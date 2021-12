Revue Bowers & Wilkins Zeppelin : Est-ce que ça décolle ?

Cela fait près de 15 ans que Bowers & Wilkins a sorti son premier produit Zeppelin. Conçu comme une station d’accueil et un haut-parleur pour iPod, ce premier Zeppelin a été remplacé par le Zeppelin Air 2011 et le Zeppelin Wireless 2015. Le modèle 2021, nommé simplement Zeppelin, a fait son entrée dans les magasins il y a quelques mois. Le Zeppelin de cette année est le meilleur à ce jour ; c’est aussi le plus cher à près de 800 $.

Cependant, vous obtenez beaucoup pour le prix, y compris un haut-parleur intelligent sans fil de conception unique qui offre quelque chose pour les utilisateurs Apple et non Apple, y compris Apple AirPlay 2, la connectivité Bluetooth 5.0 et Spotify Connect. Il fonctionne également avec l’application gratuite Bowers & Wilkins Music qui fonctionne de manière transparente avec Deezer, Qobuz, Tune In, Soundcloud, Dash et TIDAL. Il y a aussi Amazon Alexa (mais pas Apple Siri) intégré. Cette application fonctionne également avec d’autres produits tels que les écouteurs intra-auriculaires Bowers & Wilkins P17, auxquels nous avons attribué quatre étoiles.

Alors, est-ce le meilleur système d’enceintes sans fil tout-en-un sur le marché à ce jour ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Revue de Bowers & Wilkins Zeppelin :

Bowers & Wilkins Zeppelin

En bout de ligne : Ce qui fait tourner les têtes n’est pas seulement impressionnant à l’extérieur. C’est un haut-parleur puissant qui jouera vos morceaux avec style pendant de nombreuses années à venir.

Le bon

Installation facile Belle apparence Beaucoup de compatibilité À l’épreuve du temps

Le mauvais

L’application prête parfois à confusion. Prix Limites logicielles actuelles

Bowers & Wilkins Zeppelin : Prix et disponibilité

L’enceinte sans fil Bowers & Wilkins Zeppelin est disponible chez la plupart des détaillants, y compris Amazon, Best Buy, et plus encore. Séparément, vous pouvez acheter un support mural Zeppelin (100 $) sur le site Web de Bowers & Wilkins. Depuis son lancement en octobre 2021, l’enceinte n’a pas fait l’objet d’une remise chez Amazon ou d’autres détaillants qui proposent généralement des réductions de prix sur l’électronique. Il coûte 799 $ et est disponible en gris nuit ou gris perle.

Bowers & Wilkins Zeppelin : conception unique, configuration facile et plus à venir en ’22

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Il n’y a rien de tel que le Zeppelin sur le marché avec un look que vous ne trouverez sur aucune autre enceinte sans fil. Ce look est la plus grande force de l’enceinte après son son impressionnant.

Mesurant 26 x 7 x 7 pouces et pesant 16,1 livres, cette enceinte est une bête. Comme les Zeppelins précédents, le haut-parleur elliptique est doté d’une grille recouverte de tissu à l’avant et d’un matériau lisse ressemblant davantage à du plastique à l’arrière. Si vous regardez attentivement, le haut-parleur s’incline légèrement vers l’avant pour un effet unique. C’est une lumière renforcée par une lumière ambiante qui émet depuis le bas de l’appareil entre celui-ci et la large base métallique attachée lorsque le haut-parleur est allumé. Le haut-parleur a un tampon en caoutchouc sur le bas pour le soutenir.

La combinaison est une touche agréable, surtout dans une pièce sombre, car elle donne l’impression que le haut-parleur s’élève du sol comme un véritable Zeppelin. Vous pouvez éteindre la lumière (ou régler la luminosité) à l’aide de l’application musicale Bowers & Wilkins.

La combinaison est une belle touche, surtout dans une pièce sombre; cela donne l’impression que le haut-parleur s’élève du sol comme un vrai Zeppelin.

Il y a une bande de contrôle avec des boutons pour le volume, la pause/lecture et l’activation d’Alexa à l’arrière du haut-parleur. Ce dernier n’est pas nécessaire car vous pouvez simplement utiliser votre voix pour utiliser l’assistant, mais le bouton est néanmoins utile pour désactiver Alexa à la volée pour la sécurité des temps d’arrêt. Il existe également un bouton de commande audio multi-pièces à utiliser avec la configuration multi-pièces Formation de Bowers & Wilkins. Malheureusement, les capacités ne sont pas encore activées, mais devraient l’être avec une mise à jour du firmware qui devrait arriver dans le courant de 2022.

Vous ne trouverez pas de bouton d’alimentation sur le Zeppelin. Cela a du sens si l’on considère que le haut-parleur s’allume automatiquement une fois que vous envoyez de l’audio via votre iPhone ou un autre appareil.

Source : Bowers & Wilkins (contrôles)

À l’intérieur se trouvent deux tweeters à double dôme mesurant un peu moins d’un pouce, des haut-parleurs médium FST de 40 watts de 3,5 pouces et un subwoofer de 80 watts de 5 pouces. L’amplificateur de 240 watts offre une plage de fréquences comprise entre 35 Hz et 24 kHz. Cela permet au Zeppelin d’avoir un punch important qui peut remplir une pièce entière sans jamais crépiter dans le son. Le haut-parleur fait également un travail formidable à des niveaux sonores inférieurs lorsque vous cherchez à créer un environnement plus intime.

Au fur et à mesure que les produits audio en streaming sans fil ont évolué, l’utilisation d’applications associées s’est également accrue. En plus d’offrir un moyen plus rapide de configurer de nouveaux haut-parleurs et écouteurs, ces applications permettent d’installer des mises à jour logicielles et d’apporter de légers ajustements à l’expérience sonore. L’application musicale Bowers & Wilkins fait tout cela et bien plus encore pour le Zepplin. L’application rend la configuration de l’enceinte rapide et facile. Le réglage de l’égaliseur des aigus et des graves du haut-parleur est également un processus simple, tout comme le changement de sa lumière ambiante mentionné.

Bowers & Wilkins Zeppelin : Plus de haute résolution, s’il vous plaît

Source : iMore

Le Zeppelin est un très bon produit. Cependant, pour devenir un excellent produit, les gens de Bowers & Wilkins doivent bouger et ajouter plus de support audio haute résolution. A ce jour, le seul moyen d’écouter de l’audio haute résolution via le Zeppelin est de s’abonner à Qobuz. Ne vous méprenez pas, Qobuz est un excellent service de streaming et vous devriez l’essayer en utilisant l’essai gratuit d’un mois que vous pouvez recevoir via iTunes, mais pour un haut-parleur aussi cher, il doit y avoir plus d’options.

Cependant, Bowers & Wilkins promet que d’autres sont à venir. Dans une note à iMore, Bowers & Wilkins a expliqué qu’il prévoyait de prendre en charge TIDAL Masters (avec MQA) et Amazon HD dans les six mois. La prise en charge des applications pour Amazon Music et Pandora standard devrait arriver au plus tard en février. Spotify Hi-Fi, une fois publié, sera également pris en charge.

Au-delà de cela, il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer dans le dernier Zeppelin. C’est un haut-parleur magnifiquement conçu qui devrait donner à tout propriétaire des années de plaisir.

Bowers & Wilkins Zeppelin : Compétition

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

En 2020, j’ai eu l’occasion de profiter temporairement du système de musique sans fil multi-pièces Naim Mu-so Qb V2 chez moi. Bien que l’expérience ne se soit jamais traduite par une critique chez iMore, cet appareil incroyable est un digne concurrent du Bowers & Wilkins Zeppelin. Il offre également un design unique et une qualité haute résolution. En termes de prix, cependant, c’est un peu plus que le Zeppelin.

À l’autre extrémité de l’éventail des prix, pensez à l’Addon Audio Pro C3. Le haut-parleur compact offre des sons haute fidélité, Apple AirPlay, Amazon Alexa, Spotify Connect et bien plus pour beaucoup moins que le Zeppelin à environ 330 $. Il a également un look unique.

Bowers & Wilkins Zeppelin : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous aimez le look Le prix n’est pas un facteur Vous êtes déjà impressionné par Bowers & Wilkins

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Le prix est une préoccupation Vous voulez plus de choix haute résolution La taille est un facteur important

Bowers & Wilkins a frappé un coup de circuit avec son dernier haut-parleur Zeppelin. De son look désormais emblématique à sa large gamme de services musicaux qu’il prend déjà en charge, c’est un produit formidable qui s’améliorera sans aucun doute une fois que quelques mises à jour logicielles seront disponibles. En raison des attentes et de l’ensemble de fonctionnalités déjà emballé, le Zeppelin obtient cinq étoiles dans cette revue.

5 sur 5

Si vous aimez le look du Bowers & Wilkin Zeppelin, vous serez heureux de savoir que l’intérieur est tout aussi impressionnant. Si le look est celui dont vous pouvez vous passer, cherchez ailleurs.

Bowers & Wilkins Zeppelin

En bout de ligne : Le meilleur Zeppelin à ce jour manque un peu de support audio critique. Cependant, avec Bowers & Wilkins, des mises à jour prometteuses arrivent, vous ne devriez pas avoir peur de faire cet achat maintenant. Ne vous attendez pas à une remise.

