Revue Amazon Smart Plug : Plug-and-play pour les inconditionnels d’Alexa

Les prises intelligentes sont une catégorie sous-estimée dans le monde de la maison intelligente. Bien qu’ils ne soient peut-être pas aussi sexy que les écrans intelligents ou les panneaux lumineux à changement de couleur, ils constituent un moyen rapide et abordable d’activer/désactiver l’automatisation sur des appareils qui ne l’auraient pas autrement. L’Amazon Smart Plug est destiné à faire l’affaire pour quiconque s’équipe d’une maison intelligente basée sur Alexa, et peut être un achat par défaut pour de nombreuses personnes qui achètent des haut-parleurs Echo. Découvrez si cela vaut la peine d’être ajouté à votre collection dans cette revue Amazon Smart Plug.

Ce que vous devez savoir sur la prise intelligente Amazon

Roger Fingas / Autorité Android

Prise intelligente Amazon : 24,99 $ / 24,99 £ / 24,99 € / Rs. 1 999,00

Amazon est assez franc sur l’objectif de Smart Plug : il est construit exclusivement pour Alexa. Il ne prend pas en charge Google Assistant ou Apple HomeKit, ni même des normes comme Zigbee ou Z-Wave. Vous avez explicitement besoin de l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad pour la connecter à votre réseau Wi-Fi. Cette association est si étroite que si vous achetez un haut-parleur comme l’Echo de quatrième génération, Amazon commercialise la Smart Plug comme un « accessoire » complémentaire.

Selon l’endroit où vous habitez, le facteur de forme exact du produit peut varier en raison de normes d’alimentation alternatives. Notre unité d’examen était un modèle nord-américain en forme de barre avec une entrée de 120 VCA et une sortie maximale de 15 ampères – cette capacité peut être réduite à 6 ampères en Inde, limitant les appareils qui fonctionneront avec elle.

Amazon Smart Plug est disponible sur Amazon (bien sûr) et se décline en une seule option de couleur : blanc.

Ce qui est bon?

La prise intelligente tient les promesses d’Amazon en matière d’installation facile. Il passe en mode de couplage au moment où vous le branchez pour la première fois, et lorsque j’ai ouvert l’onglet Appareils dans l’application Alexa, j’ai reçu une offre contextuelle pour me guider tout au long du processus de configuration, y compris l’ajout à un groupe de pièces pour un contrôle vocal plus facile. Les choses les plus compliquées ont été de scanner un code QR et de modifier le nom de la prise pour qu’il soit autre chose que « First Plug ». Ne vous inquiétez pas – si vous perdez le code QR, vous pouvez toujours ajouter (ou rajouter) la prise en maintenant son bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le voyant commence à clignoter, puis en utilisant le processus d’ajout manuel de l’application Alexa.

Voir également: Comment utiliser Amazon Alexa

Pour ce que c’est, le design de la Smart Plug est à la fois élégant et pratique. La version nord-américaine est une brique blanche mate avec des bords arrondis, et bien qu’elle ne soit pas exactement svelte, elle est façonnée pour éviter de bloquer les autres sorties dans les dispositions verticales. Effectivement, il laisse beaucoup d’espace pour les fiches de cordon ou les prises intelligentes de conception similaire, et vous pouvez toujours allumer ou éteindre le produit physiquement grâce au bouton d’alimentation latéral.

Le design de la Smart Plug est à la fois élégant et pratique.

L’intégration Alexa de la prise offre la plupart de ce que vous voudriez et attendez. Pour un contrôle direct, vous pouvez utiliser soit un haut-parleur Alexa, soit l’application mobile. Ce dernier permet également des routines automatiques, déclenchées par des variables personnalisées telles que les horaires, l’emplacement de votre téléphone ou d’autres produits de maison intelligente. Pour les tests, j’ai branché un radiateur et créé une routine qui commencerait à réchauffer ma salle de bain une heure avant le lever du soleil, suivie d’une seconde qui s’arrêterait exactement au lever du soleil. En théorie, vous pourriez faire des choses comme allumer les ventilateurs lorsque vous arrivez à la maison ou régler les lumières pour qu’elles s’allument lorsqu’un système de sécurité compatible Alexa est déclenché. Pour la plupart, vous n’êtes limité que par le fait que les appareils connectés bénéficient d’un simple réglage marche/arrêt.

En rapport: Comment utiliser les routines Alexa

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Roger Fingas / Autorité Android

Bien qu’un certain nombre de conditions puissent déclencher Amazon Smart Plug via les routines Alexa, certaines options peuvent vous manquer. Il n’y a pas le choix d’utiliser la météo locale, par exemple, ce qui serait extrêmement pratique pour des choses comme les stores, les ventilateurs, les appareils de chauffage et les radiateurs. Cependant, vous pouvez utiliser les données de certaines sources de capteurs compatibles Alexa, telles que les thermostats Ecobee ou le haut-parleur Echo de quatrième génération. Toute lacune est un problème plus large avec Alexa, vraiment, mais pertinent compte tenu de la nature polyvalente des prises intelligentes et de l’absence d’une solution d’application tierce.

Amazon encourage la possibilité d’obtenir des conseils et des estimations de consommation via le tableau de bord de l’énergie de l’application Alexa, mais si vous lisez les petits caractères, cela ne fonctionne réellement que si vous reclassez la prise intelligente en tant que « lumière » dans les paramètres de l’appareil. Il ne semble pas y avoir de raison évidente à cela, et c’est dommage étant donné qu’il existe d’autres prises pour le même prix qui suivent la consommation sans catégories étroites, comme la Smart Plug Mini de Kasa avec surveillance de l’énergie.

Bien qu’un certain nombre de conditions puissent déclencher Amazon Smart Plug via les routines Alexa, il manque certaines options évidentes.

Quelques bizarreries de conception sont plus irritantes que de graves problèmes. La LED d’état de la prise intelligente est incroyablement petite, ce qui peut rendre difficile de dire si elle est allumée dans un espace très éclairé. Et bien qu’Amazon ait fait des efforts pour éviter de bloquer les prises, il est toujours difficile, voire impossible, d’utiliser la prise à côté de certains des plus gros adaptateurs secteur. Cela aurait pu être résolu en amincissant les dimensions verticales, en faisant peut-être dépasser le produit ailleurs pour compenser. Vous pouvez contourner ce problème en achetant des multiprises tierces.

Avis Amazon Smart Plug : dois-je l’acheter ?

Roger Fingas / Autorité Android

En fin de compte, Amazon Smart Plug accomplit sa mission, qui est de fournir une option de contrôle marche/arrêt basée sur Alexa pour les appareils stupides qui est ridiculement facile à installer et à contrôler. Ce n’est pas révolutionnaire, mais en tant que prise intelligente, ce n’est pas obligatoire.

Si vous êtes pleinement attaché à Alexa et que cela ne vous dérange pas de payer un petit supplément pour une configuration rapide, Amazon Smart Plug est une solution plug-and-play solide.

C’est une vente difficile, cependant, si vous êtes au courant de certaines des alternatives sur le marché. Le Kasa Smart Plug Mini susmentionné (23 $) est moins cher, même dans sa version de niveau supérieur avec surveillance de l’énergie, et prend en charge Alexa et Google Assistant, vous offrant la possibilité de changer ou de combiner des plates-formes. Le Wyze Plug (12 $) n’a pas d’option de surveillance de l’énergie, mais associe la flexibilité de la plate-forme de Kasa à un prix encore plus bas – vous pouvez obtenir deux Wyze Plugs pour moins que le prix d’un seul Kasa d’Amazon.

Cependant, si vous êtes déjà pleinement engagé dans Alexa et que cela ne vous dérange pas de payer un petit supplément pour une configuration rapide, Amazon Smart Plug reste un achat solide. Si Amazon peut améliorer les options de routine d’Alexa et modifier le tableau de bord énergétique, cela pourrait devenir l’achat automatique que l’entreprise souhaite qu’il soit, mais pour l’instant, ce n’est que la meilleure solution plug-and-play si vous êtes un vrai Alexa inconditionnel. .

