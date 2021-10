Revue Amazon Kindle Paperwhite (2021): un livre plus grand et meilleur

Cela fait près de trois ans qu’Amazon a mis à jour son meilleur (et le plus vendu) Kindle : le Kindle Paperwhite de milieu de gamme, qui obtient sa plus grande mise à niveau jamais réalisée. Sur le papier, au moins, Amazon a enfin construit le Kindle ultime.

La dernière mise à jour de Paperwhite était relativement mineure, avec juste un léger ajustement de conception et une imperméabilisation servant d’ajout principal. La nouvelle actualisation Kindle Paperwhite, en revanche, ajoute presque toutes les mises à jour que vous pouvez imaginer pour une actualisation matérielle : un écran plus grand, une recharge sans fil, un port USB-C, une température de couleur réglable et des LED supplémentaires pour un rétroéclairage plus cohérent.

Note de Verge 8,5 sur 10

Bon produit

Un affichage encore meilleur Une batterie USB-C d’un mois enfin

Mauvaises choses

Une taille plus grande ne conviendra pas à tout le monde Mauvais support pour les livres non Amazon Toujours pas de boutons physiques

Il existe en fait deux versions différentes du nouveau Paperwhite cette fois : le modèle standard et la « Signature Edition », qui ajoute la recharge sans fil, un capteur pour régler automatiquement le rétroéclairage et quatre fois plus de stockage (32 Go, contre 8 Go sur la normale. maquette).

Le Paperwhite ordinaire coûte 139,99 $, ou 159,99 $ sans publicités sur l’écran de verrouillage, tandis que l’édition Signature coûte 189,99 $ (sans publicité, il n’y a pas d’option pour obtenir une remise pour la visualisation des publicités sur le modèle plus sophistiqué).

J’ai testé l’édition Signature la semaine dernière ; si cela justifie le coût supplémentaire, cela dépendra de l’importance de ces différences pour vous. Le stockage supplémentaire et le rétroéclairage réglable automatiquement sont d’excellents ajouts ; Le chargement Qi est un peu moins utile, étant donné que le nouveau Paperwhite doit être chargé si rarement et se charge beaucoup plus rapidement via USB-C que via un chargement sans fil. De plus, vous aurez besoin d’un bloc-notes qui s’adapte réellement au Paperwhite, ce qui peut être difficile si vous préférez les chargeurs de la taille d’un téléphone (en particulier les chargeurs debout orientés verticalement.) Je soupçonne que la plupart des gens conviendront aux modèles standard, mais si vous stockez un beaucoup de livres (et en particulier de livres audio), préfèrent vraiment le rétroéclairage automatique, ou déboursent déjà pour supprimer les publicités onéreuses d’Amazon, cela pourrait valoir l’argent supplémentaire.

Le plus grand écran a fière allure mais est un peu plus lourd grâce à la taille ajoutée.

Le design large est en grande partie le même que l’ancien Paperwhite: un écran tactile encastré, un dos caoutchouté adhérent, un logo « Kindle » gris sur la lunette inférieure et l’excellente étanchéité IPX8 qui était la caractéristique principale de la dernière génération. Ils sont cependant faciles à distinguer, grâce au plus grand écran du modèle 2021.

Comme il est de tradition pour une mise à jour Paperwhite, bon nombre des fonctionnalités les plus importantes ici proviennent directement du Kindle Oasis haut de gamme, le Paperwhite obtenant le plus grand affichage et les paramètres de température de couleur qu’Amazon propose déjà sur son Kindle le plus cher. Les principales différences restantes sont le facteur de forme unique de l’Oasis (qui comprend des boutons de changement de page physiques), un écran de plus en plus grand (sept pouces sur l’Oasis contre 6,8 pouces sur le Paperwhite) et un peu plus de LED pour éclairer l’écran (17 LEDs sur le Paperwhite jusqu’à l’Oasis’ 25).

Les ajouts ici signifient que les différences entre l’Oasis à 249,99 $ et le Paperwhite à 139,99 $ sont plus minces que jamais. Parmi ceux-ci, le plus notable est le nombre de LED – les LED supplémentaires permettent à l’Oasis d’éclairer encore plus, mais ce n’est pas une différence qui vaut la peine de payer presque deux fois plus pour elle-même. Le Paperwhite 2021 devient très lumineux, et je n’ai même remarqué la différence qu’en les comparant face à face dans une pièce sombre.

Les différences entre l’Oasis et le Paperwhite sont plus minces que jamais

Curieusement, cependant, Amazon utilise également le Paperwhite pour lancer plusieurs nouvelles fonctionnalités de la gamme Kindle, ce qu’il fait généralement dans l’autre sens (avec des mises à niveau premium venant d’abord sur l’Oasis, puis plus tard sur les autres modèles). Vraisemblablement, Amazon aura un Oasis mis à jour sur toute la ligne qui le ramènera à la parité avec le Paperwhite, mais pour le moment, le modèle de milieu de gamme d’Amazon est étrangement le plus avancé sur le plan technologique.

Le Paperwhite 2021 est également enfin le premier Kindle d’Amazon à être équipé d’une charge USB-C, ce qui permet de charger rapidement l’appareil et, plus important encore, d’utiliser les mêmes câbles que la plupart des autres appareils modernes. La longue durée de vie de la batterie signifie que vous ne la rechargerez toujours pas aussi souvent, mais c’est un autre grand pas pour beaucoup (moi y compris) de pouvoir enfin retirer les câbles Micro USB de ma vie.

Le nouveau Paperwhite présente l’un des changements de conception les plus notables pour le modèle de liseuse électronique dans son histoire de près de dix ans. Pour la première fois pour le Paperwhite, Amazon a augmenté l’affichage d’un panneau de six pouces à un écran de 6,8 pouces en augmentant légèrement la taille physique du Paperwhite et en réduisant légèrement les bordures autour de l’écran.

La vue de la bibliothèque mise à jour est essentiellement la même, mais il y a une nouvelle barre de menus en bas.

L’écran a toujours la résolution nette de 300 ppi que l’ancien modèle avait, malgré la taille plus grande. Le nouveau design avec ses bordures réduites (en particulier en haut de l’écran) est plus beau que jamais, et l’espace d’écran supplémentaire pour la lecture est un ajout bienvenu, tout comme les options de température de couleur pour mieux imiter la couleur du papier réel. Comme ce fut le cas avec la mise en œuvre de la fonctionnalité par l’Oasis, il n’y a toujours pas d’option pour que le Kindle ajuste automatiquement la température en réponse à l’éclairage ambiant, ce qui est décevant à voir (d’autant plus qu’il peut ajuster automatiquement la luminosité).

Mais en augmentant la taille de l’affichage, Amazon a peut-être rendu le Paperwhite trop grand. Le nouveau modèle est environ un tiers de pouce plus haut et plus large que l’ancien modèle et environ 26 g (presque une once) plus lourd que le modèle 2018. Et bien que cela puisse sembler peu, c’est juste assez pour qu’il soit difficile de tenir avec une main, même pour quelqu’un comme moi avec des mitaines relativement grandes. Je dois souvent attacher le nouveau Paperwhite avec une seconde main pour le lire confortablement, quelque chose que je n’avais pas à faire avec l’ancien modèle.

Amazon a peut-être rendu le nouveau Paperwhite trop gros

Ce n’est pas une rupture totale, mais la taille et le poids accrus m’ont beaucoup plus inquiété que le Paperwhite allait tomber de ma main lorsque je le tenais. (C’est un problème unique au design par ailleurs inchangé du plus grand Paperwhite. L’Oasis, après tout, a un écran encore plus grand mais évite le problème en offrant un design asymétrique destiné à une utilisation à une main.) Il tient toujours à peine dans la poche arrière de une paire de jeans, mais de justesse.

En fin de compte, étant donné le choix, j’aurais préféré qu’Amazon opte pour un design plus rationalisé d’une manière qui garde les dimensions physiques identiques (ou même plus petites) plutôt que d’essayer de s’adapter à un écran toujours plus grand. C’est une préférence personnelle, cependant, et je soupçonne que de nombreux lecteurs Kindle qui veulent simplement plus d’espace d’écran ne seront peut-être pas dérangés par l’encombrement supplémentaire.

Le Kindle dispose désormais d’un menu de paramètres de type smartphone.

Amazon dit qu’il a augmenté la durée de vie de la batterie sur le nouveau Paperwhite, des six semaines précédentes jusqu’à 10 semaines sur une seule charge (ce qui nécessite l’utilisation du mode « Économie d’énergie » de l’appareil qui échange une plus longue durée de vie de la batterie pour un réveil plus long du sommeil). Je n’ai le Paperwhite que depuis environ une semaine, donc il n’y a aucun moyen terrestre pour moi de vérifier cette affirmation, mais je n’ai pas encore eu de problèmes avec la durée de vie de la batterie – au cours des six ou sept heures que j’ai passées à lire, j’ai seulement vu la batterie chute d’un ou deux pour cent, même en mode batterie « standard » (bien que la durée de vie de la batterie dépende de ce que vous lisez, du nombre de fois que vous tournez la page et d’autres facteurs comme la luminosité de l’écran).

La société dit également qu’elle a mis un nouveau processeur plus puissant sur le modèle 2021, ce qui permet d’accélérer pratiquement tout. Les livres s’ouvrent plus vite, les pages tournent plus vite et faire défiler sa bibliothèque n’est plus l’expérience interminablement lente qu’elle était autrefois sur l’ancien modèle.

Le nouveau processus de configuration basé sur un smartphone pour configurer un Kindle.

Le Paperwhite 2021 est également livré avec le nouveau logiciel Kindle d’Amazon, qu’il a lancé plus tôt à l’automne. Il y a beaucoup de nouveaux ajouts utiles ici, y compris une nouvelle mise en page d’accueil qui met les livres récemment lus au premier plan, ainsi qu’une meilleure intégration pour les listes de lecture Goodreads (appartenant à Amazon). Le nouveau logiciel permet également de revenir plus facilement dans n’importe quel livre dans lequel vous êtes actuellement en train de n’importe où en utilisant la barre d’outils en bas de l’écran. De plus, il existe un nouveau mode de configuration qui vous permet de partager les informations de connexion via Bluetooth à partir de l’application Kindle sur votre smartphone, au lieu de lutter contre l’écran E Ink pour saisir vos informations d’identification Amazon et votre mot de passe Wi-Fi.

Plus important encore, le nouveau logiciel facilite l’accès au menu déroulant. Amazon s’est inspiré de littéralement tous les smartphones de la dernière demi-décennie et a ajouté un menu déroulant accessible de n’importe où sur le système d’exploitation du Kindle qui propose des options telles que le mode avion, Bluetooth, le mode sombre et les paramètres de synchronisation, ainsi que curseurs pour régler la luminosité et la température de couleur.

Le nouveau logiciel met l’accent sur l’objectif principal de Paperwhite : un pipeline pour la boutique de livres électroniques d’Amazon, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a maintenant un placement plus important des livres Kindle recommandés à acheter sur l’écran d’accueil, qui ne peuvent pas être cachés. Mais en même temps, Amazon n’a pas amélioré des choses comme l’expérience sur l’appareil pour les services de prêt de bibliothèque comme OverDrive ou Libby, qui restent aussi maladroits que jamais et dépendent entièrement de l’utilisation d’un smartphone ou d’un ordinateur pour emprunter des livres.

Comme pour la plupart des mises à niveau Kindle, si vous possédez déjà le Paperwhite 2018, il n’y en a pas assez ici pour valoir la peine de débourser de l’argent pour une nouvelle mise à niveau. L’écran plus grand est certes agréable, mais présente ses propres inconvénients sous la forme d’un appareil plus difficile à tenir. Et bien que l’USB-C et le chargement sans fil figurent en tête de liste des mises à niveau Kindle depuis des années, aucun des deux ne vaut l’investissement d’un tout nouvel appareil. À la base, l’expérience de lecture sur le nouveau Paperwhite est encore trop similaire à l’ancien modèle pour recommander aux propriétaires existants de se précipiter pour mettre à niveau.

Mais si vous achetez un nouveau Kindle aujourd’hui pour la première fois ou remplacez un modèle vieillissant, le nouveau Paperwhite est le meilleur matériel que vous puissiez acheter – peut-être le meilleur matériel sur n’importe quel e-reader en ce moment, point final. Mais même si le matériel du Kindle s’améliore plus que jamais, ce serait bien de voir le logiciel d’Amazon atteindre un niveau similaire, ce que l’économie de la boutique de livres électroniques Kindle rend une possibilité très improbable.

Le résultat final est l’un des meilleurs e-readers de tous les temps – tant que vous pouvez tolérer de vivre dans les murs de plus en plus hauts de la bibliothèque d’Amazon.

Photographie de Chaim Gartenberg / The Verge