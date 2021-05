Revue Apple TV + – Mythic Quest Saison 2 ⋆ .

]]>]]>

Martin Carr revoit la saison 2 de Mythic Quest…

Pour ceux qui pensaient L’émission du matin était tout ce qu’Apple avait à offrir, détrompez-vous. Portant des influences de Le bureau dans un nouveau territoire, Quête mythique a prospéré grâce à une dynamique dysfonctionnelle et à une performance centrale de Rob McElhenney qui a tout lié. Aidé et encouragé par un casting exceptionnel comprenant Charlotte Nicdao, David Hornsby et F. Murray Abraham, il se sentait frais. En créant une pièce de personnage dans le monde du jeu en ligne, les anciens de C’est toujours ensoleillé à Philadelphie livré un ouvreur vraiment émouvant.

Après avoir introduit, progressé et élargi les arcs de personnages individuels parmi les principaux joueurs, la saison deux continue de se construire. Poppy et Ian explorent leur nouvelle dynamique, Jessie Ennis crée un créneau plus conflictuel pour Jo et Danny Pudi excelle en tant qu’homme d’argent complice Brad. Après avoir disséqué si sauvagement la démographie du millénaire lors de la saison d’ouverture, certains thèmes sont repris, ce qui rend cet effort de deuxième année encore plus engageant.

La politique sexuelle se gélifie avec les relations de bureau, tandis que les comportements masculins alpha se heurtent à un sentiment en constante évolution d’autonomisation des femmes. David Hornsby continue d’exceller en tant que présence de bureau inefficace, attirant à la fois humour et empathie dans une égale mesure. Poppy de Charlotte Nicdao reste au cœur de ce spectacle, gagnant du terrain sur Ian de Rob McElhenney sans jamais faire de distinction. Sa capacité naturelle à transmettre l’intelligence, la vulnérabilité et le timing comique correspond plus aux singeries loufoques de ceux qui l’entourent. Leurs offres dynamiques et comiques sur le terrain gauche de F. Murray Abraham et un courant sous-jacent de véritable pathétique jouent tous un rôle.

Au-delà du terrain, des performances parfaites qui font Quête mythique un tel plaisir à regarder, il attire également l’attention sur des problèmes spécifiques à l’industrie. Les programmeurs surchargés de travail, l’inégalité des sexes et le pouvoir excessif des influenceurs adolescents sont critiqués. Les délais, les courbes créatives et les moments de découverte sexuelle forment la tapisserie de cette deuxième manche raffinée.

Les écrivains Rob McElhenney, Charlie Day, Ashly Burch et David Hornsby ont pris ce qui a fait Quête mythique travail, puis développé sur une formule gagnante. Chacun de ces personnages est infiniment humain, imparfait avec amour mais finalement interdépendant. En adoptant les éléments méritoires de la politique de bureau qui ont fait Le bureau si relatable, Quête mythique s’est moqué avec succès d’une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Il continue d’explorer la dichotomie entre les besoins de l’entreprise et la vision créative, en présentant les antécédents techniques de Poppy à l’approche instinctivement individuelle d’Ian. Ce faisant, il démontre que les deux manières ont du mérite mais ne compromettent jamais aucun des deux caractères. Les pandémies mondiales sont également traitées de la manière la plus subtile, tout en permettant à un lauréat d’un Oscar résident de livrer de l’or de la comédie via une connexion Wi-Fi.

Pour beaucoup, cette émission perdra la faveur car le public sait à quoi s’attendre maintenant. La dynamique a été établie, les conflits gravés dans la pierre et les paramètres définis. C’est arrivé avec Amis, La théorie du Big Bang, Breaking Bad et Gommages pour n’en nommer que quelques-uns. Ce n’est pas une raison pour arrêter de regarder, changer de chaîne ou continuer prématurément. Lorsqu’une série prend de l’ampleur, suscite l’approbation du public et capte l’air du temps, il serait sage de rester dans les parages.

Mythic Quest Season 2 est maintenant disponible en streaming sur Apple TV +.

Martin Carr

]]>]]>