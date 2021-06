Revue Bach and Sons : Le drame familial montre le génie imparfait de Bach

Réviser en un coup d’œil

imon Russell Beale nous offre un autre monstre magnifique en tant que Johann Sebastian Bach, poussé et imprudemment cruel dans le drame biographique inégal de Nina Raine. Il est guêpe, obsessionnel, froid – un père et un mari apparemment pieux et aimant qui ne sait pas aimer. La pièce de Raine, tour à tour intrigante et béate, pose l’éternel problème de savoir si l’on peut séparer l’homme affreux – c’est encore presque toujours un homme – de l’œuvre sublime.

C’est aussi un drame familial rempli d’envie, de cupidité, de rage et de convoitise. Si Amadeus de Peter Schaffer, sur Mozart et Salieri, était un thriller dans l’âme, ce spectacle est un feuilleton. Il est écrit dans l’idiome moderne – « pourquoi es-tu si horrible avec maman », « il a l’esprit tranquille » – et se déroule comme une série de confrontations qui s’intensifient entre Bach et ses fils et amants. Ces impasses illustrent également l’utilisation du contrepoint et de la fugue dans sa musique. Il n’est pas indispensable d’avoir une connaissance pratique des techniques de composition du XVIIIe siècle pour apprécier pleinement le spectacle, mais cela aide probablement.

Cela commence en 1717 où Bach de Beale travaille toute la nuit, inconscient de son nouveau bébé éveillé. Puisqu’il compose, dirige, répète, enseigne et écrit constamment des lettres de mendicité pour de l’argent, c’est un miracle qu’il ait trouvé le temps d’imprégner sa première femme Barbara (Pandora Colin) sept fois. Remarquez, sa remplaçante Anna (Racheal Ofori), a eu 13 enfants.

Si la mort de leur mère et de plus de la moitié de leurs frères et sœurs pèse finalement lourd sur ses fils aînés survivants, le brillant mais instable Willi (Douggie McMeekini) et le diligent Carl (Samuel Blenkin), cela dérange à peine Bach. Il exhorte les garçons à la grandeur, poussant l’un à boire et l’autre au ressentiment furieux, payant les factures mais les repoussant. Un camp, insouciant et vicieux, Frédéric le Grand (Pravessh Rana) apparaît pour illustrer la plus grande cruauté paternaliste de l’époque, mais le verdict sur Bach est assez accablant.

La production de Nicholas Hytner fournit un cadre propre et clair pour Beale et pour les performances agréablement discrètes de Colin et McMeekin en particulier. Cela demande aussi beaucoup au public. Mis à part les nombreuses discussions sur le but et la création de la musique, il y a beaucoup de détails historiques explicatifs et un barrage d’ouverture saignant de one-liners («la mort serait un grand changement de carrière»). Il est souvent faiblement éclairé, nous laissant plisser les yeux dans la pénombre. Barbara semble à peine plus âgée que ses enfants : en effet, Bach est le seul personnage qui vieillit visiblement.

Je suspendrai volontiers de nombreuses couches d’incrédulité pour regarder Beale, et j’ai beaucoup appris sur Bach ici. Mais en fin de compte, cette pièce tourne – avec esprit, intelligemment, mais répétitivement – autour des thèmes du génie imparfait et de l’héritage empoisonné de la célébrité et de la famille. Peut-être qu’à côté du contrepoint et de la fugue, on aurait pu réfléchir davantage à la progression.