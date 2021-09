Revue Astria Ascending – Un travail déroutant qui est aussi joli

Artisan Studio est un développeur français et canadien spécialisé dans les jeux RPG 2D. Le premier projet du studio était Super Neptunia RPG, une entrée 2D de la franchise Neptunia. Il est maintenant de retour avec une nouvelle aventure, Astria Ascending.

En surface, Astria Ascending m’a intrigué avec son merveilleux style artistique dessiné à la main. À une époque où de plus en plus de jeux, en particulier les RPG japonais, sont entièrement en 3D, avoir un look différent peut aider un jeu à se démarquer parmi la foule. L’art 2D invoque la familiarité avec les titres Vanillaware comme Odin Sphere ou Dragon’s Crown. Les couleurs sont nettes et les arrière-plans sont nets. Malheureusement, un style artistique captivant ne peut pas sauver l’expérience lente du jeu.

Que se passe-t-il à Orcanon ?

Astria Ascending se déroule à Orcanon, où un groupe de huit individus choisis appelés Demi-Gods protègent Harmony, qui est une sorte d’accord de paix entre les différentes races du jeu. Afin de maintenir le pacte de paix, les races d’Orcanon mangent des Harmelons, qui suppriment certaines capacités. Les demi-dieux acquièrent un pouvoir et des capacités immenses pour combattre des êtres antagonistes appelés le bruit, mais en échange ne disposent que de trois ans de plus à vivre avant qu’un autre groupe n’arrive et fasse la même chose.

Il existe des concepts et des thèmes intéressants comme la rébellion et le libre arbitre, mais l’histoire finit par être incroyablement ennuyeuse. Le jeu lance tellement de noms propres aux joueurs, comme « Harmonie » et « Chaos » et « Dissonance » ; c’est trop à la fois et mis en œuvre comme s’ils provenaient d’un manuel générique JRPG 101.

Le racisme est également un thème important dans le jeu, mais il ne le gère pas très bien. L’un des demi-dieux, Eko, est membre d’une race de personnes ressemblant à des poissons appelée Peyskas. Au début du jeu, un événement malheureux arrive aux Peyskas et Eko en est à juste titre bouleversé. Cependant, même les acteurs principaux sont étrangement racistes les uns envers les autres. Certains d’entre eux se moquent même d’Eko, débitant des idées comme Peyskas qui sont stupides ou qui ne sont pas dignes de confiance.

Et je suis censé croire que ces huit demi-dieux choisis sont censés sauver le monde ? Il n’y a pas vraiment de camaraderie entre eux, et ils sont tous introduits au début du jeu dans une sorte de style de speed-dating à tir rapide. Il existe de nombreuses quêtes secondaires et histoires qui aident à développer la construction du monde et les membres de l’histoire de la distribution principale jusqu’à devenir des demi-dieux, ce qui est apprécié. Mais cela ne change rien au fait que les personnages sont si peu sympathiques.

Ce qui aggrave encore les choses, c’est que le doublage anglais est l’un des moyens les plus pénibles que j’aie entendus depuis très longtemps. Toutes les lignes du script mal sec sont livrées à plat. Les cinématiques sont si gênantes car on a l’impression qu’aucun des personnages ne se «parle» réellement – ​​les conversations ne se déroulent pas bien. La piste vocale japonaise, en revanche, sonne plutôt bien en comparaison. Le doublage anglais s’est considérablement amélioré au cours de la dernière décennie, et c’était incroyablement choquant d’entendre à quel point c’était mauvais ici.

C’est dommage car la voix anglaise d’Astria Ascending a beaucoup de nouveaux talents et des noms que je ne reconnais pas. Ils ne sont pas la bande typique d’acteurs vocaux que vous entendez dans la plupart des JRPG de nos jours. Cependant, vous pouvez certainement remarquer la qualité amateur du doublage et il semble que ce jeu soit probablement l’un des premiers concerts notables des acteurs.

Prendre une page des classiques

Astria Ascending s’inspire beaucoup des JRPG classiques, et cela se reflète le plus dans son système de combat. C’est une simple affaire au tour par tour. La torsion ici est que si vous frappez la faiblesse élémentaire d’un ennemi, vous pouvez gagner des points de focalisation, ou FP. Cela fonctionne un peu de la même manière que le mécanisme BP de Bravely Default. Sauf dans ce jeu, BP est utilisé pour permettre à une unité d’effectuer des actions consécutives dans un tour donné.

Ici, dépenser des FP vous permet d’augmenter l’efficacité d’un seul mouvement, comme augmenter les dégâts d’un sort. Vous pouvez également ignorer le tour d’un membre du groupe pour l’ajouter à la réserve de PF disponible, mais avec la mise en garde que l’unité de PF disparaîtra lors du prochain tour de ce membre. C’est une fonctionnalité intéressante qui ajoute des nuances au système de combat, mais cela ne rend pas nécessairement les combats beaucoup plus fluides par opposition à quelque chose comme le mécanisme One More de Persona.

Le système de combat a également une énorme charge d’effets de statut. Il y en a des positifs comme Regen (récupération de HP à chaque tour), Courage (augmentation de la force d’attaque) et Spirit (augmentation de la force magique). Il y a aussi des effets négatifs comme le poison, l’étourdissement et la confusion. Entre les différents éléments et faiblesses, ainsi que les effets de statut et les affaiblissements, garder une trace de tout peut devenir assez écrasant.

Gagner des batailles rapporte également des points de compétence, ou SP, que vous pouvez dépenser pour que les membres de votre groupe acquièrent de nouvelles compétences et capacités ou augmentent leurs statistiques. Les Arbres de l’Ascension, avec les nœuds disposés comme des étoiles dans une constellation, sont assez vastes. Chacun des membres de votre groupe a un emploi de base, comme soldat ou érudit. Vous pouvez ensuite leur appliquer des tâches principales comme Guardian ou Black Mage pour encore plus de personnalisation. Chaque membre obtient également des sous-emplois, dans lesquels il ne peut apprendre aucune capacité de la classe choisie, mais ne peut gagner que les améliorations de statistiques qui l’accompagnent.

Que les joueurs trouvent ou non ces systèmes « amusants » dépend entièrement du type de joueur qu’ils sont. Ils font appel au genre de min-maxeur de statistiques méticuleux qui aime optimiser les membres du groupe. En raison de la nature incroyablement simple de la bataille au tour par tour du jeu, bon nombre de ces mécanismes ajoutent beaucoup de complexité plutôt que de profondeur.

Tout au long du jeu, vous rencontrerez différents anneaux élémentaires qui confèrent des pouvoirs pour résoudre des énigmes de donjon. Par exemple, l’anneau de feu peut brûler des obstacles et l’anneau d’air peut pousser des objets. Les énigmes ne sont pas très difficiles, mais juste assez difficiles pour que vous ressentiez une certaine satisfaction après les avoir résolues. C’est un peu rafraîchissant de voir des énigmes dans un JRPG après que de nombreux plus gros les aient essentiellement abandonnés au profit de couloirs et de grands espaces ouverts avec des combats sans fin.

Un aspect que j’ai apprécié à propos d’Astria Ascending était sa bande originale, composée par Hitoshi Sakamoto, qui a également travaillé à la fois sur Final Fantasy XII et Final Fantasy Tactics. La plaque tournante principale, Harmonia Town, a particulièrement un thème angélique très apaisant jouant en arrière-plan. Le thème de la bataille vous motivera également à vaincre le bruit.

Avec tant d’autres JRPG incroyables sortis en 2021, il est difficile de recommander Astria Ascending. Il a un très joli style artistique, ce qui attirera la plupart des joueurs au début. Le système de combat et les options de personnalisation peuvent être agréables à bricoler, mais l’histoire terne et la distribution désagréable des personnages embourbent vraiment toute l’expérience.

Avertissement : Testé sur PC, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 et PC. Fait également partie du Xbox Game Pass depuis sa sortie.