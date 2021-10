Revue Casetify MagSafe-Compatible Custom Mirror Case: Un étui qui vous reflète, littéralement

« Hé, où as-tu eu cette affaire ? On ne m’a jamais posé cette question plus souvent. L’étui miroir personnalisé de Casetify attirera certainement l’attention. Le support brillant et ultra-réfléchissant de cet étui est également entièrement compatible avec MagSafe, ce qui est un must pour moi. Ce qui distingue vraiment cet étui, cependant, c’est mon nom magnifiquement imprimé sur le panneau arrière. La police de script subtile ne crie pas « JACLYN! » — il chuchote simplement mon nom, et je l’aime.

Le support miroir au dos de l’étui personnalisé Casetify est l’un des nombreux étuis proposés par Casetify, mais c’est l’un des modèles les plus uniques. Pour le rendre encore plus unique, vous pouvez personnaliser cette coque. Choisissez parmi de petites polices de caractères comme la mienne ou de grandes initiales en blocs qui recouvrent le panneau arrière d’un motif répété qui rappelle les sacs de créateurs. Il y a tellement de façons de personnaliser cette coque, je doute qu’il y en ait deux identiques. Bien sûr, un panneau arrière métallique brillant présente des inconvénients évidents, que j’aborderai ci-dessous.

Examen du boîtier miroir personnalisé compatible avec MagSafe de Casetify :

Étui miroir personnalisé Casetify

En bout de ligne : L’étui miroir personnalisé Casetify est bien plus qu’une simple protection. Cet étui brillant à effet miroir est une déclaration de mode qui vous est propre.

Le bon

La surface du miroir est lisse et frappante Compatible MagSafe Nombreuses options de personnalisation Protection complète

Le mauvais

Le panneau arrière se raye facilement Montre la saleté et les empreintes digitales

Casetify Custom Mirror Case : Prix et disponibilité

Le seul endroit pour acheter une coque Casetify personnalisée est sur le site Web Casetify. C’est parce que cette marque a perfectionné l’art de créer des coques iPhone uniques en ligne. Pour ce cas, vous pouvez choisir entre plusieurs nuances de couleurs métalliques et le niveau de protection dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez prévisualiser les nombreuses options de personnalisation différentes en temps réel directement sur la page du produit. Cependant, un étui iPhone personnalisé n’est pas particulièrement bon marché – l’étui miroir personnalisé Casetify pour iPhone 12 Pro Max vous coûtera 65 $, mais la qualité est au rendez-vous. J’y reviendrai dans la section suivante.

Casetify Custom Mirror Case : un bel étui qui vous permet de vous regarder

Vous savez que vous avez un bel accessoire entre les mains dès que vous sortez cet étui de la boîte. Il brille, il scintille et l’imprimé personnalisé s’intègre parfaitement au design. Quand ils disent miroir, ils le pensent. Je peux voir mon visage parfaitement reflété dans la plaque arrière, et mon nom imprimé dans le quadrant inférieur ne fait qu’ajouter à l’attrait. C’est blingy, mais de bon goût. Il semble presque dommage de le couvrir avec un portefeuille compatible MagSafe, mais c’est bien de savoir que je peux.

MagSafe est devenu un atout essentiel dans la façon dont j’utilise mon iPhone, c’est donc une fonctionnalité que je trouve absolument nécessaire. Heureusement, cette coque personnalisée est entièrement compatible avec MagSafe. Le portefeuille compatible MagSafe couvre mon nom, mais lorsque j’en ai besoin, je suis heureux de pouvoir l’utiliser avec cet étui. Il fonctionne également avec mes chargeurs MagSafe et se monte comme un charme.

Il brille, il scintille et l'imprimé personnalisé s'intègre parfaitement au design.

J’ai mentionné plus tôt que cette affaire a suscité beaucoup d’attention, et c’est vrai – tout le monde me demande où je l’ai eu ! Vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer la surface réfléchissante brillante et l’impression personnalisée. Cet étui se démarque dans la foule et comme il est si personnalisable, il est unique en son genre. Malgré le panneau arrière brillant, le pare-chocs en TPU résistant crée un isolant adhérent pour la protection.

En parlant de protection, cet étui est construit avec des pare-chocs robustes et des bordures surélevées autour de l’appareil photo et de l’écran, vous pouvez donc compter sur lui pour la protection ainsi que pour la beauté. Il a une protection contre les chutes à 360º pour les chutes jusqu’à cinq pieds, et je l’ai testé (par accident) plusieurs fois. Jusqu’à présent, il a bien résisté à mes infâmes doigts de beurre. Le truc, c’est qu’il protège l’iPhone, mais l’étui ne résiste pas bien aux abus. Cela m’amène à la section suivante.

Casetify Custom Mirror Case : à manipuler avec précaution

Les inconvénients d’un boîtier miroir sont assez évidents. Cette surface métallique brillante est jolie à regarder mais ne résiste pas à beaucoup d’abus. La plaque arrière en miroir se rayera avec le temps si vous êtes brutal avec votre iPhone. Je suis exceptionnellement rude avec les coques d’iPhone, alors je l’ai découvert assez rapidement. Depuis que j’ai gratté le panneau arrière, j’ai essayé beaucoup plus de le manipuler avec soin. J’aurais peut-être dû le faire en premier lieu ?

Une autre chose que j’ai remarquée à propos de la surface réfléchissante est qu’elle montre des empreintes digitales et des taches. C’est à prévoir avec n’importe quelle surface métallique brillante, donc je la nettoie juste plus souvent que je le ferais avec d’autres boîtiers. Si je travaille dans le jardin ou si je pars à l’aventure en plein air avec mes enfants, je change généralement de valise en premier. Je ne veux pas salir ma jolie coque miroir personnalisée.

Casetify Custom Mirror Case : Concurrence

J’ai parcouru Internet à la recherche d’un autre étui miroir personnalisable et je n’en ai pas trouvé. Le seul étui que j’ai trouvé qui soit égal en flash et en flair est l’étui pour iPhone BaubleBar. Cette marque propose également des designs amusants et personnalisables, intéressants et accrocheurs. Plutôt que d’imprimer, ils proposent des étuis en relief avec un lettrage en trois dimensions que vous pouvez sentir. Cela a un coût bien sûr ; les étuis BaubleBar prennent jusqu’à un mois à produire et coûtent environ 70 $.

Casetify Custom Mirror Case : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous aimez tout ce qui brille. Vous aimez vous démarquer. Vous cherchez quelque chose de spécial pour vous ou quelqu’un que vous aimez.

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous êtes à la recherche d’un étui robuste pour affronter des aventures difficiles. Vous ne pouvez pas supporter une empreinte digitale ou deux.

4 sur 5

Voici un étui qui sert également de miroir compact et de protecteur d’iPhone. Les trois coloris le rendent plus intéressant qu’un miroir argenté traditionnel, mais il faudra faire attention. La surface métallique brillante est plus sujette aux rayures que les surfaces mates. Ce qui distingue vraiment ce boîtier (à part la plaque arrière du miroir), c’est la personnalisation. Avec plus de 12 options de personnalisation parmi lesquelles choisir, vous pouvez choisir d’imprimer l’initiale ou le mot de votre choix, à condition qu’il s’agisse de huit caractères ou moins. Les possibilités sont presque infinies! En raison des options et des matériaux uniques, cet étui constitue également un cadeau unique en son genre pour quelqu’un de spécial.

Étui miroir personnalisé Casetify compatible MagSafe

