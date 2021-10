Revue Amazon Kindle Paperwhite (2021) : la liseuse à battre

Le Kindle est synonyme de livres électroniques et de liseuses, mais Amazon n’a pas vraiment mis à jour le Paperwhite, son Kindle le plus vendu, depuis près de trois ans. Enfin, cependant, ce moment est venu. Le Kindle Paperwhite 2021 ajoute une liste exhaustive de fonctionnalités réellement utiles tout en améliorant les fonctionnalités que les utilisateurs connaissent et aiment déjà.

Ce sont les petites choses qui comptent. Par exemple, le Paperwhite dispose enfin d’un port USB-C, vous pouvez donc le recharger avec tous vos autres câbles USB-C. Et, il a un meilleur affichage.

Mais le Kindle Paperwhite 2021 n’est toujours pas parfait. Voici pourquoi.

Modèles Kindle Paperwhite 2021

En 2021, Amazon propose quelques modèles Paperwhite différents. Le moins cher est le modèle standard avec publicités, qui affiche des publicités sur l’écran de verrouillage. L’option du milieu est la même mais supprime les publicités. Et la plus chère est la « Signature Edition », qui ajoute une recharge sans fil, un rétroéclairage à réglage automatique et dispose de 32 Go de stockage. Nous examinons l’édition Signature, cependant, les modèles standard seront à peu près les mêmes dans une utilisation quotidienne.

Conception Kindle Paperwhite 2021

Le nouveau Kindle Paperwhite ressemble à… un Kindle. Mais un peu plus élégant, avec un écran plus grand. Comme les itérations précédentes, l’appareil est en grande partie construit en plastique noir et présente des lunettes relativement grandes autour de l’écran e-ink et le logo Kindle en bas. Mais le rapport écran/corps est plus grand, ce qui lui donne un aspect un peu plus moderne.

En parlant de plus moderne, l’appareil dispose enfin d’un port USB-C en bas, à la place du port MicroUSB que l’on trouvait sur les modèles précédents. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ne vivent pas en 2017. Nous sommes en 2021, et c’est assez frustrant qu’il ait fallu autant de temps pour obtenir l’USB-C, mais au moins c’est ici maintenant. À côté du port, vous obtiendrez un bouton marche/arrêt. C’est un placement un peu gênant pour le bouton, mais vous vous y habituerez.

Le plastique du Paperwhite capte très facilement les empreintes digitales et, par conséquent, il ne faut pas longtemps pour que l’appareil ait l’air sale. Cela n’a pas vraiment d’impact sur l’utilisation de la liseuse, mais c’est quand même quelque chose à noter.

Heureusement, bien que le Paperwhite soit légèrement plus grand que les modèles de la génération précédente, il reste très léger. Il pèse 7,2 onces, ce qui est facile à tenir pendant des sessions de lecture encore plus longues.

Écran Kindle Paperwhite 2021

Bien que le design mis à jour soit agréable, l’affichage mis à jour est peut-être encore plus important. Le Kindle Paperwhite 2021 offre un écran e-ink de 6,8 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce et un rétroéclairage qui, selon Amazon, est 10 % plus lumineux que la génération précédente.

En général, l’affichage est superbe. Avec le rétroéclairage éteint, le texte apparaît net et il y a suffisamment de place sur l’écran pour afficher beaucoup de texte pour la plupart des utilisateurs. L’écran est à peu près aussi grand qu’un livre de poche standard, et je n’ai jamais vraiment eu l’impression de vouloir plus de texte à l’écran. J’ai cependant ajusté la taille de la police, car la valeur par défaut me semblait un peu grande et j’ai une vision suffisamment bonne pour pouvoir voir un texte plus petit de toute façon.

Dans l’obscurité, bien sûr, l’expérience de lecture est un peu différente, et le rétroéclairage peut donner l’impression de regarder davantage un écran de tablette qu’un écran e-ink. Mais le rétro-éclairage en général semble assez bon. Il s’agit d’un rétroéclairage à 17 LED, qui semble relativement uniforme. Vous pouvez modifier la couleur de l’écran pour qu’il soit plus chaud ou plus froid, et vous pouvez le régler pour qu’il fonctionne selon un calendrier, vous permettant de voir des couleurs plus chaudes la nuit, ce qui est un peu plus doux pour les yeux.

L’affichage sur le Kindle Paperwhite est très net et devient suffisamment lumineux pour une lecture décontractée dans l’obscurité.

Performances Kindle Paperwhite 2021

C’est un peu étrange de parler d’un e-reader en termes de performances, mais c’est un domaine où le Paperwhite pourrait s’améliorer. Pour une utilisation plus occasionnelle, le Paperwhite est très rapide. Après tout, il n’a pas vraiment besoin de faire grand-chose à part tourner la page, télécharger de nouveaux livres, etc. Mais j’ai trouvé que parfois il s’étouffait avec des tâches apparemment faciles. Par exemple, lorsque j’essayais de passer à un nouveau réseau Wi-Fi, l’appareil s’est complètement bloqué jusqu’à ce que je le redémarre. Et, cela peut prendre une seconde ou deux pour répondre lorsque vous parcourez les paramètres.

Vous vous habituerez à attendre que l’appareil réponde, et pourtant, c’est assez rapide là où ça compte. Mais les goulots d’étranglement sont un peu ennuyeux.

Les performances du réseau sont correctes. L’appareil était capable de télécharger des livres en moins de 10 secondes environ, et des informations supplémentaires, comme des couvertures, sont apparues assez rapidement. Pour la plupart des gens, cela signifie que 8 Go seront plus que suffisants, car vous n’aurez pas à attendre longtemps pour télécharger de nouveaux livres lorsque vous serez prêt, ce qui facilitera la gestion du stockage.

La durée de vie de la batterie du Kindle Paperwhite 2021 est excellente. Nous n’avons pas pu vraiment le tester pendant la période d’examen étant donné qu’il devrait durer au moins quelques mois pour la plupart des utilisateurs. Et, lorsqu’il commence à manquer, vous pouvez le recharger rapidement via le port USB-C ou via le chargement sans fil, si vous disposez de l’édition Signature.

Logiciel Kindle Paperwhite 2021

Amazon a également mis à jour le logiciel du Paperwhite, dans le but de faciliter la navigation. Au final, le logiciel variera un peu selon que vous achetiez ou non le Kindle sans publicité, ou celui avec des publicités. Mais de toute façon, il y a des changements significatifs qui peuvent être utiles.

Par exemple, sur l’écran d’accueil, vous pouvez facilement revenir directement au livre que vous lisiez, en minimisant le temps que vous devez passer à naviguer dans le logiciel pour accéder à votre livre. De plus petits changements font également une différence. Vous pouvez maintenant afficher la couverture du livre que vous lisez sur l’écran de verrouillage, par exemple.

Toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez sont toujours là. Par exemple, X-Ray peut vous donner des informations sur un personnage et son histoire.

Bien sûr, tout cela dépend de l’utilisation de Paperwhite avec votre bibliothèque Kindle. Il est possible d’obtenir des livres EPUB ou PDF sur votre appareil, mais c’est un problème et cela ne fonctionne pas toujours correctement.

Conclusion

Le Kindle Paperwhite 2021 est une solide mise à niveau du modèle 2018, et une excellente option pour ceux qui veulent une liseuse électronique en 2021. Il a un écran plus grand, un meilleur design et enfin, un port USB-C – et finalement, c’est la voie à suivre pour la plupart des gens qui veulent un e-reader solide.

La compétition

Le Kindle Paperwhite n’a pas beaucoup de concurrence, surtout pour ceux qui veulent pouvoir acheter des livres dans la boutique Kindle. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à l’édition Paperwhite Signature, qui ajoute une recharge sans fil et un affichage à réglage automatique. La plupart, cependant, seront parfaitement satisfaits du modèle standard sans publicité, qui coûte 160 $.

Si vous n’avez pas besoin de vous en tenir à la boutique Kindle, vous pouvez envisager quelque chose de Kobo ou d’Onyx. La plupart, cependant, devraient s’en tenir à la gamme Kindle éprouvée.

Dois-je acheter l’Amazon Kindle Paperwhite (2021) ?

Oui. Le Kindle Paperwhite 2021 est le meilleur e-reader pour la plupart des gens.

