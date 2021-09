Revue Casetify Saffiano Watch Band pour Apple Watch : Bien paraître et sauver la planète en même temps

Prêt pour un groupe Apple Watch avec lequel vous pouvez vous sentir bien ? C’est ici! Les bracelets de montre Saffiano uniques de Casetify sont fabriqués avec du similicuir végétalien biodégradable à partir de 90 % de matériaux recyclés ! Ils sont également expédiés dans des emballages durables imprimés à l’encre biodégradable et fabriqués dans des installations certifiées ISO14001. Comment est-ce pour le consumérisme conscient? En plus de tout ce bien-être, ces bracelets de montre sont super mignons pour démarrer.

Avec des pages d’impressions de signature au choix ainsi que des options de personnalisation, vous pouvez trouver le bracelet Apple Watch qui représente parfaitement votre personnalité. Il y a des centaines à choisir! Certains styles peuvent également être personnalisés avec des initiales ou des noms courts, de sorte que votre bracelet de montre Casetify Saffiano sera vraiment unique en son genre. J’ai choisi le ‘Motif de fleurs aquarelles romantiques’ parce qu’il est joli et féminin, et il va bien avec ma coque iPhone compatible Casetify MagSafe à imprimé pastel.

Test du bracelet de montre Casetify Saffiano pour Apple Watch :

Bracelet de montre Casetify Saffiano

En bout de ligne : Lorsque vous achetez un bracelet Apple Watch Saffiano de Casetify, vous n’obtenez pas seulement un bracelet de haute qualité et beau, vous aidez également la planète !

Le bon

Matériaux respectueux de l’environnement Résistant aux rayures et à l’eau Des tonnes d’imprimés mignons Des designs personnalisables

Le mauvais

Pas idéal pour un exercice intense

Bracelet de montre Casetify Saffiano : prix et disponibilité

Les bracelets de montre Saffiano de Casetify pour Apple Watch sont très populaires – vous pouvez les trouver chez de nombreux grands détaillants comme Amazon, Walmart et même Nordstrom. Cependant, si vous recherchez un bracelet de montre personnalisé, il est préférable d’acheter directement auprès de Casetify. Leur site Web est conçu pour vous permettre de voir un aperçu du produit que vous achetez avec les initiales ou le nom de votre choix. L’impression personnalisée est disponible sans frais supplémentaires, donc un bracelet de montre Saffiano vous coûtera environ 52 $, que vous l’ayez personnalisé ou non.

Bracelet de montre Casetify Saffiano : assez écologique, joli à regarder

Pour moi, le design est crucial, donc ce que je préfère dans le bracelet de montre Saffiano de Casetify est l’incroyable sélection de beaux designs. Mon propre imprimé de fleurs à l’aquarelle est joli, organique et coloré, le complément parfait à mes robes de printemps et d’été. Il existe également des tonnes de choix, des bracelets en cuir unis aux imprimés personnalisés avec des initiales et des noms. Vous pouvez faire de votre Apple Watch quelque chose de vraiment spécial et unique avec l’un de ces bracelets. Alors que les beaux choix de conception ont d’abord attiré mon attention, une fois que j’ai commencé à m’intéresser à la marque Casetify, je me suis profondément intéressé à ses pratiques de développement durable.

J’ai été surpris de découvrir que le matériau Saffiano utilisé par Casetify est en fait du cuir végétalien biodégradable fabriqué à partir de matériaux recyclés. C’est un avantage certain, et une fois que j’ai vu que même l’emballage, l’encre d’imprimerie et les installations de fabrication sont tous fabriqués ou exploités selon des pratiques respectueuses de l’environnement, j’étais encore plus heureux de mon choix. J’aime soutenir les marques qui font des efforts considérables pour améliorer leur impact sur notre planète. Si vous essayez d’être un consommateur plus conscient, c’est une marque que vous pouvez acheter avec plaisir.

J’aime soutenir les marques qui font des efforts considérables pour améliorer leur impact sur notre planète.

Un autre avantage du bracelet de montre Casetify Saffiano est la durabilité du matériau. Étant donné que Saffiano est fabriqué à partir de cuir végétalien, il est résistant à l’eau et aux rayures, ce qui n’est pas toujours le cas des cuirs d’animaux. Comme je sais que le cuir Saffiano résistant ne s’abîme pas facilement, je ne me sens pas nerveux à l’idée de le porter pendant que je cours en ville avec mes enfants. Il ne sera pas facilement taché ou rayé par les activités quotidiennes.

Enfin, je pense qu’il est pertinent de noter que ce produit fait un cadeau incroyable. Je prévois d’obtenir des groupes imprimés sur mesure pour mes deux sœurs à Noël, et je sais qu’elles adoreront les initiales de bon goût qui sont incorporées au groupe. Si vous cherchez à obtenir quelque chose d’unique pour une personne spéciale dans votre vie, un groupe Saffiano personnalisé de Casetify est un excellent choix.

Bracelet de montre Casetify Saffiano : pas pour pomper le fer

Après avoir utilisé le bracelet de montre Casetify Saffiano tous les jours pendant un mois, je n’ai pas vraiment de plaintes à formuler. Je dirai que bien que le bracelet de montre soit résistant à la sueur et à l’eau, je n’aime pas l’utiliser pour des sports et des exercices intenses. Si je transpire, tout devient glissant et glisse sur mon poignet. Mon Nike Sport Band d’Apple a un peu plus d’adhérence et de respirabilité, même lorsqu’il est mouillé, donc je préfère celui-ci pour l’exercice. Alors oui, le bracelet de montre Saffiano est résistant à la transpiration, mais les jolis designs sont mieux adaptés aux environnements de travail ou décontractés – pas tellement pour l’exercice.

Bracelet de montre Casetify Saffiano : compétition

Il existe peu de marques qui offrent une variété similaire d’impressions et d’options de personnalisation pour les bracelets Apple Watch. Il y en a un qui s’en rapproche : Case Station propose une large gamme de designs mignons et ils réalisent également des impressions personnalisées sur les bracelets Apple Watch. Cependant, j’ai l’impression que l’impression personnalisée sur les bandes Case Station n’est pas aussi bien intégrée dans la conception que les bandes Casetify, mais Case Station offre de la place pour plus de personnages. Les bracelets imprimés sur mesure de Case Station sont proposés à un prix similaire à celui du Casetify, à environ 50 $. La principale différence ici est probablement l’engagement de Casetify en faveur du développement durable et le fait que ses bracelets de montre Saffiano sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Si vous me le demandiez, je choisirais la marque avec les meilleures pratiques de durabilité.

Bracelet de montre Casetify Saffiano : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez faire des achats plus respectueux de l’environnement. Vous aimez avoir beaucoup de styles de design parmi lesquels choisir. Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux vraiment uniques.

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un bracelet Apple Watch conçu pour le sport et l’exercice.

4,5 sur 5

Si vous cherchez le cadeau parfait pour un propriétaire d’Apple Watch, c’est celui-ci. Personnalisez-le avec les initiales ou le nom de quelqu’un de spécial et sentez-vous bien en sachant que votre achat est un meilleur choix pour votre planète. Mieux encore, offrez-vous ! Avec autant de designs amusants et intéressants parmi lesquels choisir, vous pouvez trouver un bracelet de montre Casetify Saffiano qui convient parfaitement à votre style individuel. Assurez-vous d’avoir un bracelet de sport alternatif à portée de main pour les exercices intensifs, mais pour tout le reste, le bracelet de montre Saffiano de Casetify est un choix élégant et écologique.

Bracelet de montre Casetify Saffiano pour Apple Watch

En bout de ligne : Faites plaisir à tous vos caprices de mode avec la vaste gamme de styles disponibles dans la gamme de bracelets de montre Saffiano de Casetify. Sentez-vous bien en sachant que votre achat est également fabriqué à partir de matériaux durables et recyclés.

