à pouvoir écouter de la musique, et même si vous ne l’utilisez pas pour écouter de la musique, vous voudrez au moins pouvoir bien entendre Alexa. Le haut-parleur est en fait identique à l’Echo Show 5 de génération précédente, c’est-à-dire qu’il fait définitivement le travail. Le haut-parleur peut devenir assez fort pour la plupart des cas d’utilisation, et malgré sa très petite taille, il ne sonne pas mal.

Cela ne veut pas dire que ça sonne bien. Le haut-parleur n’a pas beaucoup de basses ou beaucoup de détails dans le haut de gamme. Si vous cherchez quelque chose pour écouter de la musique, nous vous recommandons d’économiser un peu plus pour autre chose. Mais, si vous voulez quelque chose à utiliser pour parler à Alexa, écouter des podcasts et des livres audio, etc., l’Echo Show 5 convient parfaitement.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’appareil photo de l’appareil n’est pas non plus médiocre. Il fait l’affaire pour les appels vidéo, mais pas avec beaucoup de qualité. Généralement, les images manquent de détails et de profondeur, mais encore une fois, c’est parfaitement bien dans la plupart des situations. L’appareil peut également être utilisé comme caméra de sécurité de base. Il n’offre pas de fonctionnalités de sécurité ou de notifications plus intelligentes, mais vous pouvez voir un flux de votre maison via l’appareil quand vous le souhaitez.

Amazon Echo Show 5 fonctionnalités et interface intelligentes

Comme c’est le cas pour tout écran intelligent, la principale raison d’obtenir l’Echo Show 5 est le fait qu’il est si intelligent. Comme vous vous en doutez, la fonction intelligente principale est Alexa. Avec Alexa, vous pouvez trouver des informations sur le Web, contrôler vos appareils domestiques intelligents, et plus encore. Alexa est l’un des meilleurs assistants numériques. C’est à peu près à égalité avec Google Assistant, et un peu mieux que Siri, bien que Siri commence à s’améliorer. Alexa s’améliore également constamment, ce qui signifie que dans un an, votre Echo Show 5 sera probablement plus utile qu’il ne l’est déjà.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il existe d’autres fonctionnalités intelligentes propres à l’Echo Show 5, plutôt qu’à Alexa en général. Comme mentionné, vous obtiendrez la fonction de surveillance à domicile qui vous permet de voir un flux de la caméra intégrée.

L’interface globale est relativement facile à naviguer. L’écran d’accueil, par défaut, parcourt des éléments tels que les titres de l’actualité, les images et les compétences suggérées. Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour accéder à un curseur de luminosité, à un bouton Ne pas déranger et à un bouton Paramètres. Faites glisser votre doigt depuis la droite pour accéder à plus de fonctionnalités, comme la vidéo et la musique, les routines et les appareils domestiques intelligents. Vous vous y habituerez facilement.

Performances d’Amazon Echo Show 5

Bien que la qualité de la caméra ne soit pas excellente, le plus gros problème que j’ai eu avec l’Echo Show 5 est le fait qu’il est parfois assez lent. L’interface bégaie souvent et il faut du temps à l’appareil pour charger des éléments tels que des pages Web. J’aurais aimé voir de meilleures performances de l’Echo Show 5, car cela aurait permis une expérience globale plus fluide.

Conclusion

Pour le prix, l’Amazon Echo Show 5 est le meilleur haut-parleur intelligent du marché. Ce n’est en aucun cas révolutionnaire – la caméra est assez terne et c’est un peu lent. Mais Alexa devient de plus en plus intelligent, l’appareil est plutôt bien conçu et il s’intègre assez bien au reste de votre maison intelligente, en supposant que votre maison intelligente soit construite sur Alexa.

La compétition

Si vous êtes un utilisateur d’Alexa, le principal concurrent vient d’Amazon lui-même, sous la forme d’Echo Show 8 et d’Echo Show 10. Ces appareils sont à peu près aussi performants que celui-ci, mais ils offrent des écrans plus grands, un meilleur son, etc. .

Il y a aussi de la concurrence du côté de Google, comme le Google Nest Hub. Le Nest Hub a un écran plus grand et une meilleure réponse audio. Évidemment, si vous êtes connecté à l’écosystème Alexa, ces choses ne seront pas si importantes pour vous.

Dois-je acheter Amazon Echo Show 5 ?

Oui. Si vous êtes un utilisateur d’Alexa qui veut juste un écran intelligent à petit budget, l’Echo Show 5 est la voie à suivre.

