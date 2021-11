Revue Anker PowerCore Slim PD : simple, mince et stable

Il est difficile d’acheter des accessoires de charge sans tomber sur les produits Anker. Par exemple, la société propose 30 banques d’alimentation différentes dans son portefeuille. Certains offrent une recharge sans fil, d’autres offrent des vitesses de 45 W, et plusieurs ont même des panneaux solaires et des lampes de poche intégrées. Parfois, cependant, vous voulez juste un chargeur portable simple et mince qui fait bien les bases. Dans cette revue Anker PowerCore Slim PD, nous verrons si cette banque d’alimentation coche ces cases.

Ce que vous devez savoir sur l’Anker PowerCore Slim PD

Ryan Haines / Autorité Android

Anker PowerCore Slim PD (10 000 mAh) : 29,99 $ / 35,99 £ / 29,99 €

Ce n’est pas le plus grand ou le plus rapide, mais aujourd’hui, nous examinons le PowerCore Slim PD de 10 000 mAh d’Anker. Il contient un port USB-A et un USB-C, qui dépassent respectivement 12W et 18W. La banque d’alimentation légère d’Anker mesure 149,6 x 68,6 x 14,5 mm et se glisse facilement dans une poche.

La banque d’alimentation d’Anker est légère et mince pour la vie en mouvement.

L’ensemble du design est en plastique, avec un bouton circulaire sur le dessus pour vérifier la charge restante. Comme la plupart des produits Anker, il repose sur un ensemble de quatre LED bleues.

À l’intérieur de la boîte, vous ne trouverez que la banque d’alimentation elle-même, des documents essentiels et un câble USB-C vers USB-C. À un prix demandé relativement modeste de 29,99 $, nous ne pouvons pas dire qu’il y a trop à attendre dans l’emballage compact.

Ce qui est bon?

Le principal argument de vente réside dans le nom : le PowerCore Slim PD d’Anker est d’une taille idéale pour les voyages. Il est de taille similaire à un Google Pixel 5 et ne pèse que 212 g. Anker a gardé la conception globale simple, combinant les LED d’état de charge avec le bouton utilisé pour les vérifier. Le design en plastique intégral est relativement lisse, mais le panneau supérieur texturé offre juste assez d’adhérence lorsque vous pêchez dans un sac à dos.

Il est difficile de battre le prix des normes de charge solides d’Anker.

Je pense qu’Anker a également obtenu le prix juste avec son PowerCore Slim PD. Cela ne vous coûtera que 29,99 $, une économie importante par rapport au PowerCore III Wireless d’Anker.

Test de la banque d’alimentation Anker PowerCore Slim PDSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation Anker PowerCore Slim PD :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

8.90V

1.62A

14,4 W

Norme : USB PD

Apple iPhone 12 Pro :

8.85V

1.96A

17,3 W

Norme : USB PD

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

4.89V

2.94A

14,4 W

Norme : USB PD

Test de la banque d’alimentation Anker PowerCore Slim PD :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

5.07V

1.77A

9,0 W

Standard : Charge rapide

Apple iPhone 12 Pro :

5.03V

2.35A

11,8 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Le PowerCore Slim PD offre un support de charge solide, même si les vitesses ne changent pas le monde. Il intègre Power Delivery dans le port USB-C avec Quick Charge 2 et 3 dans les deux ports. Vous pouvez utiliser la norme Apple 2,4 A pour vos appareils plus anciens, et les vitesses USB-C 18 W sont suffisantes pour la plupart des accessoires. Personnellement, j’ai atteint des vitesses de 17,3 W sur un iPhone 12 Pro, avec un Samsung Galaxy S21 atteignant 14,4 W – près des 15 W maximum que vous pouvez obtenir sans avoir un accessoire de charge avec prise en charge USB PD PPS (plus de détails dans la section suivante).

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien que les vitesses USB-C de 18 W soient généralement suffisantes pour un seul appareil, elles ne suivent pas lorsque vous devez charger plusieurs appareils à la fois. Le PowerCore Slim PD partage 18W entre les deux ports, et j’ai régulièrement constaté que l’iPhone 12 Pro se taille la part du lion. Il a atteint des vitesses de 10,5 à 11 W contre 7,5 à 8,5 W sur le Galaxy S21, quel que soit le port.

Je ne me tournerais pas non plus vers le PowerCore Slim PD pour charger un ordinateur portable de taille normale. Il a atteint des vitesses de livraison de puissance de 14,4 W pour mon Microsoft Surface Laptop 3, ce qui n’est pas proche du maximum de 65 W. Dans l’ensemble, il sert mieux de banque d’alimentation pour téléphones et tablettes, bien que cela soit vrai pour n’importe quelle banque d’alimentation de 10 000 mAh – recherchez quelque chose avec une capacité plus élevée.

La répartition des vitesses de 18 W entre deux ports laisse à désirer.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, cette banque d’alimentation prend en charge USB Power Delivery, mais elle ne couvre pas la norme USB PD PPS. Cela signifie que vos récents appareils phares Samsung Galaxy ou Google Pixel ne seront pas aussi rapides que les autres. Cependant, vous ne pouvez pas toujours obtenir les normes les plus rapides pour ce prix, c’est donc moins une critique et plus un message d’intérêt public pour quiconque possède un téléphone Pixel 6 ou Galaxy S21.

Avis Anker PowerCore Slim PD : dois-je l’acheter ?

Si vous avez besoin d’une banque d’alimentation simple et mince avec Power Delivery, le PowerCore Slim PD est un excellent choix. Il est léger et assez petit pour se glisser dans une poche ou un sac à dos, et il n’y a pas de fioritures ni d’espace perdu. Bien que les vitesses maximales de 18 W ne soient pas suffisantes pour certains appareils PPS USB Power Delivery, il s’agit toujours d’une bonne banque d’alimentation pour la plupart des gadgets et accessoires portables.

Cela dit, si vous recherchez un chargeur portable de 10 000 mAh avec un peu plus de punch, vous voudrez peut-être consulter certains des PowerCore III Wireless d’Anker (49 $) qui ajoute un panneau de charge Qi sur le dessus et une béquille pratique pour diffuser votre émissions préférées. Le Powerstation PD XL de Mophie (25 $) est un autre concurrent digne de ce nom. Il est plus petit que le PowerCore Slim PD et prend toujours en charge Power Delivery. Si vous voulez la meilleure banque d’alimentation de 10 000 mAh, la batterie portable sans fil Samsung 25 W (79 $), vous paierez un peu plus, mais vous bénéficierez d’une prise en charge complète de l’USB PD PPS, d’une charge sans fil de 7,5 W et d’une qualité de fabrication supérieure.

Banque d’alimentation Anker PowerCore Slim PD 10 000 mAh

Le PowerCore Slim PD d’Anker couvre les bases avec un port USB-A et un port USB-C. 18 W Power Delivery devrait couvrir la plupart des téléphones et accessoires, et la banque d’alimentation est dimensionnée parfaitement pour la vie en déplacement.

