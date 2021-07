Revue Amazon Echo Show 8 (2e génération) : le bon compromis

La gamme d’écrans intelligents Echo Show est parfaite pour ceux qui veulent un peu plus d’Alexa. Maintenant dans sa deuxième génération, l’Echo Show 8 se situe entre l’Echo Show 5 et l’Echo Show 10 en termes de taille et de prix. Il offre la même conception globale et les mêmes fonctionnalités que l’Echo Show 5, mais avec un peu plus d’espace d’écran – il y a donc plus de place pour les activités.

À 130 $, l’appareil est un peu plus cher que l’Echo Show 5. Mais cet écran supplémentaire peut être très utile. Devriez-vous acheter le nouvel Amazon Echo Show 8 ou économiser votre argent ? J’utilise l’Echo Show 8 depuis un certain temps maintenant pour le savoir.

Prix ​​de l’affichage intelligent Amazon Echo Show 8 : 129,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception Amazon Echo Show 8

L’Echo Show 5 et l’Echo Show 8 offrent un design similaire, et il est nettement différent de celui de l’Echo Show 10. Il est généralement en forme de coin, avec un revêtement en tissu à l’arrière de l’appareil et un écran de 8 pouces sur le de face.

L’appareil mesure en général 7,9 pouces de large, 5,4 pouces de haut et 3,9 pouces de profondeur. Bien qu’il soit plus grand que l’Echo Show 5, il reste suffisamment compact pour résider sur la plupart des bureaux ou des tables sans être trop intrusif.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Au sommet de l’Echo Show 8 se trouve l’endroit où vous obtiendrez les commandes pour cela. Il y a deux boutons pour le volume et un bouton de sourdine du microphone. Il y a aussi un curseur pour couvrir physiquement la caméra, au cas où vous seriez inquiet pour la vie privée. C’est une belle touche.

L’appareil est disponible en deux couleurs – “Charcoal” et “Glacier White”. Nous examinons le modèle Charocal, que j’aime mieux que l’option Glacier White.

De manière générale, l’appareil n’est pas le produit technologique le plus excitant, mais il devrait avoir fière allure dans n’importe quelle maison. Il n’attire pas trop l’attention sur lui-même, et certains peuvent le trouver un peu ennuyeux, mais il a toujours l’air bien.

Écran Amazon Echo Show 8

L’écran de l’Echo Show 5 a fait le travail mais laissait généralement un peu à désirer. Alors, comment l’Echo Show 8 se compare-t-il? Eh bien, c’est plus la même chose. L’écran a une résolution plus élevée, mais étant donné la taille plus grande, la densité de pixels réelle est plus faible. En général, j’ai trouvé qu’il avait l’air aussi net que celui de l’Echo Show 5.

Ce qui est bien, cependant, c’est le fait qu’il est plus grand. L’écran de l’Echo Show 5 était un peu trop compact pour moi, et je trouve que l’espace supplémentaire sur l’Echo Show 8 est vraiment pratique pour des choses comme les appels vidéo et regarder des vidéos. Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre Echo Show pour faire ces choses, alors le plus petit écran vous conviendra.

Amazon Echo Show 8 audio et caméra

L’Echo Show 8 propose à la fois des haut-parleurs plus grands et une caméra à plus haute résolution – donc théoriquement, il devrait offrir à la fois un meilleur son et une meilleure vidéo. Heureusement, c’est le cas. En fait, l’expérience d’écoute globale sur ce haut-parleur est en fait assez bonne.

Le haut-parleur offre généralement une bonne réponse des basses, avec plus qu’assez de punch pour les grosses caisses et les guitares basses. C’est définitivement un son riche en basses, mais j’ai trouvé que la plupart du temps, il n’allait pas trop loin. Les détails sont bons pour un haut-parleur dans cette gamme de prix, mais encore une fois, ne vous attendez pas à un son de niveau audiophile. Vous pouvez également régler l’égaliseur dans l’application Alexa, si vous le souhaitez, ce qui est une bonne idée.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La qualité de l’appareil photo est bien meilleure sur l’Echo Show 8 que sur le modèle de la génération précédente et sur l’Echo Show 5. L’appareil dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels qui peut être utilisé pour les appels vidéo ou pour voir une vue de la pièce dans laquelle il se trouve. Les détails sont assez nets et la caméra a également un angle plus large pour que vous puissiez en voir plus. Ce n’est pas une caméra 4K, mais elle fait définitivement l’affaire – et relativement bien.

Amazon Echo Show 8 fonctionnalités et interface intelligentes

L’Amazon Echo Show 8 offre un certain nombre de fonctionnalités intelligentes qui en font un bon ajout à toute maison intelligente alimentée par Alexa.

La principale parmi celles-ci, bien sûr, est Alexa. Comme d’habitude, vous pouvez utiliser Alexa ici pour trouver des informations sur le Web, contrôler vos appareils domestiques intelligents, etc. Avec l’affichage, vous obtiendrez encore plus d’informations. Renseignez-vous sur la météo et vous pourrez voir les prévisions pour la semaine. Demandez à voir les flux de vos caméras et ils s’afficheront à l’écran. Etc.

L’interface permet également d’autres contrôles. D’un simple glissement, vous pouvez voir et contrôler vos appareils domestiques intelligents sans avoir à dire un mot. Et, quand vous ne faites rien, vous aurez un bon aperçu de vos photos et de l’heure.

Vous pouvez également utiliser votre écran intelligent pour regarder des films et des émissions de télévision. L’écran prend en charge Netflix, Prime Video et Hulu, mais beaucoup d’autres ne sont pas pris en charge. Les vidéos YouTube s’ouvrent dans un navigateur, vous pouvez donc au moins les regarder même s’il n’y a pas d’application native.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’interface en général est assez facile à naviguer. Amazon a mis à jour le logiciel sur les appareils Echo Show plus tôt cette année. Vous pouvez faire glisser votre doigt depuis le haut de l’interface pour contrôler la luminosité et accéder aux paramètres. Ou faites glisser votre doigt depuis la droite pour accéder à d’autres commandes, comme les commandes de la maison intelligente, les vidéos, les alarmes, etc. Vous vous y habituerez presque immédiatement.

Performances d’Amazon Echo Show 8

L’un des points faibles de l’Echo Show 5 est le fait qu’il répond relativement lentement à l’entrée. L’Echo Show 8 a un processeur légèrement meilleur, mais j’ai quand même trouvé qu’il était un peu lent à réagir. C’est un peu frustrant, mais vous vous y habituerez – il n’a jamais gelé ni cessé de réagir complètement.

Conclusion

L’Amazon Echo Show 8 est un excellent compromis entre le trop petit Echo Show 5 et le trop cher Echo Show 10. Ce n’est pas un appareil révolutionnaire, mais ce n’est pas nécessaire. Si votre maison intelligente fait partie de l’écosystème d’Amazon, alors l’appareil vaut la peine d’être acheté.

La compétition

Le principal concurrent de l’Echo Show 8 vient d’Amazon lui-même. Si vous avez un budget limité et que vous ne prévoyez pas d’utiliser votre appareil pour regarder des vidéos ou discuter en vidéo, l’Echo Show 5 peut quand même faire l’affaire. Alternativement, si vous voulez toutes les cloches et les sifflets, l’Echo Show 10 vaut la peine d’être considéré. Je pense que l’Echo Show 8 offre cependant un meilleur rapport qualité-prix.

Dois-je acheter l’Amazon Echo Show 8 ?

Oui. Si vous voulez un écran intelligent alimenté par Alexa, l’Echo Show 8 est celui qu’il vous faut.

Prix ​​de l’affichage intelligent Amazon Echo Show 8 : 129,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission