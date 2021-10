Revue Amazon Fire TV Stick 4K Max : cloches, sifflets et plus

Les fabricants utilisent une astuce simple pour désigner quelque chose comme le meilleur ou le plus puissant – ils ajoutent « Max » au nom. Pensez à l’iPhone 13 Pro Max ou au service de streaming HBO Max. Maintenant, Amazon amène ses appareils de streaming au « Max ». Son nouveau Fire TV Stick 4K Max est présenté comme le stick de streaming le plus puissant de l’entreprise à ce jour. Découvrez si les affirmations sonnent vraies dans notre revue Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Ce que vous devez savoir sur Amazon Fire TV Stick 4K Max

Ryan Haines / Autorité Android

Amazon Fire TV Stick 4K Max : 54,99 $ / 54,99 £ / 64,99 €

Le Fire TV Stick 4K Max est une clé de streaming multimédia d’Amazon qui se branche sur le port HDMI de votre téléviseur. Il s’insère au-dessus du Fire TV Stick 4K dans le portefeuille d’Amazon et ne coûte que 5 $ de plus. Vous obtenez des améliorations notables pour ce peu d’argent supplémentaire. Le Fire TV Stick 4K Max est le seul appareil de streaming d’Amazon à prendre en charge le Wi-Fi 6 actuellement. Il correspond également au Fire TV Cube avec 2 Go de RAM et un nouveau processeur quadricœur à 1,8 GHz pour vous permettre de diffuser rapidement et de ne pas être bloqué dans les menus de navigation.

La clé de streaming premium d’Amazon prend en charge tous les services de streaming vidéo et de musique les plus populaires comme Spotify. Il prend également en charge Dolby Atmos et Dolby Vision, et vous pouvez également profiter de la qualité HDR et 4K Ultra HD, à condition que vous disposiez d’un téléviseur suffisamment net.

Amazon a présenté une nouvelle télécommande vocale avec le Fire TV Stick 4K, et elle est de retour pour la nouvelle génération. Vous trouverez un bouton Alexa bleu en haut pour les commandes vocales, ainsi qu’une série de raccourcis clavier en bas. Notre télécommande est livrée avec Prime Video, Netflix, Disney Plus et Hulu.

L’Amazon Fire TV 4K Max cherche à rivaliser avec les meilleurs sticks et dongles de Google et Roku, notamment le Chromecast avec Google TV et le Roku Streaming Stick 4K. Vous pouvez vous procurer le Fire TV Stick 4K Max sur Amazon (évidemment) et de nombreux autres grands détaillants aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres régions d’Europe, ainsi que sur de nombreux autres marchés.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

L’utilisation du Fire TV Stick 4K Max est un jeu d’enfant dès la minute où vous ouvrez la boîte. Tout est inclus : la clé, la télécommande, une paire de piles AAA, un câble d’alimentation et même une rallonge HDMI pour les téléviseurs avec des ports bien emballés. Il effectue une série de mises à jour avant de passer le contrôle, et la configuration de la télécommande pour l’alimentation du téléviseur est extrêmement simple grâce à la prise en charge HDMI CEC. Vous pouvez également choisir de restaurer vos téléchargements si vous aviez un précédent Fire TV Stick.

Tout est rapide dans l’utilisation quotidienne, aussi. Je n’ai remarqué aucun décalage ni bégaiement grâce à l’amélioration des composants internes. L’ajout du Wi-Fi 6 signifie que les flux démarrent presque instantanément, même si vous aurez besoin d’un routeur compatible pour profiter des avantages. Même si vous n’en avez pas, vous pouvez être sûr que la suite de connectivité du Fire Stick 4K Max est évolutive.

Malgré les mises à niveau, Amazon a également maintenu le prix très compétitif. C’est 5 $ de plus que les appareils rivaux de Roku et de Google, mais à 54,99 $, le Fire TV Stick 4K Max est la moitié du prix du Fire TV Cube, mais il convient mieux à tous ceux qui veulent la puissance brute du Cube sans les fonctionnalités de haut-parleur intelligent.

Tant que votre routeur peut suivre, le Wi-Fi 6 est une arme secrète pour le streaming 4K.

L’interface d’Amazon Fire TV a également fait l’objet d’un lifting. Il se sent lisse et poli, et il est facile de naviguer dans votre énorme liste d’applications de streaming. Comme tout appareil digne de ce nom, vous pouvez accéder à tous les services. Les raccourcis clavier à distance d’Amazon permettent d’accéder plus facilement à certains qu’à d’autres, mais vous ne devriez avoir aucun mal à trouver et à télécharger vos favoris.

Mentionnant la télécommande d’Amazon, il offre tout ce dont vous avez besoin. Il contient désormais 17 boutons pour un contrôle complet de votre téléviseur, et le processus d’appairage est on ne peut plus simple. Le bouton bleu Alexa se démarque plus qu’avant, et les commandes vocales sont le meilleur moyen de naviguer, à condition que vos applications soient déjà installées.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Il n’y a pas grand-chose à redire sur le dernier appareil de streaming d’Amazon. Il offre vitesse, stockage et une excellente télécommande. Cependant, la télécommande elle-même commence à être un peu encombrée. Amazon a porté le nombre de boutons à 17, mais la taille et la forme de la télécommande n’ont pas beaucoup changé par rapport aux générations précédentes. De même, certains les trouveront utiles, mais je ne me suis pas non plus retrouvé à utiliser les raccourcis clavier très souvent. C’est dommage que vous ne puissiez pas les remapper.

La télécommande Fire TV autrefois simple commence à se sentir encombrée de boutons.

Le Fire TV Stick 4K Max est également victime de l’amour d’Amazon pour les publicités. Dès que vous l’allumez, vous êtes accueilli par une énorme bannière publicitaire sur la page d’accueil. L’interface vous propose également pas mal de bars promus et donne la priorité aux émissions d’Amazon par-dessus tout. Ce n’est pas nécessairement une surprise, mais cela pourrait être un peu atténué.

Si vous aimez diffuser des émissions et des vidéos de votre téléphone sur votre téléviseur, vous serez déçu d’apprendre que le Fire Stick 4K Max ne prend pas en charge Google Cast ou AirPlay 2 d’Apple. Vous pouvez toujours envoyer des vidéos et des émissions depuis votre téléphone vers votre téléviseur à partir de la propre application Prime Video d’Amazon, bien que vous ne trouviez pas autant d’options pour Netflix et YouTube.

Revue Amazon Fire TV Stick 4K Max : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le bâton de streaming d’Amazon approche de sa forme finale. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil de streaming et que vous avez déjà investi dans l’écosystème Amazon, il est difficile d’en mettre trop au-dessus du Fire TV Stick 4K Max. Bien sûr, le nom est une bouchée, mais il offre des options de streaming de haute qualité à tous les niveaux. La télécommande puissante est tout ce dont vous aurez besoin si vous avez coupé le cordon, et le nouveau processeur et la RAM supplémentaire sont immédiatement perceptibles.

Apprendre encore plus: Roku vs Amazon Fire TV – lequel est fait pour vous ?

Cependant, le Fire Stick 4K Max ne sera pas un choix parfait pour tout le monde. Si vous avez construit votre maison intelligente sur une fondation Google, vous voudrez peut-être plutôt regarder le Chromecast avec Google TV (49,99 $). Il est livré avec la toute première télécommande Chromecast de Google et se couple de manière transparente avec la plate-forme Google TV et Google Cast. Vous pouvez également consulter le nouveau Streaming Stick 4K de Roku (49,99 $). Il correspond presque au Fire TV Stick, avec HDR et Dolby Vision, et il prend en charge AirPlay 2, même si vous manquez le Wi-Fi 6.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le Fire TV Stick 4K Max comprend un processeur plus rapide pour de meilleures performances et du matériel WiFi-6.